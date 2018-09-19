 Четверо украинских воинов прибыли в Литву для восстановления после ранений. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Литовской Республике, в ее состав вошли представители дипмиссии и священники Украинской Греко-католической церкви Пресвятой Троицы Вильнюса.
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nbjkm
а Супрун что рукожопая?
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19.09.2018 00:57
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torr rock
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19.09.2018 00:57
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