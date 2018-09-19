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 Четверо украинских воинов прибыли в Литву для восстановления после ранений. ФОТО

В аэропорту литовской столицы четверых украинских воинов, которые прибыли в военный центр реабилитации Друскининкая, встретила целая делегация.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Литовской Республике, в ее состав вошли представители дипмиссии и священники Украинской Греко-католической церкви Пресвятой Троицы Вильнюса.

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Четверо украинских воинов прибыли в Литву для восстановления после ранений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086887
 
 
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