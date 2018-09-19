 Воздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине

Как отмечает американское оборонное издание Stars and Stripes, целью учений является укрепление безопасности в регионе, улучшение сотрудничества со странами-членами НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

США планируют направить около 450 военных с баз в США и Европе, сообщил представитель Вооруженных сил США в Европе (USAFE). Около 250 человек примет участие в учениях, включая пилотов и механиков, остальные будут выполнять вспомогательные роли.

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"Чистое небо" - одно из нескольких совместных и международных учений, которые проводятся в Украине в этом году и направленных на укрепление региональной безопасности, сообщили изданию чиновники из сферы обороны.

Всего в учениях планирует принять участие 950 военных. Кроме военных Украины и США, из Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.

Учения пройдут в основном на Староконстантиновской воздушной базе, расположенной на юго-запад от Киева, а также на других учебных базах.

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В этом году исполняется 25 лет сотрудничества между Воздушной национальной гвардией Калифорнии и Украины в рамках межгосударственного партнерства Европейского командования. Калифорнийское подразделение будет хорошо представлено с F-15C Eagles и C-130J Super Hercules, говорится в заявлении должностных лиц USAFE.

В учениях будут задействованы и другие американские самолеты, включая F-15D из 48-го боевого подразделения RAF Lakenheath, Англия; KC-135s из Национальной гвардии Иллинойса и 100-е подразделение дозаправщиков в воздухе; и MQ-9s, которые действуют с военно-воздушной базы "Мирославец" в Польше.

Также могут участвовать дополнительные подразделения из Калифорнии, Мэриленда, Огайо, Нью-Йорке, Аляски, Вашингтона и баз в Европе, заявляет USAFE.

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Целями учений будет защита суверенитета в воздухе, отработки таких операций, как перехват, интеграция операций в воздухе и на земле, операции авиационной мобильности, медицинская эвакуация по воздуху, киберзащита и вывоз военных, отмечает издание.