 Воздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине

Как отмечает американское оборонное издание Stars and Stripes, целью учений является укрепление безопасности в регионе, улучшение сотрудничества со странами-членами НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
США планируют направить около 450 военных с баз в США и Европе, сообщил представитель Вооруженных сил США в Европе (USAFE). Около 250 человек примет участие в учениях, включая пилотов и механиков, остальные будут выполнять вспомогательные роли.
"Чистое небо" - одно из нескольких совместных и международных учений, которые проводятся в Украине в этом году и направленных на укрепление региональной безопасности, сообщили изданию чиновники из сферы обороны.
Всего в учениях планирует принять участие 950 военных. Кроме военных Украины и США, из Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.
Учения пройдут в основном на Староконстантиновской воздушной базе, расположенной на юго-запад от Киева, а также на других учебных базах.
В этом году исполняется 25 лет сотрудничества между Воздушной национальной гвардией Калифорнии и Украины в рамках межгосударственного партнерства Европейского командования. Калифорнийское подразделение будет хорошо представлено с F-15C Eagles и C-130J Super Hercules, говорится в заявлении должностных лиц USAFE.
В учениях будут задействованы и другие американские самолеты, включая F-15D из 48-го боевого подразделения RAF Lakenheath, Англия; KC-135s из Национальной гвардии Иллинойса и 100-е подразделение дозаправщиков в воздухе; и MQ-9s, которые действуют с военно-воздушной базы "Мирославец" в Польше.
Также могут участвовать дополнительные подразделения из Калифорнии, Мэриленда, Огайо, Нью-Йорке, Аляски, Вашингтона и баз в Европе, заявляет USAFE.
Целями учений будет защита суверенитета в воздухе, отработки таких операций, как перехват, интеграция операций в воздухе и на земле, операции авиационной мобильности, медицинская эвакуация по воздуху, киберзащита и вывоз военных, отмечает издание.
"Шура, запускайте Берлагу"
Взять, к примеру, скрин из американских СМИ(CNN) про Украину
кода вы уже, кацапятки, глазенятки разуете?
но мультик содержательнее ...
Называется сбили .. або влучили))
И Fantomas и израильские героини
Я в восторге от всех
Или дерьма лопату... или лучше того же , но побольше
А еще лучше - летающий Чернобыль. И пусть росисе будет ССЫКОТНО
рядовым ватанам нет - так дебилов в расчет никто никогда не принимал и не принимает.
им счет на килограммы.
а вот в Кремле, уверен, кипятком ссут и уже давно.
Теперь смотрите
Константы
1. скорость F-19 1500 км/час
2. скорость Ил-20 600 км/час
Что получается
1. Израиль договаривается с цапами о бомбежке бах иранцев в районе Латакия. Замечу что этот район просто оккупирован русскими и там есть Хмейми и Тартус
2. Цапы предупреждают ПВО асада и своих не дергатся
3. евреи прилетают и выполняют свою работу. Улетают
4. цапы включают ПВО в районе
5. летит несчастный ИЛ-20. Кстати, судя по его траектории и скорости во время бомбежки он был как раз в том районе на высоте 5 км и следил за результатами
6. цапы спокойны - по транспордеру это "свой"
7. дебил на базе асада проявляет бешеную деятельность. По его данным это чужой. При условии что до этого сирийцы стреляли только по евреям и томагавкам (не попадали, но пытались) - это враг
8. запуск ракеты. все. fin
Вывод - причина гибели самолета - русское расп..ство. До этого ПВО асада при заходе бортов отключали или предупреждали. Тут просто забыли. Бедный саудит тупо стрелял по врагу не от тупости. для него летел израильский борт (больше там никто не летает).