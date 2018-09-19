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 Воздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине

В следующем месяце в Украине проведут многонациональные военные учения "Чистое небо". В частности, США планируют направить туда около 450 военных с баз в США и Европе.

Как отмечает американское оборонное издание Stars and Stripes, целью учений является укрепление безопасности в регионе, улучшение сотрудничества со странами-членами НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

США планируют направить около 450 военных с баз в США и Европе, сообщил представитель Вооруженных сил США в Европе (USAFE). Около 250 человек примет участие в учениях, включая пилотов и механиков, остальные будут выполнять вспомогательные роли.

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"Чистое небо" - одно из нескольких совместных и международных учений, которые проводятся в Украине в этом году и направленных на укрепление региональной безопасности, сообщили изданию чиновники из сферы обороны.

Всего в учениях планирует принять участие 950 военных. Кроме военных Украины и США, из Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.

Учения пройдут в основном на Староконстантиновской воздушной базе, расположенной на юго-запад от Киева, а также на других учебных базах.

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В этом году исполняется 25 лет сотрудничества между Воздушной национальной гвардией Калифорнии и Украины в рамках межгосударственного партнерства Европейского командования. Калифорнийское подразделение будет хорошо представлено с F-15C Eagles и C-130J Super Hercules, говорится в заявлении должностных лиц USAFE.

В учениях будут задействованы и другие американские самолеты, включая F-15D из 48-го боевого подразделения RAF Lakenheath, Англия; KC-135s из Национальной гвардии Иллинойса и 100-е подразделение дозаправщиков в воздухе; и MQ-9s, которые действуют с военно-воздушной базы "Мирославец" в Польше.

Также могут участвовать дополнительные подразделения из Калифорнии, Мэриленда, Огайо, Нью-Йорке, Аляски, Вашингтона и баз в Европе, заявляет USAFE.

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Целями учений будет защита суверенитета в воздухе, отработки таких операций, как перехват, интеграция операций в воздухе и на земле, операции авиационной мобильности, медицинская эвакуация по воздуху, киберзащита и вывоз военных, отмечает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3086886
 
   
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Прочитал заголовок и сразу одобряю. Теперь пошёл читать статью. : ))))
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Та было лучше, если бы 450 истребителей полетали вдоль границы пару дней на бреющем и на форсаже. Для укрепления духа местных и для бздоха на той стороне. А 450 человек мы и сами выставим в новых само собой ботинках.
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Дорогое получится укрепление духа местных.
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Вздовж кордону руцкій мір так смердить, що вони давно неліковані ходять.
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Так богатые ведь лётчики-налётчики западные, на своём топливе пусть летают. А парашюты дадим свои. Не жалко. На складах ДОСААФ ещё не сгнили.
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Учения - по промежуточной дозаправке в воздухе и обслуживанию танкеров на Украинских аэродромах. КС-135 - "стратотанкер". Откуда будут взлетать бомберы и штурмовики НАТО, и где предполагается нанесение ударов, при дозаправке с Украинских аэродромов - сами додумайте.
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Да пошутил я ночь глядя. Просто чуть поднадоело мультипликационное представление в который раз за эти годы. Ребята в окопах сидят на востоке страны с одной настоящей снайперской винтовкой на роту---а тут политическая очередная оперетка за кучу бабла!
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Ну,это разные уровни одной и той же игры. Отработка взаимодейстия с ВВС стран НАТО. Уже некислое дотижение.
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а слабо між іншим в Донбас нагрянути, може й війна закінчиться.....
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Дело в том, что никто из иностранцев толком не знают где этот Донбасс!

Взять, к примеру, скрин из американских СМИ(CNN) про Украину

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Я иностранец, и прекрасно знаю где Донбасс. И доходчиво поясняю тем,кто не знает.
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У того Абрама - своя программа. Я действую на своем уровне.
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Уровень "Бога" самый высший, а до какого уровня дошли вы?
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Международные воздушные учения в воюющей стране...а провести учения в Сирии, Ираке или в Афгане, слабо?
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так уже провели в Сирии - ил20 свидетель...

кода вы уже, кацапятки, глазенятки разуете?
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Дык недавно потренировались в Сирии на ихтамнетах. С очень даже внушительными результатами.
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Я скажу больше - там за три года РФ потеряла семь воздушно-транспортных средств с полусотней военных...
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вывод - ватная пво, ето даже смешнее чем мультик "bubble guppies",
но мультик содержательнее ...
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Вот они Израильские герои сбившие руское ведро https://pbs.twimg.com/media/DnZJ_8SX4AEI4pW?format=jpg&name=medium
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Улет!!!
Называется сбили .. або влучили))
И Fantomas и израильские героини
Я в восторге от всех
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По всей видимости Украине достанутся "Орлы" и наверное не "тихие", а не "Соколы", как Польше. Для особенностей расположения вблизи страны-агрессора для украинских ВВС лучше были бы шведские "Грифоны". По всей видимости сыграл фактор "похожести" со слизанными с F-15, Су-27-х которые до сих пор на вооружении ВВС Украины.
Воздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине - Цензор.НЕТ 3497
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"для украинских ВВС лучше были бы шведские "Грифоны"
Или дерьма лопату... или лучше того же , но побольше
А еще лучше - летающий Чернобыль. И пусть росисе будет ССЫКОТНО
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Иди хлебни бояры на помин твоих 15ти зщажмуривших братьев, приложись к иконе Воздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине - Цензор.НЕТ 8063


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та кремлевским уже ссыкотно.
рядовым ватанам нет - так дебилов в расчет никто никогда не принимал и не принимает.
им счет на килограммы.
а вот в Кремле, уверен, кипятком ссут и уже давно.
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Вообще с этим Ил-20 интересно получается. Вы в курсе что между нанесением удара израильтянами и моментом когда он пропал прожло около 50 минут.
Теперь смотрите
Константы

1. скорость F-19 1500 км/час

2. скорость Ил-20 600 км/час
Что получается
1. Израиль договаривается с цапами о бомбежке бах иранцев в районе Латакия. Замечу что этот район просто оккупирован русскими и там есть Хмейми и Тартус
2. Цапы предупреждают ПВО асада и своих не дергатся
3. евреи прилетают и выполняют свою работу. Улетают

4. цапы включают ПВО в районе
5. летит несчастный ИЛ-20. Кстати, судя по его траектории и скорости во время бомбежки он был как раз в том районе на высоте 5 км и следил за результатами
6. цапы спокойны - по транспордеру это "свой"
7. дебил на базе асада проявляет бешеную деятельность. По его данным это чужой. При условии что до этого сирийцы стреляли только по евреям и томагавкам (не попадали, но пытались) - это враг
8. запуск ракеты. все. fin
Вывод - причина гибели самолета - русское расп..ство. До этого ПВО асада при заходе бортов отключали или предупреждали. Тут просто забыли. Бедный саудит тупо стрелял по врагу не от тупости. для него летел израильский борт (больше там никто не летает).
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Эх, как их не хватало в день парада над Крещатиком.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоздушные силы США и еще восьми стран примут участие в военных учениях в Украине
 
 
 
 
 
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