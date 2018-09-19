 ЕСПЧ обязал ГПУ временно воздержаться от доступа к данным телефона журналистки Седлецкой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Об этом говорится в официальном письме из Европейского суда по правам человека, полученном из Страсбурга вечером 18 сентября.

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца - до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать "в приоритетном порядке", говорится в документе.

"18 сентября 2018 суд [...] в интересах сторон и интересах надлежащего производства по делу принял решение указать правительству Украины в соответствии со статьей 39 Регламента на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, которая касается заявителя, указанной в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 ", - сказано в решении ЕСПЧ.

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Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд вправе применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Такие временные меры применяются только в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мера не будет применена.

"Фактически правило 39 - это приказ для правительства определенной страны немедленно принять меры, которые сделали бы невозможным наступление непоправимых последствий от нарушения прав человека", - объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.

"Теперь генпрокурор Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее. Такая процедура есть", - отметил адвокат.

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Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".