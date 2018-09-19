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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8855) Европейский суд по правам человека (555) Седлецкая (24)

 ЕСПЧ обязал ГПУ временно воздержаться от доступа к данным телефона журналистки Седлецкой

Европейский суд по правам человека принял решение о временном запрете на доступ к данным телефона журналистки Натальи Седлецкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Об этом говорится в официальном письме из Европейского суда по правам человека, полученном из Страсбурга вечером 18 сентября.

Запрет на доступ к данным с телефона журналистки действует в течение месяца - до 18 октября 2018 года. Это время дается защите Седлецкой для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать "в приоритетном порядке", говорится в документе.

"18 сентября 2018 суд [...] в интересах сторон и интересах надлежащего производства по делу принял решение указать правительству Украины в соответствии со статьей 39 Регламента на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, которая касается заявителя, указанной в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 ", - сказано в решении ЕСПЧ.

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Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд вправе применить временные обеспечительные меры в отношении государств, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Такие временные меры применяются только в исключительных случаях, когда суд, рассмотрев всю необходимую информацию, пришел к выводу, что заявитель будет иметь серьезный риск необратимого вреда в случае, если мера не будет применена.

"Фактически правило 39 - это приказ для правительства определенной страны немедленно принять меры, которые сделали бы невозможным наступление непоправимых последствий от нарушения прав человека", - объясняет адвокат журналистки Сергей Заяц.

"Теперь генпрокурор Луценко должен выполнить решение ЕСПЧ и не просто дать указание следователю прекратить сбор информации с телефонов журналистов, но и в случае, если такая информация была уже получена - запретить ее анализировать, а возможно, и уничтожить ее. Такая процедура есть", - отметил адвокат.

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Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".

Источник: https://censor.net.ua/n3086885
 
 
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Да что ж такое, уже и Европа жестко садит в лужу генпрокурора, и по совместительству кума президента Порошенко.
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Это просто доказательство, что ЕСПЧ - такая же карманная и вручную управляемая структура, как и любой наш районный суд. Скуя ли такая оперативность, люди годами ждут очереди только на подачу в ЕСПЧ, а тут за неделю всё прокрутили.
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потому что ес взялось курировать украину..
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Люди годами сидят в СИЗО в качестве подозреваемых, потом многие годами сидят в тюрьмах, лишь по той причине, что нет денег на хорошего адвоката, нет влиятельных знакомых, нет общественного резонанса. Если югику нужно будет узнать с кем где,когда и про что Вы общались по телефону, поверьте он в суд подавать не станет. Всё зависит от резонанса дела и публичности подозреваемого, ну аналогично и ответ.
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ну тогда то что он услышал он может оставить у себя в медиатеке
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Позор Украины - гениальный плокулол Югик Луценко.
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В Украине вообще власть есть ,та которую выбрал украинский народ? Или Украиной командуют все кому не лень?
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народ то вибрав, от тільки ця влада безконтрольна з боку народу і творить те, що хоче, а народ ходить та сомплі жує, та все на своє життя нарікає.....
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Опять хлебалом в помои ткнули...закусывайЮрец, не побрезгуй ган@он угощеньицем.
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От би ЄСПЧ заборонила щось подібне на парашкє.
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Боец ММА Монсон (раска федераска) заявил, что Кремль пытается его использовать, а Путин "неприлично богат" ЕСПЧ обязал ГПУ временно воздержаться от доступа к данным телефона журналистки Седлецкой - Цензор.НЕТ 9957 Монсон заявил, что не поддерживает "Единую Россию" и не собирается становиться ее членом... ЕСПЧ обязал ГПУ временно воздержаться от доступа к данным телефона журналистки Седлецкой - Цензор.НЕТ 2694
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Це щось шизофренічне з боку Монсона🤔🤣
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Предательство поставлено на конвейер. Украиной к выдаче ФСБ РФ готовится следующий доброволец ВСУ. Волонтеры сообщают, что зам Луценко Енин подписал документы на передачу добровольца ВСУ ичкерийца Мовлы Тимарова, ГПУ+СБУ передадут его в ФСБ РФ по той же схеме, что и Тумгоева.
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Якщо Белковській так сказав, то треба вірити в це?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ обязал ГПУ временно воздержаться от доступа к данным телефона журналистки Седлецкой
 
 
 
 
 
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