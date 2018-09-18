 МВД начинает онлайн-кампанию ради повышения ответственности участников дорожного движения

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, для участия в акции достаточно просто обновить свое фото в Facebook с помощью неоновых рамок от страницы Главного сервисного центра МВД, что можно выбрать в поиске по названиям "Я ответственный водитель/пешеход/пассажир". После обновления гражданам предлагают рассказать о своей политике безопасности, привычке или историю, как персональная ответственность за свои действия спасла жизни на дороге.

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Всего, по официальным данным, в Украине на протяжении семи месяцев 2018 года зарегистрировано 81 006 ДТП, из них 12 090 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы. Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%); управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%).