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Все про:ДТП (5157) МВД (7616) пешеход (96) водители (431)

 МВД начинает онлайн-кампанию ради повышения ответственности участников дорожного движения

Министерство внутренних дел призывает граждан принять участие в онлайн-кампании "Я ответственный водитель/пешеход/пассажир" и рассказать о своей ответственности как участника дорожного движения и внимание к безопасности своих родных.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, для участия в акции достаточно просто обновить свое фото в Facebook с помощью неоновых рамок от страницы Главного сервисного центра МВД, что можно выбрать в поиске по названиям "Я ответственный водитель/пешеход/пассажир". После обновления гражданам предлагают рассказать о своей политике безопасности, привычке или историю, как персональная ответственность за свои действия спасла жизни на дороге.

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Всего, по официальным данным, в Украине на протяжении семи месяцев 2018 года зарегистрировано 81 006 ДТП, из них 12 090 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы. Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%); управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%).

Источник: https://censor.net.ua/n3086884
 
 
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Сочинения на тему лето: Любимое время года - лето, как я провел это лето, чем запомнилось летние каникулы.
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но все равно виноваты евробляхеры. так соевые? не хотят долю большую за машины свои юденрату платить?
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за привышение скорости начните штрафовать, придурки
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как там луТшая сатановская галактики поживает?
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― Николай Георгиевич, неужели Вы не понимаете, что это бессмысленно?
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Пашли нах. Сначала мусора сами научитесь ездить уже все машины перебили.
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По большому счёту нужно было реформировать только одно. Судебную систему. Очень сильно, жёстко и по возможности быстро. И конечно же призвав чужаков много и надолго. Создать систему мировых судей и судов низшего уровня, разгрузив суды высокой инстатнции от дележа, заборов, дач, драчек буховатых без сильных побоев итд. А пока бабло правит бал и судьи уже с жёнами и детьми дубасят в одном суде с роднёй ближней на подряде---пустое дело жить в этой стране. Тут зашло сильно. Прецендентов в мире не было. Просто перебить всех---будет хаос. Оставить---бардак и бесправие.
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