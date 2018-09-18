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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Международные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции. ФОТО

Международные и европейские партнеры передали Национальной полиции компьютерную технику для усиления технической возможности Департамента стратегических расследований. Передача техники состоялась сегодня, 18 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Международные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции 01

Международные партнеры передали  для Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины 150 компьютеров и 20 принтеров. Они поступят в территориальные подразделения полиции.

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Международные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции 02

Передача этого оборудования является первым шагом на пути реализации проекта "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-II) ".

Международные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции 03

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Этот проект внедряется Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине при финансовой поддержке ЕС. Он предусматривает предоставление комплексной помощи, направленной на усиление технической возможности Национальной полиции в сфере борьбы с организованной преступностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3086882
 
   
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а куда делось бабло на ментов? ГДЕ БАБКИ АРС?
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Допомога звичайно добре діло, але стидоба - держава, яка за начселенням та територію є однією з найбільших в Європі - завдяки 28-річному правлінню бариг ходить з протягнутою рукою та рад аж 20 принтерам та 150 компютерам.....
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Заходил в магазин(местный), этих компьютеров уже 150 моделей стоит на полках. Ну как разобраться, какой лучший?
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"прямуємо разом" - що це - хотелка авакяна, що крутиться як реклама на тв? Міжнародні партнери передали 150 комп'ютерів для Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції - Цензор.НЕТ 7461
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разом це як? - Європа розвивається, а ми все в борги МВФ ліземо?!!!!!!
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разом це з одного виходу - парадного, а з репутацією наших керманичів - тільки з чорного, самостійно. "прямуємо разом" - це або мінстець замовляє на тв , або авакян фантазує як зі своїми номерами з синім куточком зверху
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А слабог баризі Авакову розкошелитись та для МВС із своєї кишені купити хоч пару компютерів, чи жаба давить?
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Грошові активи народних депутатів України, які показали електронні декларації за 2015 рік, становлять 12 607 млн ??гривень, 7 400 млн з яких - готівка (59%) і 2 387 млн ??- банківські депозити (22%). І тільки 31% загальної суми парламентарії вважають за краще зберігати у національній валюті.
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Стидоба. Як папуасам. Мабуть багато їмо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции. ФОТО
 
 
 
 
 
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