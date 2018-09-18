 Международные партнеры передали 150 компьютеров для Департамента стратегических расследований Нацполиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Международные партнеры передали для Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины 150 компьютеров и 20 принтеров. Они поступят в территориальные подразделения полиции.

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Передача этого оборудования является первым шагом на пути реализации проекта "Поддержка реформ в области верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-II) ".

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Этот проект внедряется Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине при финансовой поддержке ЕС. Он предусматривает предоставление комплексной помощи, направленной на усиление технической возможности Национальной полиции в сфере борьбы с организованной преступностью.