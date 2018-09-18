 Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы говорим о трубопроводе, который идет в Германию, когда Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России и правда, мы не считаем, что это уместно, - подчеркнул президент США. - Я никогда не считал это уместным, я думаю это смехотворно. Также, считаю, это очень плохо для немцев. Я очень четко и громко об этом говорю. Однако, мы будем это обсуждать, как и другие вещи", - добавил он.
Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
"России удалось увеличить экспорт в США на 17% - до $17 млрд, в то время как Вашингтон продал в РФ товаров на сумму $7 млрд. Такие данные представлены в отчёте Торгового представительства США. Рост товарооборота между двумя странами продолжается на фоне введённых Штатами санкций. После падения в 2015 году объём торговли Москвы и Вашингтона постепенно восстановился. При этом торговый дефицит США увеличился в 2017 году на 14,5%."
Пусть пишет.
Отвянь от него.
А так нормально все.
ПОКА В УКРАИНЕ РАША ВОЮЕТ , некоторые страны ЕС гребут под себя .
Группа Газпром участвует в проектах в сфере подземного хранения газа в странах, через территорию которых проходят основные объёмы российских поставок:
ООО «Газпром экспорт» совместно с ВИНГАЗ эксплуатирует в Германии крупнейшее хранилище Европы - «Реден» объемом 4,7 млрд куб. м.
ООО «Газпром экспорт», ВИНГАЗ и компания РАГ эксплуатируют ПХГ «Хайдах» в Австрии. Объем активного газа после введения в эксплуатацию второй очереди составил 2,89 млрд куб. м. ПХГ «Хайдах» обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в направлении пункта Баумгартен, а также потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.
Совместно с компанией ФНГ мы реализуем проект строительства ПХГ «Катарина» в Германии. Проектная производительность ПХГ составляет 26 млн куб. м в сутки. В настоящее время активная емкость газохранилища составляет 314,7 млн куб. м., и должна достигнуть 650 млн куб. м после сооружения запланированных 12-ти каверн. Это ПХГ обеспечивает надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхаус, Газпул и ЭнСиДжи, а также по газопроводу «Северный поток».
В Сербии нашей компанией реализован проект ПХГ «Банатский двор» с активным объемом в 450 млн куб. м газа. В этом проекте доля Группы Газпром составляет 51%. ПХГ обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
В Нидерландах в 2014 г. введено в эксплуатацию ПХГ «Бергермеер», в объёме которого Газпром получил 1,9 млрд куб. м. ПХГ «Бергермеер», имеющее стратегически важное расположение, призвано обеспечивать стабильный режим работы газопровода «Северный поток» и надежность поставок газа.
Совместно с компанией «Моравске нафтове долы» (МНД) в Чехии завершено строительство ПХГ «Дамборжице», которое было введено в эксплуатацию летом 2016 г. В настоящее время активная емкость ПХГ составляет 117,0 млн куб. м, а максимальный проектный активный объем хранения - 456 млн куб. м. Проект призван обеспечивать надежность поставок российского газа по газопроводам ОПАЛ и «Северный поток».
Группа Газпром совместно с компаниями «Би-Пи» и «ДОНГ Энерджи» с 2007 г. реализует проект ПХГ в германском Этцеле, в непосредственной близости к магистральным газопроводам и газотранспортным сетям Германии и Нидерландов. В настоящий момент хранилище «Этцель» включает семь соляных каверн. В 2017 г. их количество будет доведено до 9, а активный объём газа достигнет порядка 1 млрд куб. м.
Группе Газпром также принадлежит одно из крупнейших ПХГ Германии, расположенное в муниципальном образовании Йемгум. Данное хранилище введено в эксплуатацию в 2013 г., по окончании сооружения в 2019-2020 гг. его активный объем составит 900-950 млн куб. м газа. «Йемгум» является высокоэффективным хранилищем, способным закачивать и извлекать весь доступный объём газа за короткие периоды времени. Так, один миллион кубометров природного газа может быть отобран в течение часа, а весь объём хранилища - в течение около 40 дней, что позволяет пользоваться хранилищем на краткосрочной основе для обеспечения стабильного газоснабжения и использования возможностей спотовой торговли.
Для повышения гибкости экспортных поставок газа Газпром стремится к достижению активной емкости газохранилищ за рубежом на уровне не менее 5% от годового объема экспорта. С 2006 по 2016 гг. мощности «Газпром экспорта» по хранению газа в Европе возросли с 1,4 до 5,0 млрд куб. м, а суточная производительность - с 18,2 до 84,7 млн куб. м. Помимо этого, для повышения надежности снабжения европейских потребителей в текущем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. компанией арендованы дополнительные мощности по хранению в Европе.
Кроме того, Группа Газпром проводит технико-экономическую оценку возможности участия в проектах в сфере ПХГ на территории Австрии, Словакии, Китая и ряда других стран.
БО ПОКИ ЩО НЕМАЄ ВИХОДУ.
Те саме Німеччина. Іншого джерела газу поки що немає, а Норвегія всю Європу не забезпечить.
США, як лідер з видобутку газу у світі, могли б забезпечити Німеччину зрідженим газом. Але Трамп загилив ціну, яка перевищує не те що ринкові межі, а навіть межі здорового глузду. Коли німці сказали про це, він розлратгвано заявив, що Європа має дурну звичку купувати автомобілі власного виробництва, а не американські. І оголосив європейцям торгову "війну".
Дії цього бариги-популіста реально деструктивні для демократії, і ще щастя, що Конгрес тримає його за хвоста... А то він би наламав дрівець...
без права принятия каких либо решений - задницей чувствует де бабло.
не думайте, шо он за Украину переживает...