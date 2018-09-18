 Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы говорим о трубопроводе, который идет в Германию, когда Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России и правда, мы не считаем, что это уместно, - подчеркнул президент США. - Я никогда не считал это уместным, я думаю это смехотворно. Также, считаю, это очень плохо для немцев. Я очень четко и громко об этом говорю. Однако, мы будем это обсуждать, как и другие вещи", - добавил он.

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Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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