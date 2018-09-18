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Все про:Германия (3157) Россия (70490) Северный поток (333) Трамп (2050)

 Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой ситуации в энергетике, указав, что то, что Германия платит миллиарды долларов России, "неуместно" и "смешно".

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы говорим о трубопроводе, который идет в Германию, когда Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России и правда, мы не считаем, что это уместно, - подчеркнул президент США. - Я никогда не считал это уместным, я думаю это смехотворно. Также, считаю, это очень плохо для немцев. Я очень четко и громко об этом говорю. Однако, мы будем это обсуждать, как и другие вещи", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Также читайте: В Швеции выступают за блокирование строительства "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3086881
 
   
 Топ комментарии
 
Рыжий - как сломанный будильник, который бывает прав дважды в сутки. Тут как раз тот самый случай, когда он случайно оказался прав.
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Красиво сказал, а теперь логично закрепить сие делом, Дональд, ведь можно Германию вовсе не увещевать и не призывать к "уму/разуму", а ввернуть такие санкции, что немцы сами докумекают - ну его нафиг с тем сев. вонючим потоком
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Рыжий - как сломанный будильник, который бывает прав дважды в сутки. Тут как раз тот самый случай, когда он случайно оказался прав.
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Куратор далеко, а наши нефте/газо-промышленники - туточки, в затылок ему дышат. Трамп про "Північний потік-2": Те, що Німеччина платить мільярди доларів Росії - недоречно і смішно - Цензор.НЕТ 3766
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А Меркель дура. Лезет к Путину в петлю, старая собака.
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А я не очень. Лярды немецкие тут же возвращаются в Дойче-банк в виде частных вкладов из РФ, и снова крутятся в местном бизнесе. Дела идут---контора пишет, рубль дадут---а два запишут. Этой песенке русской скоро 100 лет.
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Красиво сказал, а теперь логично закрепить сие делом, Дональд, ведь можно Германию вовсе не увещевать и не призывать к "уму/разуму", а ввернуть такие санкции, что немцы сами докумекают - ну его нафиг с тем сев. вонючим потоком
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Может Штатам с себя начать?
"России удалось увеличить экспорт в США на 17% - до $17 млрд, в то время как Вашингтон продал в РФ товаров на сумму $7 млрд. Такие данные представлены в отчёте Торгового представительства США. Рост товарооборота между двумя странами продолжается на фоне введённых Штатами санкций. После падения в 2015 году объём торговли Москвы и Вашингтона постепенно восстановился. При этом торговый дефицит США увеличился в 2017 году на 14,5%."
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безусловно свято верим бесплатному кабельному RT. Есть ссыли от людей, а не от брехливых шавок ?
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У меня нет. Если хотите могу поискать. Думаете врут?
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при желании - элементарно и законно. Например, заставить VAG производить комплектующие в US для сборки их же вагов в US, а до той поры припаять хитрожопым подххххвым риббентроппам V2.0 конскую пошлину на их ввоз из ФРГ. Вот только желания нет
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Трамп - красавэлло! Постоянно в этом убеждаюсь.
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теперь бы лишь слова не разошлись с делом... Трамп про "Північний потік-2": Те, що Німеччина платить мільярди доларів Росії - недоречно і смішно - Цензор.НЕТ 8954
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винторогих ничем не заразишь, они уже всей медицинской енциклопедией больны
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Молодець Трамп в даному випадку. Стисло але дуже толково на пальцях показав від А до Z. Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно - Цензор.НЕТ 3101
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Ну платит. А с пуском СП-2 будет сколько платить? Больше или меньше?
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Мова йде про те, що СН-2 не повинно бути взагалі. І напевно не буде.
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Как Керченского моста, и турбин Сименс?
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Не обращайте внимания.Это кацап без гордости.Стерпит все,только бы писать на украинском сайте😂🌷🌷
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Это не кацап,а сябр.
Пусть пишет.
Отвянь от него.
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Отвянешь ты.Читай его комменты и делай выводы.Ты сделал выводы по его нику?😂😂😂😂🌷🌷
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Он тут уже несколько лет пишет и никому не мешает.
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Я 5 лет тут пишу,и шо?Это кацапская падаль,мне мешает.Тебе не мешает кацап?
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Мне не нравится что ты нецензурно выражаешься и пристаешь к форумчанам.
А так нормально все.
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И шо шо тебе не нравится?Не зазрди,не пиши.Это кацапский тролль а не форумчанин.Я к украинцам не пристаю.Кацап должен быть послан на этом форуме.Или я не прав?
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у Трампа виходу не має, тут або США на коні, або під конем....
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Вообще не вмешиваться в этот вопрос - чем не выход?
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угу, пани чубляться, в простолюдів чуби тріщать.....
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Даже недалекий Трампушка это понимает, пора бы уже и фрау Меркель это уяснить.
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Покупай газ у америци и все будет хорошо..
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У Трампа шея длинная, а резьба на ней мелкая. Пока дойдет.
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Дуда подзуживает Трампа, и опять на Ангелу настучал.
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Тук-тук, проплаченим прокацапським європейцям. Це ж не обкладений з усіх боків трамп вам каже, а США..
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мордовские удмурты сами по себе смешны и неуместны. Ну и конечно русня вообще не люди.
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Так лярд зеленых куйло держит в Германии просто так что ли
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А протянуть газопровод через Атлантику в Европу и получать тоже миллиарды слабо? а то сжиженный газ, оказывается, очень дорого, даже для Германии... Трамп про "Північний потік-2": Те, що Німеччина платить мільярди доларів Росії - недоречно і смішно - Цензор.НЕТ 8511
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Однако путь в обход Украины - именно то, для чего создается «Северный поток», чего не скрывают российские чиновники. Новый газовый трубопровод позволит России избавиться от посредников в значительной части своих западных поставок - и предотвратить споры из-за выплат и условий, подобных тем, что инициировал Киев на протяжении последних лет. Прискорбное состояние украинских трубопроводов, нуждающихся в немедленном ремонте и финансировании, обостряет это стремление. Для российско-европейского консорциума, взявшего на себя расходы по осуществлению проекта, «Северный поток - 2» - прежде всего перспективный вклад. В отличие от «Северного потока - 1», бывшего по-настоящему совместным российско-европейским предприятием, новый трубопровод будет целиком принадлежать Газпрому, российскому газовому концерну, контролирующему российский трубопроводный экспорт. Тем не менее, половина расходов будет покрыта за счет европейских компаний: немецких «Унипер» и «Винтершелл», австрийской OMV, французской «Энжи» и «Роял Датч Шелл». Спонсоры «Северного потока» делают простую ставку на потенциальные огромные доходы. Они знают, что что трубопровод войдет в употребление в 2019 году - тогда же, когда начнут иссякать запасы европейского газа в Северном море. По оценкам консорциума, даже если общие газовые запросы останутся неизменными, или даже уменьшатся в течение следующих двух десятилетий, к 2035 Европе потребуется найти источник дополнительных 120 миллиардов кубометров природного газа в год. Этим источником станут либо Катар и США, либо трубопровод из России.
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Вот еще интересная инфа

ПОКА В УКРАИНЕ РАША ВОЮЕТ , некоторые страны ЕС гребут под себя .

Группа Газпром участвует в проектах в сфере подземного хранения газа в странах, через территорию которых проходят основные объёмы российских поставок:
ООО «Газпром экспорт» совместно с ВИНГАЗ эксплуатирует в Германии крупнейшее хранилище Европы - «Реден» объемом 4,7 млрд куб. м.
ООО «Газпром экспорт», ВИНГАЗ и компания РАГ эксплуатируют ПХГ «Хайдах» в Австрии. Объем активного газа после введения в эксплуатацию второй очереди составил 2,89 млрд куб. м. ПХГ «Хайдах» обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в направлении пункта Баумгартен, а также потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.
Совместно с компанией ФНГ мы реализуем проект строительства ПХГ «Катарина» в Германии. Проектная производительность ПХГ составляет 26 млн куб. м в сутки. В настоящее время активная емкость газохранилища составляет 314,7 млн куб. м., и должна достигнуть 650 млн куб. м после сооружения запланированных 12-ти каверн. Это ПХГ обеспечивает надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхаус, Газпул и ЭнСиДжи, а также по газопроводу «Северный поток».
В Сербии нашей компанией реализован проект ПХГ «Банатский двор» с активным объемом в 450 млн куб. м газа. В этом проекте доля Группы Газпром составляет 51%. ПХГ обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.
В Нидерландах в 2014 г. введено в эксплуатацию ПХГ «Бергермеер», в объёме которого Газпром получил 1,9 млрд куб. м. ПХГ «Бергермеер», имеющее стратегически важное расположение, призвано обеспечивать стабильный режим работы газопровода «Северный поток» и надежность поставок газа.
Совместно с компанией «Моравске нафтове долы» (МНД) в Чехии завершено строительство ПХГ «Дамборжице», которое было введено в эксплуатацию летом 2016 г. В настоящее время активная емкость ПХГ составляет 117,0 млн куб. м, а максимальный проектный активный объем хранения - 456 млн куб. м. Проект призван обеспечивать надежность поставок российского газа по газопроводам ОПАЛ и «Северный поток».
Группа Газпром совместно с компаниями «Би-Пи» и «ДОНГ Энерджи» с 2007 г. реализует проект ПХГ в германском Этцеле, в непосредственной близости к магистральным газопроводам и газотранспортным сетям Германии и Нидерландов. В настоящий момент хранилище «Этцель» включает семь соляных каверн. В 2017 г. их количество будет доведено до 9, а активный объём газа достигнет порядка 1 млрд куб. м.
Группе Газпром также принадлежит одно из крупнейших ПХГ Германии, расположенное в муниципальном образовании Йемгум. Данное хранилище введено в эксплуатацию в 2013 г., по окончании сооружения в 2019-2020 гг. его активный объем составит 900-950 млн куб. м газа. «Йемгум» является высокоэффективным хранилищем, способным закачивать и извлекать весь доступный объём газа за короткие периоды времени. Так, один миллион кубометров природного газа может быть отобран в течение часа, а весь объём хранилища - в течение около 40 дней, что позволяет пользоваться хранилищем на краткосрочной основе для обеспечения стабильного газоснабжения и использования возможностей спотовой торговли.
Для повышения гибкости экспортных поставок газа Газпром стремится к достижению активной емкости газохранилищ за рубежом на уровне не менее 5% от годового объема экспорта. С 2006 по 2016 гг. мощности «Газпром экспорта» по хранению газа в Европе возросли с 1,4 до 5,0 млрд куб. м, а суточная производительность - с 18,2 до 84,7 млн куб. м. Помимо этого, для повышения надежности снабжения европейских потребителей в текущем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. компанией арендованы дополнительные мощности по хранению в Европе.
Кроме того, Группа Газпром проводит технико-экономическую оценку возможности участия в проектах в сфере ПХГ на территории Австрии, Словакии, Китая и ряда других стран.
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Есть ещё ТАНАР
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В Харьковской обл уже давненько нашли самой большое газовое месторождение сланцевого газа в Европе, разведано, изучено и приступила одна американская крепкая контора добывать. Завыли зелёные, экологи с подачи и за бабки с севера. А тут и война подоспела, а это на границе с Луганской обл. Кстати это и есть одна из основных причин конфликта. Америкосы ушли--- они воевать не любят, они любят работать и деньги. Вот берите и качайте в Европу, труба давно есть. Но это для смелой власти или народной, украинской. Кстати почти 60 лет назад там же примерно в Харьковск обл было знаменитое месторождение Шебелинка, тоже самое большое в Европе. За 20 лет выкачали братанам в Варшавский договор. А там мудрецы его качали на Запад по совсем другой монетке. Такие вот параллели и меридианы. Пока жизнь меряем пузом---пинать будут все. Поделом.
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Пусть Московия строит побольше газовых потоков,вот недавно в Германии запустили первый в Мире пригородный поезд работающий на ВОДОРОДЕ, ещё пару лет и газ московский будут просить за копейки.
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Чому США платять Рашці за космічні пуски? За підготовку астронавтів? Чому купують ракетні двигуни і роблять титанові шассі для Боінгів?
БО ПОКИ ЩО НЕМАЄ ВИХОДУ.
Те саме Німеччина. Іншого джерела газу поки що немає, а Норвегія всю Європу не забезпечить.
США, як лідер з видобутку газу у світі, могли б забезпечити Німеччину зрідженим газом. Але Трамп загилив ціну, яка перевищує не те що ринкові межі, а навіть межі здорового глузду. Коли німці сказали про це, він розлратгвано заявив, що Європа має дурну звичку купувати автомобілі власного виробництва, а не американські. І оголосив європейцям торгову "війну".
Дії цього бариги-популіста реально деструктивні для демократії, і ще щастя, що Конгрес тримає його за хвоста... А то він би наламав дрівець...
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Маккейна нема, але хтось посадив рижого на бутилку. республіканцям слава!
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наверное доня был бы неплохим финансовым советником
без права принятия каких либо решений - задницей чувствует де бабло.
не думайте, шо он за Украину переживает...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно
 
 
 
 
 
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