 Совет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом говорится в докладе комитета, обнародованном 18 сентября.

Делегация комитета посетила лагеря беженцев в октябре 2017 года. В докладе приводятся свидетельства людей, подвергшихся, по их словам, жестокому обращению, когда венгерская полиция пыталась выдворить их на территорию Сербии.

Мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака, в частности, рассказали, что полицейские травили их собаками, избивали дубинками и распыляли перечный газ прямо в лицо. Врач, сопровождавший делегацию комитета, зафиксировал травмы, подтверждающие эти слова. Комитет обвинил венгерских силовиков в применении тактики "выдавливания" мигрантов из транзитных зон.

По словам очевидцев, полицейские толчками гнали искателей убежища на сербскую территорию. В докладе отмечается, что в Венгрии отсутствует процедура, регулирующая подачу жалобы на насильственную высылку из страны.

Сайт Совета Европы также приводит официальный ответ правительства Венгрии, в котором доклад комитета назван "политическим". В Будапеште утверждают, что травмы мигранты наносили сами себе. Венгрия отрицает применение "выдавливания", указывая, что полицейских сил в районе границы недостаточно для проведения таких операций.

Также в ответе сказано, что полиция только участвовала в доставке нелегалов, попавших вглубь страны, в приграничные транзитные зоны, где соискатели убежища могли временно проживать и подавать документы на временное пребывание в Венгрии.

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