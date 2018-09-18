EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  386  6
Все про:Венгрия (667) мигранты (549) нелегалы (233) Совет Европы (496)

 Совет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания раскритиковал полицию Венгрии за жестокое обращение с нелегальными мигрантами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом говорится в докладе комитета, обнародованном 18 сентября.

Делегация комитета посетила лагеря беженцев в октябре 2017 года. В докладе приводятся свидетельства людей, подвергшихся, по их словам, жестокому обращению, когда венгерская полиция пыталась выдворить их на территорию Сербии.

Мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака, в частности, рассказали, что полицейские травили их собаками, избивали дубинками и распыляли перечный газ прямо в лицо. Врач, сопровождавший делегацию комитета, зафиксировал травмы, подтверждающие эти слова. Комитет обвинил венгерских силовиков в применении тактики "выдавливания" мигрантов из транзитных зон.

По словам очевидцев, полицейские толчками гнали искателей убежища на сербскую территорию. В докладе отмечается, что в Венгрии отсутствует процедура, регулирующая подачу жалобы на насильственную высылку из страны.

Сайт Совета Европы также приводит официальный ответ  правительства Венгрии, в котором доклад комитета назван "политическим". В Будапеште утверждают, что травмы мигранты наносили сами себе. Венгрия отрицает применение "выдавливания", указывая, что полицейских сил в районе границы недостаточно для проведения таких операций.

Также в ответе сказано, что полиция только участвовала в доставке нелегалов, попавших вглубь страны, в приграничные транзитные зоны, где соискатели убежища могли временно проживать и подавать документы на временное пребывание в Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС накажет Венгрию за подрыв демократии

Источник: https://censor.net.ua/n3086880
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"сапаешь бурьян у свому садку за парканом. влазят 2 мордоворота в кожанках , с айфонами. "мы несчастные беженцы. Дома воевать , или работать нам - в лом. Веди в хату, хозяин, накрывай на стол. поживём у тебя годков 5 - 10. а де твоя дочка?" ты им сапой отрихтовал пику и выкинул пинками на улицу. Назавтра "евролуценки" припаяли тебе срок за фашизм и жестокое обращение с животными"
 показать весь комментарий
 
шо модяр шо кацап все изза урала вылезли паскуды ;
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Европы обвинил полицию Венгрии в жестоком обращении с мигрантами
 
 
 
 
 
 вверх