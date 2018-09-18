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 От имен НАПК неизвестные звонили субъектам декларирования и требовали уточнения информации, - агентство

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что субъектам декларирования звонили от имени работников аппарата НАПК неизвестные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов", - отметили в НАПК

В ведомстве подчеркнули, что общение должностных лиц агентства по субъектами декларирования происходит "исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа".

Кроме того, в НАПК отметили, что общение с субъектами декларирования осуществляется исключительно с помощью официальных телефонов или адресов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086878
 
 
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Терроризм чистой воды с элементами доведения до самоубийства .
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Що прямо так і питали? Де у вас під матрацом нал і який код від сейфу в підвалі?
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Любые, даже самые убогие фейки, только бы засекретить декларации коррупционеров!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт имен НАПК неизвестные звонили субъектам декларирования и требовали уточнения информации, - агентство
 
 
 
 
 
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