 От имен НАПК неизвестные звонили субъектам декларирования и требовали уточнения информации, - агентство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении Национальным агентством проверок деклараций субъектов", - отметили в НАПК

В ведомстве подчеркнули, что общение должностных лиц агентства по субъектами декларирования происходит "исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа".

Кроме того, в НАПК отметили, что общение с субъектами декларирования осуществляется исключительно с помощью официальных телефонов или адресов.

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