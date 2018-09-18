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Все про:Венгрия (667) газопровод (668) Орбан (1) Путин (24226) Турецкий поток (22)

 Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента России Владимира Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины, продлив газопровод "Турецкий поток".

Об этом Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности", - сказал Орбан.

По его словам, Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов

В свою очередь Путин заявил, что одна из сухопутных ниток "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию. "Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал он.

Как сообщалось, в начале мая завершилась укладка первой нитки "Турецкого потока" протяженностью 930 км, при этом с учетом двух ниток было уложено 1161 км трубы.

Читайте также: Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивают зависимость Европы от России, - помощник госсекретаря США Митчелл

Сообщалось также, что до 660-го километра (точка в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии) газопровод укладывался по маршруту отмененного "Южного потока". Таким образом, вторая нитка "Турецкого потока" построена на 230 км. Ее строительство, сообщал "Газпром", планируется возобновить в третьем квартале 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086877
 
 
 Топ комментарии
 
путинские выкормыши в действии ...
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Как просил ? Встал на колени и приложился к "трубке" солнцеликого ботокса ? Ну, просто интересно....
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Венгрию ЕС поставил поставил раком и вставил по самую "трубу" ...вот и флиртует теперь орпаН....
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Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я
тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки
напролом. Нема чого з ними панькатися.
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Пусть этот Орбан ,сука, попросит Путина присоединить Венгрию к РФ. Как пресмыкается перед фашистом,зная прекрасно что тот ведет войну в Украине и оккупировал соседнюю с Венгрией страну. Ну и падаль гыдотная.Тьфу!
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Весьмирснами.Спамьте сколько хотите.Мне п..й.В закарпатье ,кроме москаля уже Украины нету.Граница переходится за бабки .Здобулы.На другой стороне границы тоже самое.
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Дык, за переход роССийской границы ваще никто не платит, она не коньчается и охранять ее некому, народу не хватает.
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Сосни леденца рошен)))Не нервничай)))Все за петю)))
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Как просил ? Встал на колени и приложился к "трубке" солнцеликого ботокса ? Ну, просто интересно....
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Обиделся на Меркель за санкции и газ из немецкой трубы больше не хочет.
Павуки в банке.
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Орбан видимо вылизал путину всё... Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 8200...страна-член ЕС... Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 2018
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Венгрию ЕС поставил поставил раком и вставил по самую "трубу" ...вот и флиртует теперь орпаН....
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Это уже у Эрдогаши надо просить.
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Зачем все время унижаться на этом сайте?У вас казламордых хоть капля гордости есть?
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Ну как тут не вспомнить сапера Водичку Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 6676
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Уже вижу этот поток - Сила Венгрии!
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венгерский газовый хаб ...
они еще будут торговать газом в полный рост и зарабатывать на нем.
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НовЫна кратко
подхуйловник приехал соснуть тунца у хуйла. пока неизвестна реакция турецкого сутенера и большого любителя ножей
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Ну а что вы хотели. Вы послушайте наших чиновников и руководителей страны. Вот европейцы плюнули и тоже так захотели.
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как ты своим тупым унынием уже утомил.... ноешь и ноешь.. у тебя цироз еще не настал от вечного нытья?
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Цікаво, а з болгарами та сербами/румунами вже вже узгодили?
Чи Туреччина з Угорщиною мають спільний кордон? Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 9218
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А они поток использованными гандонами добавят, у вити их тьма.
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Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток".

Этот дебил должен понимать, что к трубе положены еще и танки в Будапеште, для защиты "рузьких интересов".
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Венгерские были под Сталинградом.
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Русский, весь Мир давно живет в 21-м веке. Одна русня упорно цепляеся за середину прошлого века.
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А шо, русня до сих пор не догнала Габон? Ну шо ж тут сказать - сочувствую тебе,русский.
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а у него аббонемент на посещение гарнизонной столовки оккупантов.
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этот дебил даже не понимает что если будет холодно то первыми газ будут грести турки а ему будут доставаться остатки. труба не безразмерная а хранилищ нет. когда у вегнров газ в конфорках кончится или станет совсем мало его и на всех хватать не будет они орбана на мадьярские флаг порвут
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Можно будет реверс из Венгрии делать..
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Венгрия должна вступить в Таёжный союз,чтобы у них был газ от колоний Московии Орбан попросив Путіна поставляти газ в Угорщину, продовживши "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 1134
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У угорців коріння угро-фінське, уральське, і мова їхня дуже складна і відрізняється від усіх їх сусідів нема спільних слов.
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По-английски Угорщина - Hungary. Тобто "страна хунну/ гуннов". Чужеродное вкрапление в теле Европы. Булгары хана Аспаруха, осевшие в современной Болгарии, ославянились,интегрировавшись в Восточную Европу, а вот гунны так и остались гуннами.
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Брежнев,летвин,сябро.Ватный кружок образовался.И все стесняются своих тряпок.Обычные кацапы😂🌷🌷
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через кого "его"? ты букварь скурил? глаз режет - "него" а не "его"
хочет. и газ будет все равно идти. европа потребляет что то около 200 млн кубов
все потоки которые построило хуйло в сумме что то около 70 млн.
так что....
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Так он лучше или хуже него? Или такой же как Орбан?
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спакуха пасаны.

в европе есть предатели и друзья, дураки и умные.....
в евпропе НЕТ газовых хранилищь для бустинга газа зимой. просто нет.
будем зарабатыватьь на хранении как и сейчас. только платить будет не хуйло а евпропейцы
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Что-то не могу понять...а через какую "трубу" Венгрия собирается получать газ?
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Через т.н. "Турецкий поток".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОрбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток"
 
 
 
 
 
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