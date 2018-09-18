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 Политика Украины
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 Агрессия России грозит всем странам евроатлантического региона, - замглавы МИП Золотухин

В своем выступлении на сессии, посвященной военному и невоенному реагированию на вызовы безопасности, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отметил, что Россия милитаризирует ряд невоенных факторов для осуществления гибридной агрессии.

Чиновник принял участие в 7-м Евроатлантическом форуме "Повестка дня солидарности во времена трансатлантической нестабильности", организованном Институтом Евро-Атлантического сотрудничества при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мининформполитики.

"Для достижения своих целей Кремль активно использует средства массовой информации и социальные сети, энергетическое давление, манипуляции правами человека и вопросами ЛГБТ, культурные события, художественные и документальные фильмы, а также влияние церкви. Таким образом, агрессия России грозит всем странам евроатлантического региона", - пояснил Золотухин.

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Он также подчеркнул необходимость объединения усилий с целью эффективного обмена опытом противодействия гибридным угрозам среди заинтересованных структур.

В рамках Форума украинские и иностранные чиновники, представители дипломатического корпуса в Украине и эксперты профильных общественных организаций обсудили вопросы сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, безопасности в евроатлантическом регионе, а также гибридных угроз, в том числе информационной агрессии со стороны Российской Федерации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086876
 
 
 Топ комментарии
 
И еще одна деталь ночной атаки с уничтожением российского Ил-20. Несмотря на то, что еврейские самолеты и ракеты летали практически над базой Хмеймим хваленные русские С400 так и не смогли сбить ни одной ракеты или самолета, и не смогли защитить свой собственный самолет.Хахаха 😂😂😂😂😂
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панове уккраїнці, на жаль ми живемо в агресивному світі, де сильний чмирить слабого, це ще Гітлер зрозумів. І поки ми це не зрозуміємо, поки не навчимось захищати свої інтереси, в тому числі використовуючи клоаку між США та Росією, доти ми нуль помножений на нуль. Нафіга ми ядерний щит знищили, і чим думав народ, коли ідіоти ядерні шахти знищували.....
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абсолютно вірно, ворог нашого ворога - наш друг. Друг, який зраджує друга - друзів не буде мати....
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Тогда умный ты наш обьясни европейцам почему в стране агресоре содержится на украинские деньги фабрика Верховного главнокомандующего
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И еще одна деталь ночной атаки с уничтожением российского Ил-20. Несмотря на то, что еврейские самолеты и ракеты летали практически над базой Хмеймим хваленные русские С400 так и не смогли сбить ни одной ракеты или самолета, и не смогли защитить свой собственный самолет.Хахаха 😂😂😂😂😂
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панове уккраїнці, на жаль ми живемо в агресивному світі, де сильний чмирить слабого, це ще Гітлер зрозумів. І поки ми це не зрозуміємо, поки не навчимось захищати свої інтереси, в тому числі використовуючи клоаку між США та Росією, доти ми нуль помножений на нуль. Нафіга ми ядерний щит знищили, і чим думав народ, коли ідіоти ядерні шахти знищували.....
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Та достали вы со своими дещевыми заявами
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Ці всі заяви нівелює одна дія - видали ворогам їхнього ворога, який воював на нашому боці.
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абсолютно вірно, ворог нашого ворога - наш друг. Друг, який зраджує друга - друзів не буде мати....
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Еще один кредиты просит. Миистр информ политики, азовите мне аналог такого в США.
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Замглавы напужал все страны... региона...
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"Агрессия России грозит всем странам евроатлантического региона, - замглавы МИП Золотухин..."
Либо писатель либо актер. Пока сама Украина не станет - НАПРЯМУЮ - решать СВОИ вопросы с АГРЕССОРОМ. О чем вы шепчете и мурлычете - барин, чи пан, як вас там...Вы что все время будете прятатся за спины в штыковом бою???
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Предательство поставлено на конвейер.
Украиной к выдаче ФСБ РФ готовится следующий доброволец ВСУ.
Волонтеры сообщают, что зам Луценко Енин подписал документы на передачу добровольца ВСУ ичкерийца Мовлы Тимарова, ГПУ+СБУ передадут его в ФСБ РФ по той же схеме, что и Тумгоева.
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Видно, что "молодое лиццо" о которых все мечтают...
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ЛУЦЕНКО СТАЛ "КРОВНИКОМ" СЕМЬИ ТУМГОЕВА...
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чем больше кацапня взбрыкивает, тем базы НАТО все ближе и ближе к бирозам.
как санитары в психбольничке - буйного по любому надо вязать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгрессия России грозит всем странам евроатлантического региона, - замглавы МИП Золотухин
 
 
 
 
 
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