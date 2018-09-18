"Агрессия России грозит всем странам евроатлантического региона, - замглавы МИП Золотухин..."

Чиновник принял участие в 7-м Евроатлантическом форуме "Повестка дня солидарности во времена трансатлантической нестабильности", организованном Институтом Евро-Атлантического сотрудничества при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мининформполитики.

"Для достижения своих целей Кремль активно использует средства массовой информации и социальные сети, энергетическое давление, манипуляции правами человека и вопросами ЛГБТ, культурные события, художественные и документальные фильмы, а также влияние церкви. Таким образом, агрессия России грозит всем странам евроатлантического региона", - пояснил Золотухин.

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Он также подчеркнул необходимость объединения усилий с целью эффективного обмена опытом противодействия гибридным угрозам среди заинтересованных структур.

В рамках Форума украинские и иностранные чиновники, представители дипломатического корпуса в Украине и эксперты профильных общественных организаций обсудили вопросы сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, безопасности в евроатлантическом регионе, а также гибридных угроз, в том числе информационной агрессии со стороны Российской Федерации.

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