 Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии

С соответствующим заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима", - отметил глава Госдепартамента США.
Помпео назвал инцидент "несчастным случаем", который "напоминает о необходимости поиска постоянных, мирных и политических решений во многих конфликтах в регионе, а также опасности трагических просчетов в перенасыщенном театре боевых действий в Сирии".
Кроме того, по его словам, это подчеркивает "настоятельную необходимость решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также прекращения провокационного транзита Ираном опасных вооруженных систем через Сирию, которые представляют угрозу для региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
нет бы спасибо сказать...
https://echo.msk.ru/news/2280488-echo.html
возвращаюсь, бонус - ещё плюс один...!!!
да и что там говорить - кацапы сбили свой попелац, чтобы отвлечь внимание от вчерашнего провального брифинга...!!!\это даже Машка подтвердит...)))\
Понятно? Кацапы летели кого-то бомбить, их сбили - упс, это. оказывется, несчастный случай
Я с самого начала говорю.
Только кучка троллей из за поребрика озабочена.
Все в цій фразі прекрасно. Зачет.Источник: https://censor.net.ua/n3086875
ДОКОЛЕ ЭТО БУДИТ ПРОДОЛЖАТСЯ?!!!
НЕУЖЕЛЕ МЫ НЕМОЖЕМ ЗДЕЛАТЬ СИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ ИЗРАЕЛЬСКОЙ ВОЕНЩИННЕ?!!!
НАДО РАЗДОВИТЬ БУЛЬДОЗИРОМ ВСЕ СЕНАГОГИ И АНАТОЛИЯ ВАСЕРМАНА!!!!
Прискорбно. Особенно прискорбно, что многие поверят, что Ил сбили сирийцы по ошибке из С-200.
Ребятки. Херня это все. Как ПВОшник вам говорю.
1. Отражение воздушной атаки происходило в зоне ответственности авиабазы Хмеймим и её ПВО. Вы в самом деле верите, что там сирийцы занимались самодеятельностью, без надзора со стороны российских ПВОшников? Если да, то вынужден сообщить, что такого ни в одной стране, в которой присутствовали наши военные советники (хотя-бы, я уж не говорю про наши военный части!) не было, нет и никогда не будет. Вот такое, что главному начальнику ПВО с "принимающей стороны" на планшете хрень полную рисовали - было. А по соседству уже НАШИ спецы координировали работу ПВО ПО НАСТОЯЩЕМУ. Но, чтобы в зоне нашей ПВО кто-то бесконтрольно пулял ЗУРки - это из области фантастики.
2. С-200 - очень специфичный комплекс. Он, мягко говоря, очень плохо подходит для работы по небольшим высокоманевренным целям и малозаметным целям, т.е., по истребителям и крылатым ракетам. Сирийцы попробовали использовать С-200 по КР - результат ожидаемой нулевой. Это не потому, что комплекс плохой, просто он, во-первых, далеко не новый, а во-вторых предназначен не для таких задач.
3. И самое главное. Никто и никогда не позволил бы сирийцам использовать С-200 там, где по траектории полета ракеты находится наш самолет.
И потому поспешные заявления МО поводу того, что Ил-20 сбит именно сирийцами, вызывают у меня грустную усмешку. Ведь "за ленточкой" все прекрасно знают, кто на самом деле его сбил. И делают выводы.
То есть, если бы они отбомбились по кому-то, то было бы нормально, а так - несчастье..
не надо!
им сейчас каждое соболезнование напоминает о собственной рукожoпости и скрепохромосомности...
При этом президент подчеркнул, что войска США проделали «потрясающую» работу в Сирии по освобождению региона от боевиков «Исламского государства» и добавил, что «скоро» эта работа будет закончена
С почином придурки !
На що рашкоідол з дуже задоволеною мордою поголеного щура скріз смішки заявив- ну я їм скажу, щоб не хуліганили.
От тепер нехай скаже рашкомудакам які сидять за пультами управління рашинських ракет в Сирії, щоб меньше хуліганили.
Так Израиль давит С-300(400), Тор и прочий хлам рособоронпрома.
"Порубщик" был поднят именно для того, чтобы подавить систему помех израильских самолетов. Но новейшее изобретение завода им. В.М.Мясищева позорно проиграло РЭБ войну в небе Сирии.
Россия уже раскрутила маховик пропаганды и истерии во всех российских СМИ - Израиль провел подлейшую спецоперацию по уничтожению российского военного самолета при помощи российско-сирийских ПВО.
Вот так вот! Не меньше и не больше.
Помпео мог просто сказать - Дебилы б*я.