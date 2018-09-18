 Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии

С соответствующим заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима", - отметил глава Госдепартамента США.

Помпео назвал инцидент "несчастным случаем", который "напоминает о необходимости поиска постоянных, мирных и политических решений во многих конфликтах в регионе, а также опасности трагических просчетов в перенасыщенном театре боевых действий в Сирии".

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Кроме того, по его словам, это подчеркивает "настоятельную необходимость решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также прекращения провокационного транзита Ираном опасных вооруженных систем через Сирию, которые представляют угрозу для региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).