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 Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии

Официальный Вашингтон призвал к мирному решению сирийского конфликта в связи с инцидентом, в результате которого силы Башара Асада сбили самолет российских вооруженных сил Ил-20, что привело к гибели 15 российских военных.

С соответствующим заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима", - отметил глава Госдепартамента США.

Помпео назвал инцидент "несчастным случаем", который "напоминает о необходимости поиска постоянных, мирных и политических решений во многих конфликтах в регионе, а также опасности трагических просчетов в перенасыщенном театре боевых действий в Сирии".

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Кроме того, по его словам, это подчеркивает "настоятельную необходимость решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также прекращения провокационного транзита Ираном опасных вооруженных систем через Сирию, которые представляют угрозу для региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3086875
 
 
 Топ комментарии
 
А я бы назвал счастливым случаем
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Ну почему же "несчастный"....очень даже счастливый случай.
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В Ізраїлі повідомили, що коли сирійська армія випустила ракети, одна з яких вразила російський Іл-20, літаки ВПС Ізраїлю вже знаходилися на своєму аеродромі і закликали ВКС РФ до обережності, при використанні допотопної авіаційної техніки і застарілих засобів ППО. АFT
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Тут треба розуміти, що ніяка там не сирійська армія запускає ракети, а криворукі кацапи. збили своїх свинособак.15 мудаків ніколи вже нікого не вб'ють в чужій країні. Це навіть не щасливий випадок, а свято.
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lipstick, не гарячкуй і не ображай ні свиней ні собак. На холодну голову подумай що для людства є свині, що є собаки і не ображай тварин. Будь ласка.
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Свинособаки живуть на росії, 86%, не менше, і це - ексклюзивний гібрид. Тому можна. А тваринок не ображаю, ні. Хоча, іноді їм свининку))
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Да ничего страшного! Дай Бог не последний раз.
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Ця історія з ИЛ-20 цілий день мені щось нагадувала... І таки згадав - повторили! Там був аналогічний корабель-розвідник.

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Всё норм, русня и так сглотнула Хуйло сказал то же самое это была "цепь трагических случайностей". Так шо можете дальше ссать на козломрдое ипло..утруца как всегда
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Ну почему же "несчастный"....очень даже счастливый случай.
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Ну смотри...15-ю оккупантами меньше - всем хорошо. 15 семей на московии получат плату за мясо их упокоенных родственников - им тоже хорошо. Расчет с-200 получил кое-какую тренировку в условиях боевых действий. Все счастливы!
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кацапы никак не успокоятся сегодня - два автобуса решили поиграть в Нестерова, таран удался...)))
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так, блин же ж недовольны зверьки еще чем то,
нет бы спасибо сказать...
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та шо с казлов взять? - одна вонь на всю округу... Помпео назвав "нещасним випадком" інцидент зі знищенням російського літака в Сирії - Цензор.НЕТ 8833
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"несчастный случай" - как прекрасно это звучит...)))
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А нам пофиг на дипломатию.Кацапы сбили кацапов,во время бомбежки асада и хуйловских войск.Новость наполнена позитивом.Надеюсь,не иссякнет череда позитивных новостей.
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всё, путин в очередной раз пукнул попросив израиль больше не хулиганить ))

https://echo.msk.ru/news/2280488-echo.html
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да что тут говорить, с утра уходя по делам - было четырнадцать ихтамнетов...)))
возвращаюсь, бонус - ещё плюс один...!!!
да и что там говорить - кацапы сбили свой попелац, чтобы отвлечь внимание от вчерашнего провального брифинга...!!!\это даже Машка подтвердит...)))\
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Куда падали? Насколько я помню, дотянули до своего аэродрома.
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Помпео - дурак. Больше добавить нечего.
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Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии

Понятно? Кацапы летели кого-то бомбить, их сбили - упс, это. оказывется, несчастный случай
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Это не стоит внимания.
Я с самого начала говорю.
Только кучка троллей из за поребрика озабочена.
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Что можно сказать. Сирийцы сбилт кацапов тх же системоц ПВО. Ну и хорошо. Пусть сбивают. Для кацапов потери никогда не были поводом для уныния. Ну дадут героя россии посмертно и забудут...
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Потери мяса - да. Но там не мясо было - это ж не транспортник! А 15 специалистов - ощутимый урон. А если добавить к этому, что потеряли машину, которых в свое время всего 20 штук выпустили, то нужно траур объявлять. Вопрос в другом: что этот самолет там делал? Пусть простят меня специалисты, но я просто в вики прочитал, что это ну просто очень необычный самолет!
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"Соединенные Штаты сожалеют в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит противовоздушным огнем сирийского режима"
Все в цій фразі прекрасно. Зачет.Источник: https://censor.net.ua/n3086875
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АГРЕСИВНЫЕ ЖЫДЫ ОПЯТЬ ЗБИЛИ НАШ САМОЛЁТ!!!!
ДОКОЛЕ ЭТО БУДИТ ПРОДОЛЖАТСЯ?!!!
НЕУЖЕЛЕ МЫ НЕМОЖЕМ ЗДЕЛАТЬ СИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ ИЗРАЕЛЬСКОЙ ВОЕНЩИННЕ?!!!
НАДО РАЗДОВИТЬ БУЛЬДОЗИРОМ ВСЕ СЕНАГОГИ И АНАТОЛИЯ ВАСЕРМАНА!!!!
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И поклонской второй раз отрезать сиське.
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Утверждение РФ " Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Минобороны России" -ложь. РФ верить нельзя.
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Нас бомбят евреи!!! А-А-А-А-А срочно сбиваем наш самолет !!!!
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Уничтожены летак и людоеды. Что ж тут несчасного?!
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ЗасРашкинское быдло визжало от удовольствия, когда от ПВО Асада получил повреждения израильский F-16 и уверяли, что , возможно, осуществляли пуск "ихтамнеты", но ВВС Израиля этого не забыли и оказалось, что израильтяне смеются последними Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии - Цензор.НЕТ 3392 Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии - Цензор.НЕТ 4790
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Ну шо тут скажешь? Бывает! Зато кабздона с хором послушают, да с захером пообщаются.
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и в конце этих сожалений нужно было добавить-"Русские! Соблюдайте технику безопасности и думайте головой не вниз и тогда не будет вам никаких несчастных случаев" )
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Новости из-за поребрика ,кто збил кацапский пердолет Помпео назвав "нещасним випадком" інцидент зі знищенням російського літака в Сирії - Цензор.НЕТ 703

Прискорбно. Особенно прискорбно, что многие поверят, что Ил сбили сирийцы по ошибке из С-200.
Ребятки. Херня это все. Как ПВОшник вам говорю.
1. Отражение воздушной атаки происходило в зоне ответственности авиабазы Хмеймим и её ПВО. Вы в самом деле верите, что там сирийцы занимались самодеятельностью, без надзора со стороны российских ПВОшников? Если да, то вынужден сообщить, что такого ни в одной стране, в которой присутствовали наши военные советники (хотя-бы, я уж не говорю про наши военный части!) не было, нет и никогда не будет. Вот такое, что главному начальнику ПВО с "принимающей стороны" на планшете хрень полную рисовали - было. А по соседству уже НАШИ спецы координировали работу ПВО ПО НАСТОЯЩЕМУ. Но, чтобы в зоне нашей ПВО кто-то бесконтрольно пулял ЗУРки - это из области фантастики.
2. С-200 - очень специфичный комплекс. Он, мягко говоря, очень плохо подходит для работы по небольшим высокоманевренным целям и малозаметным целям, т.е., по истребителям и крылатым ракетам. Сирийцы попробовали использовать С-200 по КР - результат ожидаемой нулевой. Это не потому, что комплекс плохой, просто он, во-первых, далеко не новый, а во-вторых предназначен не для таких задач.
3. И самое главное. Никто и никогда не позволил бы сирийцам использовать С-200 там, где по траектории полета ракеты находится наш самолет.
И потому поспешные заявления МО поводу того, что Ил-20 сбит именно сирийцами, вызывают у меня грустную усмешку. Ведь "за ленточкой" все прекрасно знают, кто на самом деле его сбил. И делают выводы.

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Кацапы сбили кацапов.Самое смешное,что кацапы этого не узнают и будут верить великому пу)))
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И еще одна деталь ночной атаки с уничтожением российского Ил-20. Несмотря на то, что еврейские самолеты и ракеты летали практически над базой Хмеймим хваленные русские С400 так и не смогли сбить ни одной ракеты или самолета, и не смогли защитить свой собственный самолет. Хахаха 🤣🤣🤣🤣
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Помпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии

То есть, если бы они отбомбились по кому-то, то было бы нормально, а так - несчастье..
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Помпео,... не мечи бисер ... перед свиньями
не надо!
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Помпео сказал на дипломатическом языке: Кто еще не слышал какие поцы эти рузькие? Они умудрились своей ракетой сбить свой самолет )).
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слюшай, всё нармальна, Ахмет может повторить.
Помпео назвав "нещасним випадком" інцидент зі знищенням російського літака в Сирії - Цензор.НЕТ 194
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раSSія випробувала в Сирії понад 200 зразків зброї, - шойгу.... ось вам і результат, малята....
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Сарказм Помпео выше всякой похвалы . Аплодисменты стоя !
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"несчастным случаем" - а в ковричках, это не случаина, прям сказать, совсем совсем "несчастным случйи"
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Буде ще й не таке. Це нормальная спецоперація "спец"недокраїни по "сплочению" стада навколо кооператива Озеро під "тиском" зовнішніх ворогів.
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это не несчастный случай. Это счастливая случайность.
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А сотни тысяч сирийских мирных жителей погибших под разейскими бомбардировками ето какой случай?
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а Помпео не хуже Нетаньяхи троллит винторогих.
им сейчас каждое соболезнование напоминает о собственной рукожoпости и скрепохромосомности...
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«Я понимаю, что погибли около 14 военных , это очень грустно, но иногда такое случается», - сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.
При этом президент подчеркнул, что войска США проделали «потрясающую» работу в Сирии по освобождению региона от боевиков «Исламского государства» и добавил, что «скоро» эта работа будет закончена
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Зачётный троллинг ! 😂😂😂 👏👏👏 👍👍👍
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как бы не так. Пердоган по началу храбрился. Со странами с ЯО разговаривать - слова подбирать. Вступились за подопечных утешая пупина
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Ну рыдать все-таки не будем, а порадуемся за ватников, ведь их ПВО впервые сбило летальный /не путать с летательным / аппарат, не считая замотанных изолентой дронов в Хмеймиме и пассажирский Н-17, а это не есть плохо.
С почином придурки !
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Колись рашко літак з вимкнунеми транспондерами небезпечно наближався до літака США. Після інциденту США зауважили рашці, що це небезпечна й необачна практика.
На що рашкоідол з дуже задоволеною мордою поголеного щура скріз смішки заявив- ну я їм скажу, щоб не хуліганили.
От тепер нехай скаже рашкомудакам які сидять за пультами управління рашинських ракет в Сирії, щоб меньше хуліганили. Помпео назвав "нещасним випадком" інцидент зі знищенням російського літака в Сирії - Цензор.НЕТ 3358
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міністерство оборони дуже ображене тим, що Ізраїль не дав часу звільнити пасажирів літака. Просять повідомляти завчасно. В мєдвєдєва грошей немає.


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Ну ничо. Хорошо все, что хорошо кончается. Главное, что люди не пострадали.
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Уверен, что это не последняя информация об этом инциденте. Во первых это не старенький Ил-20, а его модификация 2009 года Ил-22ПП "Порубщик". "Это самолет радиоэлектронной борьбы, оснащенный современной аппаратурой подавления, в частности боковыми антеннами и буксируемыми передатчиками, разматывающимися в полете на несколько сотен метров. Модернизацию по проекту ведет Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева в подмосковном Жуковском.Аппаратура комплекса "Порубщик", как утверждается, сможет эффективно бороться со всеми возможными целями, как то самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системы противовоздушной обороны, а также пилотируемая и беспилотная авиация. Фактически несколько самолетов, оснащенные комплексом радиоэлектронной борьбы, смогут нарушить или даже парализовать действия вероятного противника в заданном районе." На самом же деле израильская компания Рафаєль посмеялась над очередной фундерваффе мошквы
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AIR EW Systems- Rafael Advanced Defense Systems
Так Израиль давит С-300(400), Тор и прочий хлам рособоронпрома.
"Порубщик" был поднят именно для того, чтобы подавить систему помех израильских самолетов. Но новейшее изобретение завода им. В.М.Мясищева позорно проиграло РЭБ войну в небе Сирии.

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Наступила глубокая ночь, а ватники все ждали ответочку.

Помпео назвав "нещасним випадком" інцидент зі знищенням російського літака в Сирії - Цензор.НЕТ 3417
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Неправ Помпео.
Россия уже раскрутила маховик пропаганды и истерии во всех российских СМИ - Израиль провел подлейшую спецоперацию по уничтожению российского военного самолета при помощи российско-сирийских ПВО.
Вот так вот! Не меньше и не больше.
Помпео мог просто сказать - Дебилы б*я.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео назвал "несчастным случаем" инцидент с уничтожением российского самолета в Сирии
 
 
 
 
 
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