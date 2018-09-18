 Верховный Суд признал неоправданной люстрацию экс-главы комиссии судей Самсина

К такому выводу пришел Верховный Суд (ВС) в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев 18 сентября 2018 года дело по иску в Высший совет правосудия (ВСП) о признании незаконным и отмене решения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС.

"Суд удовлетворил исковые требования истца, признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия от 25 апреля 2017 года № 988/0/15-17 о признании нарушения судьей Верховного Суда Украины требований относительно несовместимости и увольнения его с должности. Также суд отменил решение Высшего совета правосудия от 23 мая 2017 года № 1223/0/15 /-17 об оставлении без рассмотрения заявления истца об увольнении с должности судьи Верховного Суда Украины в отставке", - говорится в сообщении.

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В решении отмечается, что люстрация "может быть использована только для устранения или существенного уменьшения угрозы, которую представляет субъект люстрации, созданию жизнеспособной свободной демократии путем использования субъектом служебного положения с целью нарушения прав человека или блокирования процесса демократизации".

"Предоставляя оценку спорному решению ВСП с учетом принципов Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека, коллегия судей установила нарушение принципа пропорциональности, поскольку в этом случае вмешательства в права личности (увольнение истца на основании нарушения требований относительно несовместимости) не оправдывают цель люстрационного процесса", - сообщают в ВС.

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В решении также указано, что истец намеревался самостоятельно отстраниться от осуществления государственной власти, предоставив заявление об отставке 11 июля 2016 года, "что уже было бы результатом, на которую направлена люстрационная процедура".

"Оценивая пропорциональность ограничений, примененных к истцу с учетом поданного им заявления об отставке, по отношению к легитимной цели (очистка власти), которой стремились достичь органы государственной власти, суд считает их непропорциональными, неоправданными и такими, в которых нет необходимости в демократическом обществе", - резюмируют в решении.

Как пишет Радіо Свобода, пресс-служба не называет имени люстрированного, но называют номер его дела, которое соответствует делу Игоря Самсина.

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Напомним, Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда, бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина по закону "Об очищении власти" (люстрации) в апреле 2017 года.