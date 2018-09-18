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Все про:ОГА (1371) Донецкая область (4078) ботулизм (11)

 Три человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине

В Донецкой области трое местных жителей – двое взрослых и ребенок, - заболели ботулизмом

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина умер от ботулизма в Херсоне, его жена - в реанимации, - Минздрав

Как отметили в департаменте здравоохранения Донецкой ОГА, в августе 2018 года Украина получила 12 доз протиботулистичной сыворотки на 24 области, 3 из которых на данном этапе уже использованы жителями Донецкой области.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.

Также читайте: Мужчина умер от ботулизма в Харькове, его жена - в реанимации, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3086872
 
 
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Ботулізм можна спіймати із банки з домашніми огірками.
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наслідки медреформи, а де сироватка від бутулізму?
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сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3086872
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Похоже что не он один...еже два особо одаренных лайканули его высер....
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А че не забагато в нас отруєнь, панове?!!!!! Може горе-реформаторам з Кабміну уже потрібно було б задуматись над поверненням санепідемстанцій, все ж таки при них менше було отруєнь та спалахів інфекцій.
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*/* для информации
Споры ботулизма изначально находятся в почве или водном грунте.
Именно оттуда они попадают на ягоды, грибы, фрукты и овощи.
В организм животных споры проникают после съедания зараженной травы, в кишечник рыб - после копания в иле в поисках пищи. При забое (отлове), разделке мяса споры попадают в мышечные волокна. И если такое мясо консервируется, банки герметично закатываются - споры прорастают в палочки, которые, в свою очередь, продуцируют опасный токсин. В результате происходит заражение продуктов.

Вяленое и сушеное мясо, рыба тоже могут стать причиной болезни, т. к. мышечные волокна после такого приготовления сильно уплотняются, воздух не попадает в их толщу, и ботулизм начинает развиваться.
Многие наивно полагают, что ботулизм бывает исключительно в грибных, рыбных или мясных консервах. На самом деле опасность могут нести и любые другие герметично упакованные продукты.
И тем не менее, среди консервации лидируют - маринованные грибы, второе место - мясная тушенка, а затем уже овощные закатки и в хвосте - варенье, компоты
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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В августе и начале сентября, жара стояла сумасшедшая.
Но вяленная рыба, продается и покупается на ура...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине
 
 
 
 
 
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