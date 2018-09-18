 Три человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина умер от ботулизма в Херсоне, его жена - в реанимации, - Минздрав

Как отметили в департаменте здравоохранения Донецкой ОГА, в августе 2018 года Украина получила 12 доз протиботулистичной сыворотки на 24 области, 3 из которых на данном этапе уже использованы жителями Донецкой области.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.

Также читайте: Мужчина умер от ботулизма в Харькове, его жена - в реанимации, - ОГА