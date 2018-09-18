 Три человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте здравоохранения Донецкой ОГА, в августе 2018 года Украина получила 12 доз протиботулистичной сыворотки на 24 области, 3 из которых на данном этапе уже использованы жителями Донецкой области.
Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.
Споры ботулизма изначально находятся в почве или водном грунте.
Именно оттуда они попадают на ягоды, грибы, фрукты и овощи.
В организм животных споры проникают после съедания зараженной травы, в кишечник рыб - после копания в иле в поисках пищи. При забое (отлове), разделке мяса споры попадают в мышечные волокна. И если такое мясо консервируется, банки герметично закатываются - споры прорастают в палочки, которые, в свою очередь, продуцируют опасный токсин. В результате происходит заражение продуктов.
Вяленое и сушеное мясо, рыба тоже могут стать причиной болезни, т. к. мышечные волокна после такого приготовления сильно уплотняются, воздух не попадает в их толщу, и ботулизм начинает развиваться.
Многие наивно полагают, что ботулизм бывает исключительно в грибных, рыбных или мясных консервах. На самом деле опасность могут нести и любые другие герметично упакованные продукты.
И тем не менее, среди консервации лидируют - маринованные грибы, второе место - мясная тушенка, а затем уже овощные закатки и в хвосте - варенье, компоты
Но вяленная рыба, продается и покупается на ура...