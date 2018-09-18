 Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".

По данным издания, речь идет о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Решение облсовет принял "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни", а также "для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора".

При этом органам местного самоуправления облсовет рекомендовал принять аналогичные решения по установке на соответствующей территории такого же моратория.

Исполнительному аппарату областного совета также поручили разработать и представить на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде о необходимости запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

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