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 Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

18 сентября Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".

По данным издания, речь идет о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Решение облсовет принял "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни", а также "для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора".

При этом органам местного самоуправления облсовет рекомендовал принять аналогичные решения по установке на соответствующей территории такого же моратория.

Исполнительному аппарату областного совета также поручили разработать и представить на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде о необходимости запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке. 

Также читайте: Николаевский облсовет не смог отменить статус регионального у русского языка в области

Источник: https://censor.net.ua/n3086871
 
   
 Топ комментарии
 
Оце діло.
А ну, айда, переходимо всі на мову, нехай всрюцькі щелепи покривляться у спілкуванні з нами. Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 1095
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Нижегородская область. Детский парк

Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 1391
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Оце діло.
А ну, айда, переходимо всі на мову, нехай всрюцькі щелепи покривляться у спілкуванні з нами. Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 1095
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Почни зі свого ніку
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А ти значення ніку знаеш? І кому він призначаеться? То набери фразу у гуглі, і да прийде до тебе просвіта. Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 4356
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кацап - для початку погугли значення слова "просвіта" і як це слово використовується ...
ще одна "підлога країни" на службі в мінстеця ... Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 3858...))
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Ти теж це зроби. А потім навпаки. Гугл не досконалий і він може вчитись, але тобі тролебот це не світить. Я б залюбки послухав, зауваження від будь кого, але ти, зі своїм затертим кацапським ніком, краще не суйся.
Якщо я кацап, то чого ж ти, кацапським язЫгом плямкаєш ?
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Ти краще в гуглі попроси, щоб тобі трохи літер "є" відсипали
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Помилки в граматиці це звичайно прикро, але помилка у житті коштує набогато дорожче. Дивись не зроби її...
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Гадаю все іньше ти теж засвоїв...
У ну скажи, тільки голосно, що кацапи - 3,14араси, а путин-)(уйло.
Обожнюю коли кацапи про себе і про свого фюрерка так кажуть.
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То щоб кацапи розуміли Шо їм тут дЄлать нЄчАВО Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 2742
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дебіл, чи що? скільки російськомовних в окопах захищають Україну рахував? Може сам підеш з дивану захищати батьківщину?
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Дибіл це твоє ім'я. Що, ти, гнида, знаєш про мене?
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так-так! ото раєя від страху уся аж затрясецця! та швиденько з криму та донбасу заберецця!.... страшно, аж жах!
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Опять завоет собака Баскервилей.....
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Нижегородская область. Детский парк

Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 1391
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Це мабуть, акщо тлумачити одну відому приказку. На без котів, і риба-кіт. Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 6240
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Приезжает "москаль" из отпуска, в "Буковель" ездил. Смотрит жена, а он весь в синяках. Спрашивает:
- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках суконных. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
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Надо-же. До этого даже Сталин не додумался.Культурный продукт.
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Я тоже сразу не понял. Подумал о водке,
как о русском продукте культуры.
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ні-ні! водку нє трож! це ж основний продукт, який наповнює бюджет нашої держави! окрім, звісно, кишень звичайних громадян...
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Кто то что понял, я че то вообще нихрена не понял.

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Это не удивительно...что ты не понял...учитывая твой уровень умственного развития...этого следовало ожидать.... Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт - Цензор.НЕТ 8752
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Гы гы, как смешно, после какого слова можно смеятся.
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із цього кацапчега "с приветом" давно сміється весь форум ..
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нинини, шалава ти гнила Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 2215 не тобі розказувати, хто і з кого сміється! пицька нікчемна
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"Там (на Донбассе. - Ред.) есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, - это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию" - об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии
Источник: https://censor.net.ua/n3086376
дивно, а що, у Львові немає руськомовних мешканців? чи Волкер не "в курсе"?
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волкер таки "нє в курсє"... щось там заборонити - це простіше, ніж дати раду зі сміттям у тому ж таки Львові. проте не все так злісно, є ще слабина - вдома в себе на кухні маєш право говорити любою мовою и слухати любий "продукт" Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 3498
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В Казани на 92-летнего фронтовика натравили коллекторов с паяльником. В Казани управляющая компания пытается взыскать долги за ЖКХ с фронтовика и почетного гражданина города.
Пенсионер задолжал 40 тысяч рублей, хотя, как он утверждает, исправно оплачивает все счета за свою двушку, в которой даже нет горячей воды, пишет "Вечерняя Казань".

Юрию Величко 92 года, в 1942 году ушел в партизаны, потом воевал в составе действующей армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За освобождение Белоруссии". === у ветерана нет горячей воды , вот и вся фальшивая Россия со своим величием
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обласна рада краще би порядок в області навела......а не сміття по всій Україні возила Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 4826
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то до міськради, до Садового до самонемічі і, що особливо пікантно, до СВОБОДИ!!!
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а в обраді хто засідає, вибачте на слові - може то комуняки?
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Так би і сказали: забороняємо інтер, 112, Ньюс Ван, Україна і 5 кананал
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угу ... щаз-з-з-з ... володарі цих каналів самі заборонять і львівську облраду і взагалі кого завгодно ! Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 2187
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Хм, как русскоязычный продукт может быть культурным?
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пане, так ви ж не читали Толстого "Война и мир", Пушкіна, Лєрмонтова....ба, та що я говорю, навряд чи Шевченка читали, Франка, М.Вовчка, Панаса Мирного.... ви ж культурний, аж тхне....
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"Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта..."
Так ото воно - культурне чи ни? А взагалі - "есть культурное наследийо" . Оно не зависит от мов, чи язігов. Воно? Просто - культурне. Для всіх. Як Шекспір, як Хемінгуей, Марк Твен і ще багато оно. А що не потрібно робити? Не займатись - ЕКСАКАЛАЦІЄЮ. Люди - самі зі всім розберуться. Кто оно, а хто не воно.
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руцкий мир во все времена одинаков - что во времена ГПУ, что во времена РПЦ:
Львівська облрада ввела мораторій на російськомовний культурний продукт - Цензор.НЕТ 2283
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Можна щё в українскiй мовi zамiсть росiйскої З ствити Z
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Львовский облсовет пакт риббентропа молотова не хочет пересмотреть. Ну це я так бо років через 20 там будуть лише громодянини польщі
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт
 
 
 
 
 
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