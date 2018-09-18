 Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".
По данным издания, речь идет о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.
Решение облсовет принял "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни", а также "для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора".
При этом органам местного самоуправления облсовет рекомендовал принять аналогичные решения по установке на соответствующей территории такого же моратория.
Исполнительному аппарату областного совета также поручили разработать и представить на рассмотрение областного совета обращение к Верховной Раде о необходимости запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.
А ну, айда, переходимо всі на мову, нехай всрюцькі щелепи покривляться у спілкуванні з нами.
ще одна "підлога країни" на службі в мінстеця ... ...))
Якщо я кацап, то чого ж ти, кацапським язЫгом плямкаєш ?
У ну скажи, тільки голосно, що кацапи - 3,14араси, а путин-)(уйло.
Обожнюю коли кацапи про себе і про свого фюрерка так кажуть.
- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках суконных. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
как о русском продукте культуры.
Источник: https://censor.net.ua/n3086376
дивно, а що, у Львові немає руськомовних мешканців? чи Волкер не "в курсе"?
Пенсионер задолжал 40 тысяч рублей, хотя, как он утверждает, исправно оплачивает все счета за свою двушку, в которой даже нет горячей воды, пишет "Вечерняя Казань".
Юрию Величко 92 года, в 1942 году ушел в партизаны, потом воевал в составе действующей армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За освобождение Белоруссии". === у ветерана нет горячей воды , вот и вся фальшивая Россия со своим величием
Так ото воно - культурне чи ни? А взагалі - "есть культурное наследийо" . Оно не зависит от мов, чи язігов. Воно? Просто - культурне. Для всіх. Як Шекспір, як Хемінгуей, Марк Твен і ще багато оно. А що не потрібно робити? Не займатись - ЕКСАКАЛАЦІЄЮ. Люди - самі зі всім розберуться. Кто оно, а хто не воно.