EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  1115  23
Материалы по теме:
Все про:Польша (4502) Трамп (2050)

 Трамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, слова американского президента передает Reuters.

По словам Трампа, Польша хочет внести "очень большой вклад" в отношения с США. Он подчеркнул, что власти США рассмотрят вопрос о введении своих войск на территорию страны.

"Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея и мы ее серьезно рассматриваем, да", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой.

Президент не уточнил, когда по этому вопросу может быть принято решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью и Украиной "для усиления восточного фланга", - Минобороны РП

Источник: https://censor.net.ua/n3086868
 
   
 Топ комментарии
 
давно пора!кацапы оборзели!
 показать весь комментарий
 
В Україні теж треба розмістити військову базу США.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Україні теж треба розмістити військову базу США.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А разместят еще с десяток магазинов "Рошен" Трамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше - Цензор.НЕТ 5171
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шоколад продан. Есть никелированная кровать с тумбочкой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Введи нам ..войска. Тьфу пля. Дама легли и просють. Ато чего доброго беларусы нападут.
 показать весь комментарий
 
Зачем писать и унижаться,если все время в спаме?😂🌷🌷
 показать весь комментарий
 
Навіщо просити Трампа, як в Польщі вже є 2 мільйони "бандерівців". Не дорого і є кому захищати поляків.
 показать весь комментарий
 
В Казани на 92-летнего фронтовика натравили коллекторов с паяльником. В Казани управляющая компания пытается взыскать долги за ЖКХ с фронтовика и почетного гражданина города.
Пенсионер задолжал 40 тысяч рублей, хотя, как он утверждает, исправно оплачивает все счета за свою двушку, в которой даже нет горячей воды, пишет "Вечерняя Казань".

Юрию Величко 92 года, в 1942 году ушел в партизаны, потом воевал в составе действующей армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За освобождение Белоруссии". === у ветерана не горячей воды , вот и вся фалшавая Россия со своим величием
 показать весь комментарий
 
ВВХ серьезно "отодвинул" НАТО от своих границ Трамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше - Цензор.НЕТ 5152
 показать весь комментарий
 
 
А ударную группировку США под Харьковом (4 дивизии)?
 показать весь комментарий
 
 
Спонсоры размещения известные компьютерные и табачные бренды...


 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
 показать весь комментарий
 
вонь чтото в теме появилась. это мордва в засранных портках?
 показать весь комментарий
 
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше
 
 
 
 
 
 вверх