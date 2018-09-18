 Трамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше

Как передает Цензор.НЕТ, слова американского президента передает Reuters.

По словам Трампа, Польша хочет внести "очень большой вклад" в отношения с США. Он подчеркнул, что власти США рассмотрят вопрос о введении своих войск на территорию страны.

"Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея и мы ее серьезно рассматриваем, да", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой.

Президент не уточнил, когда по этому вопросу может быть принято решение.

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