 Трамп рассматривает просьбу о размещении войск США в Польше

Как передает Цензор.НЕТ, слова американского президента передает Reuters.
По словам Трампа, Польша хочет внести "очень большой вклад" в отношения с США. Он подчеркнул, что власти США рассмотрят вопрос о введении своих войск на территорию страны.
"Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея и мы ее серьезно рассматриваем, да", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой.
Президент не уточнил, когда по этому вопросу может быть принято решение.
Пенсионер задолжал 40 тысяч рублей, хотя, как он утверждает, исправно оплачивает все счета за свою двушку, в которой даже нет горячей воды, пишет "Вечерняя Казань".
Юрию Величко 92 года, в 1942 году ушел в партизаны, потом воевал в составе действующей армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За освобождение Белоруссии". === у ветерана не горячей воды , вот и вся фалшавая Россия со своим величием