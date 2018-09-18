 Первая отвечающая всем европейским стандартам автотрасса в Украине может появиться на Донбассе, - Омелян

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал корреспонденту Укринформа после встреч в Берлине с немецкими коллегами, в частности, министром экономики и энергетики Петером Альтмайером и госсекретарем Минтранса, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы рассматриваем сейчас возможность развития дорог на востоке Украины, в частности, трассы Запорожье-Мариуполь, на которую, по инициативе президента, предусматривается выделить около 1 млрд грн в проекте бюджета на следующий год. Плюс привлечение дополнительных средств в рамках займа немецкого правительства", - сообщил министр.

Он уточнил, что речь идет о 90 млн евро, которые будут направлены на строительство дорог, в первую очередь, в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время идет согласование этого проектного соглашения, оно дорабатывается немецкой стороной.

"Это будет интересный проект. В случае его реализации, это будет первая дорога в Украине, построенная с учетом всех европейских стандартов, в том числе с точки зрения экологических норм, переходов для животных и т.д., что мы часто видим в ЕС, но чего пока нет у нас", - отметил Омелян. Глава Минтранса пояснил, что обсуждаются две дороги, однако пока рано говорить, какие именно.

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Омелян по поручению Президента Украины официально озвучил предложение к Германии взять шефство над Краматорском. "Отреагировали, в принципе, позитивно", - заметил он. Теперь предстоит проработать механизмы, объемы и модальность такой возможной кооперации.

Германия, напомнил министр, уже активно помогает Украине в строительстве инфраструктуры и восстановлении уничтоженной российскими боевиками. Еще в 2014 году на это было выделено 500 млн евро кредитной помощи со стороны правительства ФРГ (несвязанный кредит под гарантии правительства). Именно в рамках этого кредита сейчас рассматриваются проекты строительства дорог на востоке.