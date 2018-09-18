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 Первая отвечающая всем европейским стандартам автотрасса в Украине может появиться на Донбассе, - Омелян

Украина планирует реализовать с Германией проект по созданию современной инфраструктуры на Донбассе.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал корреспонденту Укринформа после встреч в Берлине с немецкими коллегами, в частности, министром экономики и энергетики Петером Альтмайером и госсекретарем Минтранса, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы рассматриваем сейчас возможность развития дорог на востоке Украины, в частности, трассы Запорожье-Мариуполь, на которую, по инициативе президента, предусматривается выделить около 1 млрд грн в проекте бюджета на следующий год. Плюс привлечение дополнительных средств в рамках займа немецкого правительства", - сообщил министр.

Он уточнил, что речь идет о 90 млн евро, которые будут направлены на строительство дорог, в первую очередь, в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время идет согласование этого проектного соглашения, оно дорабатывается немецкой стороной.

"Это будет интересный проект. В случае его реализации, это будет первая дорога в Украине, построенная с учетом всех европейских стандартов, в том числе с точки зрения экологических норм, переходов для животных и т.д., что мы часто видим в ЕС, но чего пока нет у нас", - отметил Омелян. Глава Минтранса пояснил, что обсуждаются две дороги, однако пока рано говорить, какие именно.

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Омелян по поручению Президента Украины официально озвучил предложение к Германии взять шефство над Краматорском. "Отреагировали, в принципе, позитивно", - заметил он. Теперь предстоит проработать механизмы, объемы и модальность такой возможной кооперации.

Германия, напомнил министр, уже активно помогает Украине в строительстве инфраструктуры и восстановлении уничтоженной российскими боевиками. Еще в 2014 году на это было выделено 500 млн евро кредитной помощи со стороны правительства ФРГ (несвязанный кредит под гарантии правительства). Именно в рамках этого кредита сейчас рассматриваются проекты строительства дорог на востоке.

Источник: https://censor.net.ua/n3086867
 
   
 Топ комментарии
 
Это гениально!!!
Я, вообще, предлагаю забрать все деньги из бюджетов других областей и пихнуть их в Донбасс. Они же пострадавшие.
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Чтоб кацапам танки было удобнее подганять
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Ето личное требование Ахметова? Может вы сцуки с Киева начнете? Не известно кому на дамбасе вы еще трассу построите. Донбасарену и ДАП уже построили
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Если Ахметову нужны дороги вокруг Мариуполя,
то у него накрадено столько миллиардов,

что хватит на дорогу от Мариуполя до Португалии.
И еще останется.
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Wevelsburg



это вторая серия попытки строительства международного аэропорта в ст.луганской. привет суке туке и гниде грымчаку. юденрат решил на дорожку бабла подмять.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервая отвечающая всем европейским стандартам автотрасса в Украине может появиться на Донбассе, - Омелян
 
 
 
 
 
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