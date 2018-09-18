 Израиль продолжит бомбить иранские объекты в Сирии, - Нетаньяху

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Times of Israel, об этом он заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Нетаньяху сказал Путину, что Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии, в частности, будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".
В связи с этим Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву для этой цели.
Израильский премьер также возложил ответственность за крушение российского самолета на Сирию.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Напоминаю: Соловьев, Жириновский, Норкин и многие другие "исконнорусские" - открытые евреи. Россияне, помните это!
Чем вам навредили в России евреи?
Они вам писали, они вам читали,
При них вы, хоть нехотя, но процветали.
Писатели были, артисты, поэты,
Певцы пели песни, звучали куплеты,
Науки шагали, была медицина,
А с нею, в аптеках, - лекарства, вакцина.
Театры шумели, гремело кино,
Пока вы играли в свое домино,
И русскими матами жизнь свою крыли...
Они же соседями вашими были!
На них же вы дружно писали доносы!
Они отвечали на ваши вопросы:
Как жить, что вам делать, и кто виноват?
Они к вам на должности шли - нарасхват!
Они не мешали, за вас все решали,
И вас ведь, тащили в заветные дали!
При них же вы все были антисемиты!
А ныне, без них, лишь - шпана, да бандиты,
Воры, алкоголики, но, все - свои!
Евреи при них, стали вам не нужны.
Они все уехали! Вам же - неймется,
И ненависть прежняя все не уймется!
Чего вам без них-то сегодня мешает?
Какой же вас бес нынче всех искушает?
Вы стали рабами своих, вы прогнулись,
Вы в дикое прошлое дружно вернулись,
Отныне у вас и вожди, и кумиры, -
Свои же, такие же хамы, задиры:
Свои города опустели, заводы,
Над вами другие бал правят народы.
У вас гастарбайтеры, тоже - свои,
И много пустой и безродной земли:
Свои же попы вам трясут бородами,
Над вами дебилы стоят господами.
Нет песен, балета, зато - все спокойно,
Друг друга вы грабите вольно, раздольно.
И горя уже нет у вас от ума,
И снова в почете - сума и тюрьма.
Век воли, мечтаете вы, - не видать,
И можете снова кряхтеть и страдать,
Твердить о загадочной русской душе,
И верить ушами своей же лапше.
У вас вновь - помойки, и мусор, и грязь,
Кто вылез из грязи, для вас, снова - князь.
Вокруг много вони, помоев и мух,
Зато, это ваш, тот, родной, русский дух!
Вся жизнь - без ума, вроде вам - хорошо,
Добились всего, что вам надо еще?
Но нет вам покоя и радости нет,
И пакостить лезете вы в интернет,
(Который евреи придумали тоже).
И вы, в монитор корча злобные рожи,
Все тех же евреев, как прежде, вините:
Нет, мне не понять ваш душок, извините:
о помидорах ни слова, помидоры на потом
https://echo.msk.ru/news/2280488-echo.html
Честно говоря, ещё месяц назад я был уверен в том, что президент Турции Реджеп Эрдоган не станет препятствовать штурму последнего крупного анклава сопротивления в Сирии - Идлиба, в обмен на беспрепятственное проведение операции против курдов на севере САР. Однако я оказался не прав и очень быстро бесконечные колоны турецкой техники, стягиваемой к границе с Сирией и на подконтрольные Турции её территории, меня убедили в том, что Анкара будет за Идлиб бороться всеми силами. Но, сначала - дипломатическими. Так и случилось.
Как известно, вчера состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которой было сделано заявление, по сути, ставящее крест на штурме Идлиба. Хотя это звучало как реализация демилитаризации территории, находящейся под контролем, как сирийской армии, так и оппозиции, с устранением всех радикальных группировок и совместным патрулированием указанного региона турецкими и российскими военными, на самом деле все звучит намного проще - Москва сдалась.
Об акте капитуляции (а по-другому это расценивать нельзя) по Идлибу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявив, что военной операции не будет, а детали согласовываются с Дамаском.
Таким образом, Эрдоган одержал очень важную победу, не только регионального, но, по сути, геополитического значения. Во-первых, он без единого выстрела и без единого сбитого самолета ВКС РФ остановил наступление на стратегически важный район. По сути, сделав то, что до сих пор не сделали США нигде кроме тех районов, где размещены их базы.
Во-вторых, Эрдоган продемонстрировал Кремлю, что в его руках ключи от ларца с яйцом, внутри которого иголка в виде трубы "Турецкий поток" и если адептам величия не хочется его хоронить как "Южный" то следует с мнением султана считаться. Да и про ЗРК С-400 не стоит забывать, продажа которых может сделать очередной красивый годовой отчет экспорту российского оружия.
И вот тут даже не решаюсь предположить, что больше повлияло на решение Кремля оставить Идлиб в покое, или перспектива ржавеющей трубы на дне Черного моря, или прямой огневой контакт с турецкой армией.
Собственно, хорошо съездил Реджеп Ахметович, только одно интересно, из рук Путина, надеюсь, чай не пил?
А.Коваленко
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Дизельный пограничный корабль территориального моря второго ранга «Безупречный» сломался во время ходовых испытаний, сообщает Mil. Press FlotProm. Из строя вышел китайский дизельный двигатель, теперь судостроители ждут, пока приедет замена из Китая.
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По словам одного из источников издания, "заклинило коленчатый вал, провернуло вкладыши, текут 30% форсунок". Первоначально сторожевики проекта 22 460 оснащали немецкими дизелями MTU 16V4000M73L. Но после наложения на Россию санкций пришлось выбрать китайский двигатель CHD622V20CR.
Китайские дизельные двигатели этой серии не отличаются надежностью, и это уже не первая проблема с ними. В сентябре 2016 года на первом этапе ходовых испытаний в Рыбинском водохранилище сломались сразу два китайских двигателя катера специального назначения «Грачонок».
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Теперь российские корабли не ходют а плавают .
Как говно в проруби :
Ребятки. Херня это все. Как ПВОшник вам говорю.
1. Отражение воздушной атаки происходило в зоне ответственности авиабазы Хмеймим и её ПВО. Вы в самом деле верите, что там сирийцы занимались самодеятельностью, без надзора со стороны российских ПВОшников? Если да, то вынужден сообщить, что такого ни в одной стране, в которой присутствовали наши военные советники (хотя-бы, я уж не говорю про наши военный части!) не было, нет и никогда не будет. Вот такое, что главному начальнику ПВО с "принимающей стороны" на планшете хрень полную рисовали - было. А по соседству уже НАШИ спецы координировали работу ПВО ПО НАСТОЯЩЕМУ. Но, чтобы в зоне нашей ПВО кто-то бесконтрольно пулял ЗУРки - это из области фантастики.
2. С-200 - очень специфичный комплекс. Он, мягко говоря, очень плохо подходит для работы по небольшим высокоманевренным целям и малозаметным целям, т.е., по истребителям и крылатым ракетам. Сирийцы попробовали использовать С-200 по КР - результат ожидаемой нулевой. Это не потому, что комплекс плохой, просто он, во-первых, далеко не новый, а во-вторых предназначен не для таких задач.
3. И самое главное. Никто и никогда не позволил бы сирийцам использовать С-200 там, где по траектории полета ракеты находится наш самолет.
И потому поспешные заявления МО поводу того, что Ил-20 сбит именно сирийцами, вызывают у меня грустную усмешку. Ведь "за ленточкой" все прекрасно знают, кто на самом деле его сбил. И делают выводы.