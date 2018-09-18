 Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поблагодарил за твердую позицию норвежского парламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и деоккупацию Крыма. а также дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.
Трьоен заверила в намерении поддерживать активный украинский-норвежский межпарламентский диалог, о чем свидетельствует недавнее создание в Стортинга, впервые в истории двусторонних отношений, Группы дружбы с Украиной.
Молодец, Петушило. Старательно исполняешь. Только:
1. нет никакой безопасности на Донбассе
2. Минск - всему миру на смех
3. и политические заключённые - выбрали двоих (не, остальные татары и пр., нам на и на хер не нужны- хватит Сенченко и Балуха) - и показательно негодуем, пальцы раскидываем и кулачком стучим..
Назар Приходько @nazareye 1 ч.1 час назад
Спочатку вони намагалися посварити нас з Грузинами Тепер з Чеченами. Далі Хорвати? Якщо допустимо - так
Ну що сука бандерівська,відвоюювався,з героїв теж кров капає.
Ю.Карамазін.
Смотрел я сегодня . Несчстные норги за тридевять земель припхались в пустую залу верховной зрады. Дэбил леха гнойчаренко, он же костусев, вылезло и блеяло про нобелевсекую премию Сенцову. Кому это чмо пыталось и что донести, я до сих пор не догнал.
Лучше бы вообще промолчать про эту "встречу", мать ее в качель....