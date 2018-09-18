 Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поблагодарил за твердую позицию норвежского парламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и деоккупацию Крыма. а также дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

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Трьоен заверила в намерении поддерживать активный украинский-норвежский межпарламентский диалог, о чем свидетельствует недавнее создание в Стортинга, впервые в истории двусторонних отношений, Группы дружбы с Украиной.