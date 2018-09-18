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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ 01

Глава государства поблагодарил за твердую позицию норвежского парламента в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и деоккупацию Крыма. а также дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

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Трьоен заверила в намерении поддерживать активный украинский-норвежский межпарламентский диалог, о чем свидетельствует недавнее создание в Стортинга, впервые в истории двусторонних отношений, Группы дружбы с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3086865
 
   
 Топ комментарии
 
юльки, тут призвіще "врага" згадано. фас!!!
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Как проститутка бегает по людях просит чтобы ему жопу подмыли. И это при том что сам сотрудничает с ФСБ.
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Нужны Порошенко эти заложники как зайцу стоп сигнал.
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Как проститутка бегает по людях просит чтобы ему жопу подмыли. И ето при том что сам сотрудничает с ФСБ
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юльки, тут призвіще "врага" згадано. фас!!!
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Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и деоккупацию Крыма. а также дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Молодец, Петушило. Старательно исполняешь. Только:
1. нет никакой безопасности на Донбассе
2. Минск - всему миру на смех
3. и политические заключённые - выбрали двоих (не, остальные татары и пр., нам на и на хер не нужны- хватит Сенченко и Балуха) - и показательно негодуем, пальцы раскидываем и кулачком стучим..
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Нібито такі зустріч дають мало, але вода камінь точить.
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Зрадофилы толпами лезут, чтобы лить зраду и такое кипение, говорит о нулевых успехах их предводителей.
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Миллионы выброшенных денег на зрадофилов, принес нулевые результаты. Порошенко будет президентом повторно.
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Ну ты и дэбил , по сему в нору козломордое. .
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Нужны Порошенко эти заложники как зайцу стоп сигнал.
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Глава Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев - попался на попытке сфальсифицировать отчетность для Комиссии по ценным бумагам США. По сути, аналогично органа, который он возглавляет в Украине.Здесь можно было бы посмеяться над тупостью очередного представителя "реформаторов", и поставить точку.Но я не поленился копнуть чуть глубже, и разобраться, а что же собственно пытался сфальсицировать директор американской компании Gase Energy Хромаев?Как выяснилось, он подавал в комиссию по ценным бумагам США данные о добыче газа на несуществующих шахтах. И делал это, по моему предположению, для оправдания объемного выпуска ценных бумаг, которые должны были купить "инвесторы".Например, в качестве инструмента для легализации и вывода средств в юрисдикцию США.Клиентами "хромаевского фиктаря" были, в частности, луганский сепаратист Дунаев, положившие "Хрещатик" банкстеры Иванов и Хмельницкий, а также другие ответственные лица.
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Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 4942

Порошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 572 Назар Приходько‏ @nazareye 1 ч.1 час назад
Спочатку вони намагалися посварити нас з Грузинами Тепер з Чеченами. Далі Хорвати? Якщо допустимо - так
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Как проститутка бегает по людях просит чтобы ему жопу подмыли. И это при том что сам сотрудничает с ФСБ.
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Беркутня б'є торнадівця комбата Р.Онищенка приговорює:
Ну що сука бандерівська,відвоюювався,з героїв теж кров капає.
Ю.Карамазін.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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шо он там обсудил??? Гребаный стыд!!!
Смотрел я сегодня . Несчстные норги за тридевять земель припхались в пустую залу верховной зрады. Дэбил леха гнойчаренко, он же костусев, вылезло и блеяло про нобелевсекую премию Сенцову. Кому это чмо пыталось и что донести, я до сих пор не догнал.
Лучше бы вообще промолчать про эту "встречу", мать ее в качель....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с председателем парламента Норвегии Трьоен ситуацию на Донбассе и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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