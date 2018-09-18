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 Украина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко

Постоянный представитель Украины Юрий Клименко выступил во время общих дебатов в рамках пункта повестки дня "Ситуация в области прав человека, которые требуют внимания со стороны Совета" на 39-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства, Юрий Клименко отметил массовые грубые нарушения прав человека Российской Федерацией на оккупированных ею украинских территориях. Постпред привлек внимание к ситуации с незаконно заключенными Россией украинскими гражданами, в том числе Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, призвав государства-члены ООН и международные организации осуществить дальнейшие шаги для усиления давления на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны искать все новые пути для возвращения Сенцова в Украину, - Денисова

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

Также читайте: Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Источник: https://censor.net.ua/n3086864
 
 
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ИНОГДА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ ПОДЛОСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ.
Курьезный Генпрокурор Луценко, перед избирательной кампанией, красиво делает президента Украины Порошенко "фейковым патриотом". Ведь, выдавая России ингуша, Тумгоева, воевавшего в АТО, Порошенко объективно оказывает важную услугу Кремлю - сдает россиянам (ФСБ) их врагов. Но делает это с серьезным видом лица, в просторной "вышиванке" и на чистейшем украинском языке. Вылитый патриот. Теперь Кремль просто обязан, по совокупности заслуг Порошенко перед Путиным, оказать ему моральную (Медведчук) и материальную (Фирташ) поддержку на президентских выборах. Что не сделаешь, чтобы остаться у власти.
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Из цикла: "усилить давление на РФ" - по украински
Украина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко - Цензор.НЕТ 4344
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ну от бачиш--посилили тиск.Росія нам майже півмільярда доларів дала на бюджет
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"Путин передал Чечне нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром» и 50 миллиардов рублей дотаций из карманов российских налогоплательщиков". Прошу внести эту инфу в методички "ольгинских".
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то не тут просишь, иди на єхе мацкви портянок проси
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ну да призываем... Троекратное "УРА!". А ГПУ сотрудничает с ФСБ.. Красота Україна закликає держави-члени ООН і міжнародні організації посилити тиск на РФ для звільнення українських політв'язнів, - Клименко - Цензор.НЕТ 9418.
Україна закликає держави-члени ООН і міжнародні організації посилити тиск на РФ для звільнення українських політв'язнів, - Клименко - Цензор.НЕТ 6563
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Не верьте. Попрошенки и Луценки вас здесь посадют как Савченко, или как Саакашвили в мешке отправят обратно в срашу. Это кодло слов нет. Даже при кровавом Януковиче такого не было.
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СБУ вон смотри КАК украинский ресурс помогает террористам гибридно распространять информацию по оккупированным территориям помогая установке оборудования чтобы и далее они могли слушать РАИСКУЮ ВАТНУЮ БРЕХНЮ... а для связи используют опять же номера УКРАИНСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ кампании ((((( 07133ХХХХ5.

https://www.olx.ua/obyavlenie/sputnikovoe-tv-ustanovka-remont-nastroyka-viasat-xtratv-IDc4ehd.html
Україна закликає держави-члени ООН і міжнародні організації посилити тиск на РФ для звільнення українських політв'язнів, - Клименко - Цензор.НЕТ 784
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Беркутня б'є торнадівця комбата Р.Онищенка приговорює:
Ну що сука бандерівська,відвоюювався,з героїв теж кров капає.
Ю.Карамазін....
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Читаю как то про матиоса, работал в администрации яныка.
Люди гибли январь-февраль 2014, а он всё на работу ходил.
Думал, а вдруг тот не убежит!
Из Википедии.
Скажите как можно закончить в 1997 г. юридический факультет Черновицкого государственного университета им. Юрия Федьковича.
В 1997 начать работу в органах прокуратуры помощником прокурора города Черновцы.
А уже в 2008 уже стать генерал-майором???
За 10-11 лет, это как, что, когда, кому???
Одно звание 2 года (, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник).
швондер это и есть матиос
мои знакомые, как и я, называем его джакуй (кинокомедия пришельцы),
или Луи де Фюнес (артист из кинокомедий), голова и уши торчащие похожи.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко
 
 
 
 
 
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