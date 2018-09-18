 Украина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства, Юрий Клименко отметил массовые грубые нарушения прав человека Российской Федерацией на оккупированных ею украинских территориях. Постпред привлек внимание к ситуации с незаконно заключенными Россией украинскими гражданами, в том числе Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, призвав государства-члены ООН и международные организации осуществить дальнейшие шаги для усиления давления на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

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