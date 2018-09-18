 Украина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства, Юрий Клименко отметил массовые грубые нарушения прав человека Российской Федерацией на оккупированных ею украинских территориях. Постпред привлек внимание к ситуации с незаконно заключенными Россией украинскими гражданами, в том числе Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, призвав государства-члены ООН и международные организации осуществить дальнейшие шаги для усиления давления на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения.
Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.
В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.
Курьезный Генпрокурор Луценко, перед избирательной кампанией, красиво делает президента Украины Порошенко "фейковым патриотом". Ведь, выдавая России ингуша, Тумгоева, воевавшего в АТО, Порошенко объективно оказывает важную услугу Кремлю - сдает россиянам (ФСБ) их врагов. Но делает это с серьезным видом лица, в просторной "вышиванке" и на чистейшем украинском языке. Вылитый патриот. Теперь Кремль просто обязан, по совокупности заслуг Порошенко перед Путиным, оказать ему моральную (Медведчук) и материальную (Фирташ) поддержку на президентских выборах. Что не сделаешь, чтобы остаться у власти.
https://www.economics-prorok.com/2018/09/непрофессионализм-помогает-луценко.htm
https://www.olx.ua/obyavlenie/sputnikovoe-tv-ustanovka-remont-nastroyka-viasat-xtratv-IDc4ehd.html
Ну що сука бандерівська,відвоюювався,з героїв теж кров капає.
Ю.Карамазін....
Люди гибли январь-февраль 2014, а он всё на работу ходил.
Думал, а вдруг тот не убежит!
Из Википедии.
Скажите как можно закончить в 1997 г. юридический факультет Черновицкого государственного университета им. Юрия Федьковича.
В 1997 начать работу в органах прокуратуры помощником прокурора города Черновцы.
А уже в 2008 уже стать генерал-майором???
За 10-11 лет, это как, что, когда, кому???
Одно звание 2 года (, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник).
швондер это и есть матиос
мои знакомые, как и я, называем его джакуй (кинокомедия пришельцы),
или Луи де Фюнес (артист из кинокомедий), голова и уши торчащие похожи.