 За сутки правоохранители на Донбассе задержали 11 лиц, причастных к террористам "ДНР", - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС
В сообщении отмечается: "В течение суток правоохранители проверено 14299 единиц транспортных средств, 18 746 человека из них 3139 по Информационным центром Национальной полиции, выявлено 33 административных правонарушения. В территориальные подразделения Национальной полиции был доставлен 11 человек для проверки на причастность к так называемой "ДНР".
18.09.2018 16:28
Ученые из Санкт-Петербургского горного университета посетили полуостров, изучили состояние водохранилищ и исследовали подземные воды. После чего заявили, что разработали программу, которая поможет снизить дефицит воды в регионе. Но не ликвидировать его полностью - для этого понадобятся опреснительные установки. А их вода обойдется крымчанам в 4,5 раза дороже. Кроме того, для опреснения у Крыма не хватит электроэнергии даже после ввода новых ТЭС.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/piterskie-uchenye-razrabotali-matematicheskuyu-model-vodosnabzheniya-kryma/