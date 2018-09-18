 За сутки правоохранители на Донбассе задержали 11 лиц, причастных к террористам "ДНР", - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС

В сообщении отмечается: "В течение суток правоохранители проверено 14299 единиц транспортных средств, 18 746 человека из них 3139 по Информационным центром Национальной полиции, выявлено 33 административных правонарушения. В территориальные подразделения Национальной полиции был доставлен 11 человек для проверки на причастность к так называемой "ДНР".

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