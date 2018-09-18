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 За сутки правоохранители на Донбассе задержали 11 лиц, причастных к террористам "ДНР", - штаб ООС

Военнослужащие Национальной гвардии Украины и работники Национальной полиции продолжают нести службу в составе Объединенных сил на востоке страны. Результатом несения службы за сутки стало задержание на стационарных и мобильных блокпостах одиннадцати человек, которые подозреваются в сотрудничестве с террористической "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС

В сообщении отмечается: "В течение суток правоохранители проверено 14299 единиц транспортных средств, 18 746 человека из них 3139 по Информационным центром Национальной полиции, выявлено 33 административных правонарушения. В территориальные подразделения Национальной полиции был доставлен 11 человек для проверки на причастность к так называемой "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Нацгвардии задержали на Донбассе 8 подозреваемых в связях с террористами "Л/ДНР", - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3086861
 
 
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Только правоохренители задержали? Так может там военным уже и делать нечего?
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І всі затримані нікого не вбивали? 🙄
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Для опреснения Крыму не хватит энергии даже после ввода новых ТЭС, а вода обойдется в 4,5 раза дороже

18.09.2018 16:28

Ученые из Санкт-Петербургского горного университета посетили полуостров, изучили состояние водохранилищ и исследовали подземные воды. После чего заявили, что разработали программу, которая поможет снизить дефицит воды в регионе. Но не ликвидировать его полностью - для этого понадобятся опреснительные установки. А их вода обойдется крымчанам в 4,5 раза дороже. Кроме того, для опреснения у Крыма не хватит электроэнергии даже после ввода новых ТЭС.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/piterskie-uchenye-razrabotali-matematicheskuyu-model-vodosnabzheniya-kryma/
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Офигеть тут реклама на сайте "Ирина Салтыкова позирует в красном бикини") это же расейская эстрада.
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