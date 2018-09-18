 Суд оставил под стражей участников резонансного ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Киевский районный суд Харькова продлил арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, подозреваемым в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 в Харькове.
Срок содержания под стражей продлили еще на 60 дней.
Адвокаты просили назначить подозреваемым домашний арест.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
27 июля 2018 года журналистка Татьяна Доцяк заявила, что в расследовании причин ДТП были изучены не все факты. В частности, не является один из ключевых свидетелей — нарколог Федирко, которая могла бы пояснить, почему биоматериалов у Зайцевой взято в несколько раз меньше, чем нужно.
Хотя причем тут Дронов - вопрос интересный.
Он злочинець потому, что у папика Зайчихи бабок дохрена???
Єнін підписав ще одне подання на екстрадицію. На Добровольця з Чечні Мовлу Тімарова.
Виклик прийнято
Другая влетела на Красный, со скоростью 120, обдолбанная, без документов и убила 6 человек.
Скоро год как наша фемида не может решить, а кто же из них виноват?
А потом властя удивляются, что народ бежит из страны...
А так увы и ах...он начал движение на запрещающий сигнал светофора...за что и сидит...и поделом....