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 Суд оставил под стражей участников резонансного ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова

Киевский районный суд Харькова продлил арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, подозреваемым в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Киевский районный суд Харькова продлил арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, подозреваемым в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 в Харькове.

Срок содержания под стражей продлили еще на 60 дней.

Адвокаты просили назначить подозреваемым домашний арест.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

27 июля 2018 года журналистка Татьяна Доцяк заявила, что в расследовании причин ДТП были изучены не все факты. В частности, не является один из ключевых свидетелей — нарколог Федирко, которая могла бы пояснить, почему биоматериалов у Зайцевой взято в несколько раз меньше, чем нужно.

Источник: https://censor.net.ua/n3086856
 
 
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Харкькове - звучить так якось по фінському))))
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Дронова доллары папашки Зайцевой надежно стерегут.
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Эй, листвич, где ты, ау？ там человека уже посадили, тут продлевают срок пока забудут, ольо, порохочмокер, шо скажешь, только быстрее, а то ща удалят мой пост.😀
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Ждут пока зайчихину ссанину с опиатами найдут, ищут по всей Украине.
Хотя причем тут Дронов - вопрос интересный.
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Он проезжал перекрёсток на Зелёный, с разрешённой скоростью, трезвый и с документами.

Он злочинець потому, что у папика Зайчихи бабок дохрена???
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Он начал движение на желтый...запрещающий сигнал светофора...и бабки зайчихи тут не причем....
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Телеграфую:

Єнін підписав ще одне подання на екстрадицію. На Добровольця з Чечні Мовлу Тімарова.
Виклик прийнято
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Один проезжал перекрёсток на Зелёный, с разрешённой скоростью, трезвый и с документами.
Другая влетела на Красный, со скоростью 120, обдолбанная, без документов и убила 6 человек.
Скоро год как наша фемида не может решить, а кто же из них виноват?
А потом властя удивляются, что народ бежит из страны...
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Ехал бы на зеленый...не сидел бы сейчас на нарах в ожидании суда....
А так увы и ах...он начал движение на запрещающий сигнал светофора...за что и сидит...и поделом....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оставил под стражей участников резонансного ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова
 
 
 
 
 
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