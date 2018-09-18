EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Экономика
  1787  38
Все про:МВФ (2576) Коболев (258) Тарифы на газ (73)

 Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Кабмин достиг принципиальной договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло. Темпы (повышения. - Ред.) сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме "Европейской бизнес-ассоциации" в Киеве во вторник, 18 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ - вынужденный шаг, под это брались средства еще 10 лет назад, - Гройсман

При этом Коболев отказался подтверждать озвученные ранее в СМИ цифры по повышению цен на газ на первом этапе на 23,5-25 процентов и выразил сомнение в их правильности.

НАпомним, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Также читайте: Повышение цены на газ поможет Украине получить международное финансирование: будем обсуждать поиск компромисса, - Гройсман о визите миссии МВФ

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Читайте также: После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.

По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3086855
 
 
 Топ комментарии
 
Небезпечно для потужних реформаторів дратувати виборця напередодні виборів.. Вони це сподіваються зробити зразу після виборів..
 показать весь комментарий
 
Как было всё нормально... а тут снова эта рыжая харя. Кацапы, сбейте ещё какой нибудь свой самолетик, очень прошу, шоп тока эту харю не показывали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коболєв красава!Аби тільки Гройсман йому не заважав!
 показать весь комментарий
 
 
Ага, красава! Глазом не моргнешь, а Коболев уже договорился, что ты ему должен на два года вперед!
Когда они договорятся, что нам они будут что-то должны, а не мы!???
 показать весь комментарий
 
Небезпечно для потужних реформаторів дратувати виборця напередодні виборів.. Вони це сподіваються зробити зразу після виборів..
 показать весь комментарий
 
 
А нам надо договорится между собой и отправить Порошенко на свалку истории, а Коболева в окно. Проосто проголосовав всем, как одному человеку за Тимошенко. Или любого другого персонажа, кто возглавит президентскую гонку на момент выборов. Если начнем искать новые лица, умничать и не ходить на выборы, то останется вечный Порошенко. У которого для нас припасено ещё много подарков от МВФ, в виде неподъемного налога на недвижимость или 100 % налога на наследство. Тот, кто думает, что Порошенко будет стеснятся в этом плане глубоко ошибается. Новации с субсидиями это ясно показали. Каждый должен понять, что мы выбираем не Тимошенко, а достаток своей семьи.
 показать весь комментарий
 
 
ти правий.Ми обираємо не Тимошенко,а достаток своєї сім'ї.Тому,щоби в сім'ї був достаток,потрібно голосувати не за Тимошенко
 показать весь комментарий
 
При Тимошенко человек на минимальную зарплату мог купить почти 1000 кубов газа. А при Порошенко чуть больше 500 кубов того же газа. Математику не обманешь, добрый человек.
 показать весь комментарий
 
Как было всё нормально... а тут снова эта рыжая харя. Кацапы, сбейте ещё какой нибудь свой самолетик, очень прошу, шоп тока эту харю не показывали.
 показать весь комментарий
 
 
а ти не дивися в дзеркало--не будеш бачити харю
 показать весь комментарий
 
 
А не твое дело, бот, куда мне смотреть: главное- ваши рыжие коболевские хари не видеть.
 показать весь комментарий
 
 
ні,тепер це й моє діло.Ти публічно попросив щось зробити,щоби не бачити харю.Тепер кожен має право дати тобі пораду.Не дивитися на твою харю,андрюша--це цілком логічна пропозиція
 показать весь комментарий
 
 
Хе-хе-хе... Мне- плевать на твоё "дело", бот. Ты- просто свободен. И всё, бот. Более- ты не сожрешь ни единого коммента, бот. Пейши... Хе-хе-хе...
 показать весь комментарий
 
Поясни,хто такі пейши.Це воші в твоїй,андрійко голові,чи щось інше?Чекаю на відповідь
 показать весь комментарий
 
ой, Андрюха, та пошли его на половой признак дедушки и не делай сам себе нервы, то есть поц😀
 показать весь комментарий
 
йой,навіщо андрюсі тебе посилати на Пуйла
 показать весь комментарий
 
Соя, готовьте деньги. Пришла очередная
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 3787
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 3269- Любі мої! Фсьо пропало!
 показать весь комментарий
 
 
МВФ не требует повышать цену на газ. МВФ ставит условие привести цены на газ в соответствии с мировыми ценами, а также отказаться от субсидирования, например, промышленных потребителей газа. Пусть платят столько, сколько газ стОит, а не получают из бюджета миллиардные дотации. А бюджет пойдёт на социальные нужды и развитие страны. Всё просто и ясно, как божий день. Но складывать вину на МВФ - один из способов коррумпированных чиновников вывести себя из-под вала ненависти населения. И они применяют его много лет подряд, получая кредиты и разворовывая их. А в слобые головы откладывают личинку на тему "хищников из МВФ".
Это 100% кремлёвская технология. Нужно напомнить, что Кремль получил от Запада на развитие около триллиона долларов кредитов. В результате кредиты разворованы, а Запад - враг. То же самое делают в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Да кто их видел те требования МВФ??? Дело в том что само МВФ тихо в тряпочку помалкивает насчёт требований. Где их можно увидеть в открытом доступе? На сайте МВФ они есть?? где публиковались эти требования, кто из официальных представителей МВФ озвучивал эти требования? Никто ж не знает что там за требования. Там по ходу бандиты хитросракие и со стороны МВФа и со стороны наших керманичей..
 показать весь комментарий
 
 
"Да кто их видел те требования МВФ???"

Эти тербова были ВСЕГДА! Сбалансированный бюджет! Кто не работат - тот не ест!
 показать весь комментарий
 
Ага, значит 12 за куб не предел,. Слава пэтьке!
 показать весь комментарий
 
 
Ти що,по 12 доларів за куб купуєш?Дивно,я думав,у Канаді газ дешевший
 показать весь комментарий
 
чмокай рошенку, тут взрослые общаются, не мешай, а то .....
 показать весь комментарий
 
твої поради недоречні,я сам знаю,що мені робити.
 показать весь комментарий
 
Да да самый прикол что именно драпанувших в Канаду больше всего волнует цена на газ в Украине...
 показать весь комментарий
 
Алех, ты типичный лохторат пэти, я в Одессе живу😀
 показать весь комментарий
 
до 2020 года?
т.е... за 3 месяца этого и 12 мес. следующего - 2019?
ох, как на долго растянули....
 показать весь комментарий
 
Кроме "Здобули" ничего и на ум не приходит...
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. гланое дожить до выбоов, а там может цена упадет...
 показать весь комментарий
 
А ви, підараси, із народом України домовились, тварюки? Ви на народ працюєте, чи на МВФ?! Питання риторичне... До тих пір, поки українці не навчаться боротися за свої права, а не за права олігархів, так і будемо жити, по норах.
 показать весь комментарий
 
Бздят соевые , не хотят несанкционированной встречи с избирателями Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 6217
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев
 
 
 
 
 
 вверх