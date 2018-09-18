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 Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции совместно с военной прокуратурой разоблачили схему "откатов", организованную должностными лицами Национальной академии Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

Работниками отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратурой Западного региона была задокументирована коррупционная схема проведение конкурсных торгов. За определенное вознаграждение они обеспечивали победу представителям коммерческих структур, участвовавших в публичных закупках на поставку товаров и услуг для академии Госпогранслужбы. Сумма неправомерной выгоды за победу на торгах составила 15% от общей суммы договора.

Было установлены должностные лица Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, которые в течение ноября-декабря 2017 получили "откатов" на общую сумму почти 58 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников аэропорта "Борисполь" задержаны при получении 141 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

18 сентября правоохранителями проведены обыски по месту службы и жительства фигурантов дела.

Одному из участников преступной схемы, заместителю начальника одного из отделов Национальной академии Госпогранслужбы, сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн отката, - Нацполиция 03

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3086851
 
 
 Топ комментарии
 
І за всим цим неподобством зі стіни спостерігає портрет сивочолого потужного гетьмана..
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Повышение жалования всегда помогает. С каждым повышением жалования или штрафов автоматически повышаются взятки. Зарплаты надо зарабатывать а они получают не заработанное жалование при чем нагло и бессовестно.
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просто они на оплату комуналки собирают,субсидии их лишили
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Не всі. Вони діляться хто кожен день своїм потом та здоров'ям боронить кордони і на тих хто сидить в кабінетах і косить бабло примушуючи середню ланку брати хабаті та заносити їм в кабінети...
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Потому что надо было вовремя жалование поднимать. А так приходиться откатами возмещать неустойку.
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Суддям повысили зарплаты, и как то не помогло.....
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Повышение жалования всегда помогает. С каждым повышением жалования или штрафов автоматически повышаются взятки. Зарплаты надо зарабатывать а они получают не заработанное жалование при чем нагло и бессовестно.
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абсолютно верно, они идуть работать не за зарплату , а за взятки.
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Вы рамсы попутали, как говорят в третьем Риме Жалование это в Лаптерейхе, а в Украине - денежное обеспечение
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Если так называть то и не обеспечение,а народное подояние. Подонкам платим значит и называть подоянием.
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І за всим цим неподобством зі стіни спостерігає портрет сивочолого потужного гетьмана..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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