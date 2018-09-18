 Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работниками отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Военной прокуратурой Западного региона была задокументирована коррупционная схема проведение конкурсных торгов. За определенное вознаграждение они обеспечивали победу представителям коммерческих структур, участвовавших в публичных закупках на поставку товаров и услуг для академии Госпогранслужбы. Сумма неправомерной выгоды за победу на торгах составила 15% от общей суммы договора.

Было установлены должностные лица Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, которые в течение ноября-декабря 2017 получили "откатов" на общую сумму почти 58 тыс. гривен.

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18 сентября правоохранителями проведены обыски по месту службы и жительства фигурантов дела.

Одному из участников преступной схемы, заместителю начальника одного из отделов Национальной академии Госпогранслужбы, сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Досудебное расследование продолжается.