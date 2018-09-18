 Минобороны РФ, представляя документы на ракету Бук, обнародовало копию, которая была заверена на год раньше написания оригинала, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Новой газеты".
В тексте отмечается: "В "восстановленном подлиннике формуляра" рядом с номером 8869032 присутствуют цифры 8868720, значащиеся как серийный номер уже собранного изделия. Во время презентации генерал Паршин произнесет этот номер несколько десятков раз так, что журналисты запомнят его наизусть. ("Первая цифра 8 является кодом производителя — Долгопрудненского завода, 86 — год выпуска ракеты, а 8720 — уникальный номер ракеты".) Также вместе фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720) и в предъявленной Паршиным "сводной ведомости". В обоих документах указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.
"Дорогие дамы и господа! Зная заводской серийный номер изделия по журналу учета принятой продукции, <…> можно определить бортовой (то есть боевой) номер ракеты. А также установить, в какую воинскую часть она была предназначена", — говорил генерал-артиллерист.
Установить бортовой номер и получателя ракеты российские военные смогли из третьего документа, "журнала принятой продукции", который, как подчеркнул генерал Паршин, имеет гриф "совершенно секретно".
Действительно, в рукописном журнале напротив "уникального номера ракеты" 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины). Скажу, что аутентичность этого документа вызывает меньше всего вопросов. Вероятно, поэтому пресс-секретарь МО РФ генерал Конашенков так настойчиво призвал следователей JIT затребовать и изучить всю приходную документацию в тернопольской воинской части. Скорее всего, ракета с номером 8720 действительно ушла из Долгопрудного в Тернопольскую область.
Однако действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032, который предъявили голландцы?
Давайте внимательно посмотрим на "сводную ведомость изделия" и "восстановленный подлинник формуляра на двигатель", которые показывает Паршин. (Ведь именно эти два важнейших документа доказывают, по мнению Минобороны, что найденный в Донбассе ракетный двигатель 8869032 стоял именно в ракете 8720 из Тернополя.)
Надо заметить, что генерал Паршин никак не объясняет, почему вместо оригинального "формуляра на двигатель", публике предъявили "восстановленный подлинник формуляра на двигатель". Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.
Нестыковки в датах на документах Минобороны России. Кадр RT
В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В нашем случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.
Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?
"Дата изготовления собранного изделия" — 24 декабря 1986 года — значится в этом же формуляре. Этот факт порождает вопросы: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по "Боингу".
В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа — "сводной ведомости на изделие". Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь".
Таким образом, если верть документам Минобороны РФ, копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала, - пишет издание. В документе утверждается, что ракета была собрана в декабре 86-го года. При этом на странице указано, что подлинник был восстановлен в январе 86-го.
Напомним, 17 сентября в Минобороны РФ заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году и в том же году якобы была отправлена в военную часть, расположенную в Украине. В Украине назвали эти заявления Минобороны РФ очередным фейком.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Ну дебилы так дебилы.
В свое время пришлось рыться в документах по передаче ракет Р-27 "Э". В службе АВ нашел карточки на изделия (НС), на каждой карте стояла печать о снятии с учета, номер журнала о фиксации передачи. Секретными были премо сдаточные акты (хранились в секретке части, штабе дивизии, службе АВ ВВС в Виннице). Бляха ну такую хрень гонят.
А вот внутри Рашки это может быть - и будет! И Хуйло отлично это знает. Оттянуть время бунта, любыми путями удержать стадо в стойле - вот главная задача. Для них эти бесконечные дебильные по степени пустого бахвальства видео, для них бесконечные фантазии о собственном "могуществе", для них бесконечные "победоносные рапорты" о нескончаемых "достижениях, не имеющих аналогов в мире"... За всем этим - ПУСТОТА. Впереди - МРАК, КРОВЬ, ОГОНЬ, АД.
Мир должен быть начеку и уже сейчас должен отмоделировать процесс развала Рашки, определить опасности и готовиться к ним во всеоружии.
https://www.facebook.com/taras.tarasovich.75/videos/1162241260587028/
-мой будет архитектором, смотрите какие замки лепит из песка,
- а моя будет дизайнером, наверно, гляньте как она кукол красиво наряжает,
- а мой точно буде президентом России, абацрался, но как гордо держит головку…
1. Оккупанты нагрянули с обыском в Симферополе в дом Айдера и Арсена Бекировых. Арсен работает строителем, его брат Айдер занимается ремонтом машин на дому. Супруга Арсена - Эльмира - работает учителем крымскотатарского языка в школе. После обыска оккупанты никого задерживать не стали, ограничившись акцией устрашения https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskie-siloviki-zakonchili-obisk-v-krimu/29496098.html 2. Голодающий украинский политзаключенный Владимир Балух намерен написать завещание, так как у него сильно ухудшилось состояние здоровья http://atr.ua/news/178194-vladimir-baluh-hocet-napisat-zavesanie-ombudsmen3. Жителей Яны-Капу (Красноперекопска) продолжают травить: "Не знаю, остались ли в городе еще люди, которые верят, что город сегодня просто накрыл туман. Ага. Туман. На ярком солнце и совершенно сухой, просачивается в помещение сквозь щели, а при открытом окне заполняет всю комнату. Текут слезы и сопли, горло болит и отекает, как при начале ангины. Болит и кружится голова, появляется кашель. По горячим телефонам отвечают, что это обычный туман. Конечно, мы здесь привыкли к химии, но такого раньше не было. Каждый житель города умеет отличить запах брома от аммиака или сероводорода, но это всегда было кратковременно, а аммиак и сероводород вообще дальше завода не распространялись. Люди, давайте хоть что-то делать, дружно звонить по всем телефонам. Иначе вся эта история очень плачевно закончится". Комментарии: "Да, была дымка при солнце, подтверждаю", "Согласна! И сейчас стоит вонь. И тот же туман, который режет глаза!", "Это не туман. Это все то же дерьмо, которым мы дышим с августа месяца. Интересно, кто-нибудь что-то делает, как обещал Аксенов? Типа трубу провести, залить водой и т.д.? Или воз и ныне там? Вариантов немного: либо уезжать куда-нибудь, либо терпеть, как призывают тут некоторые терпилы", "В Почетном жуткий запах горелого пластика. Именно такой был и в конце августа", "И ребенку, и мне плохо. Даже теперь не знаю, на что грешить, ведь питание было норм. А в больнице сказали, нужно срочно в Армянск, посевы делать на холеру", "Сегодня первый день как купили овощи на рынке. Вот теперь думаю, может, не стоит есть?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041746368816205824 4. У жителей отравленного оккупантами Армянска продолжают гибнуть и болеть домашние питомцы. "Здоровью людей ничего не угрожает" (с) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041786994819514368 5. Предатель Талипов, который две недели молчал об экологической катастрофе, проявляет "озабоченность". На паблике Армянска пособник оккупантов спросил, не считают ли люди, что их "конституционные права нарушены" выбросами? Смешной такой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10417858203137392666. Запоребриковый нацист перевозбудился: "Я считаю, что каждого второго жителя г. Красноперекопск можно посадить в тюрьму, как неблагонадежного, то есть потенциально майданутого. К сожалению, в нашем замечательном городе у каждого второго ублюдка фамилия заканчивается на -ко, а это потенциальный латентный сторонник киевской хунты, то есть всратый ****л, т.е. враг. Любой нормальный россиянин даже рядом стоять с *****м не захочет. Так что ********* и перекрашенные, мы за вами следим, вы свою ********ию предали в 14-ом, а значит и нашей великой родине нож в спину можете воткнуть в любой момент. Так что нет вам доверия, как бы вы св*****ые ш*******и нам не подпевали. К****, в стойло!". Комментарии: "(Модератор пишет) Текст отредактировал до степени: меньше говна. У нас расисты", "Это чё за гондон такое придумал? Можно его открыть?", "Тю. Можешь поцеловать меня прямо в мой украинский зад. Понятно?", "Ну просто очень сказочный долбо*б!!!", "Это реально расизм. Люди, вы страх потеряли???", "Та пiшов вiн у піхву!!!!", "100% расизм", "Рот свой грязный закрой, черт педальный", "Да какой расизм, если это нацизм. Россияне и украинцы разной расы, что ли?", "В данном посте это мурло пишет про всех крымчан. Типа были украинцы и, как в одном фильме было: власть меняется и стали россияне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041979934389035008 7. На паблике Яны-Капу сегодня кипят страсти: "А когда всю украинскую милицию заменят в нашем городе на реальную российскую полицию? А то коллаборационисты на -ко, которые в третий раз присягу принимали в 2014-ом, особого уважения не вызывают, ибо они не люди. Предлагаю сформировать новую полицию рф в Крыму из числа кавказцев - они то наведут в нашем Крыму реальный порядок, я вас уверяю". Комментарии: "Написал НЕДОчеловек. Покажись! Страна должна знать своих героев!", "Афтор - еб*нько. Попахивает нацизмом", "Кто-то прям хорошо понял, как перебить тему с туманами, и уже который раз очень толсто, но годно вбрасывает", "Маразм крепчает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041997875180433410
8. Рашист Горный переживает, что россияне снова не смогут поехать на зимний отдых в Египет. На что ему ответили: "Жители Крыма по-прежнему, являясь гражданами Украины, могут отправляться хоть в Египет, хоть в ЕС, через Киев или другие крупные украинские города. Горный же неоднократно призывал российскую власть лишать крымчан украинских паспортов, а значит, и таких возможностей. Жаба блогера, видать, душит" https://twitter.com/KrimRt/status/10416854749082951749. На феодосийском паблике обсудили паспорта и аусвайсы: "Расскажите, в какие страны вы или ваши друзья ездили по загранпаспорту, полученному в Крыму? Не было проблем?". Ответы: "(Понаехавшая из Москвы) В ЕС не пустят", "Да никуда нельзя, вы с Луны, что ли, свалились?", "Турция, Египет, Тунис, Вьетнам, Китай, кроме ЕС! Прозвоните в турфирму и вам всё объяснят, куда и как!", "(Поклонник Сталина пишет. Поклонник - 1987 года рождения) Проще в Темрюк сгонять и там сделать. Ближайший ФМС на материке и без очередей", "Для Шенгенской визы вам загранпаспорт с континента не поможет. Придётся еще и внутренний паспорт показать, с крымской пропиской. Поэтому ехать в Темрюк - бессмысленно", "Если надо в ЕС, то паспорт делайте в Херсоне. Оттуда и вылетайте" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042020902714662912 (скрин).
10. Ихтамнеты ЧФ рф (которые на пенсии) и коммуняки сегодня вышли на пикет в Севастополе против пенсионной реформы и за советский вариант герба города https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104201198965926707811. В оккупированном Крыму появился новый маршрут - в "АЙРАПОРТ". Почему понаехавшие - такие безграмотные? Никогда не видел столько ошибок в словах и текстах, сколько вижу их в оккупации. Хреновы защитнеги рускага изыка https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041740237309968387 12. Некоторые отчаянные автовладельцы в Симферополе приковывают свои машины цепью к столбам. Как тебе такое, Илон Маск? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104173931839248384113. Симферополь. Крысчане, которые в 14 году вместо "доброе утро" кричали "слава роиси", теперь тихо вспоминают, как было ДО. Хотя периодами встают перед фото пу и молятся - то за дождь, то за туристов. Сейчас чаще про воду вспоминают.P.S. Обычно крымские ватники клянут "местную власть" из числа переобувшихся коллаборантов, обвиняя их, а не оккупантов во всех бедах. Но уже второй день кто-то с презрением троллит крымскую вату, называя их "потенциально майданутыми ублюдками". И даже когда автор этих вбросов бросился унижать крымских ментов, которых традиционно никто не любит, ватники встали на их защиту. Почему? Потому что в каждом из этих ментов они видят самих себя - таких же переобувшихся предателей Украины. А правда, как известно, глаза колет. И как тут не вспомнить слова древнеримского историка и писателя Публия Корнелия Тацита: "Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу". Многие в этом уже убедились лично. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Тож винен в усьому Рей Бредбері.
Оце так хитрі вилупки!
Це як одна кацапка відгавкувалася, коли їй родичі з України намагалися відкрити очі на кісельовську пропагандонію ще у 2014 - "ой, я вас умоляю. Я шо, сильно умная? Я баба простая дура, мне шо по телеку показали - значит, так оно и есть. Там на телевидении поумнее всех нас работают, а моё дурье дело маленькое. Мне сказали - я и верю". Отак якось.
Я вже тут писав: Є лише 2 адекватні реакції на заяви москалів в залежності від від суті заяви.
1. Якщо в заяві присутні погрози - вжити заходи з підготовки до відсічі
2. Якщо в заяві не присутні погрози - ігнорувати і займатися своїми справами.