 Минобороны РФ, представляя документы на ракету Бук, обнародовало копию, которая была заверена на год раньше написания оригинала, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

В тексте отмечается: "В "восстановленном подлиннике формуляра" рядом с номером 8869032 присутствуют цифры 8868720, значащиеся как серийный номер уже собранного изделия. Во время презентации генерал Паршин произнесет этот номер несколько десятков раз так, что журналисты запомнят его наизусть. ("Первая цифра 8 является кодом производителя — Долгопрудненского завода, 86 — год выпуска ракеты, а 8720 — уникальный номер ракеты".) Также вместе фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720) и в предъявленной Паршиным "сводной ведомости". В обоих документах указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

"Дорогие дамы и господа! Зная заводской серийный номер изделия по журналу учета принятой продукции, <…> можно определить бортовой (то есть боевой) номер ракеты. А также установить, в какую воинскую часть она была предназначена", — говорил генерал-артиллерист.

Установить бортовой номер и получателя ракеты российские военные смогли из третьего документа, "журнала принятой продукции", который, как подчеркнул генерал Паршин, имеет гриф "совершенно секретно".

Действительно, в рукописном журнале напротив "уникального номера ракеты" 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины). Скажу, что аутентичность этого документа вызывает меньше всего вопросов. Вероятно, поэтому пресс-секретарь МО РФ генерал Конашенков так настойчиво призвал следователей JIT затребовать и изучить всю приходную документацию в тернопольской воинской части. Скорее всего, ракета с номером 8720 действительно ушла из Долгопрудного в Тернопольскую область.

Однако действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032, который предъявили голландцы?

Давайте внимательно посмотрим на "сводную ведомость изделия" и "восстановленный подлинник формуляра на двигатель", которые показывает Паршин. (Ведь именно эти два важнейших документа доказывают, по мнению Минобороны, что найденный в Донбассе ракетный двигатель 8869032 стоял именно в ракете 8720 из Тернополя.)

Надо заметить, что генерал Паршин никак не объясняет, почему вместо оригинального "формуляра на двигатель", публике предъявили "восстановленный подлинник формуляра на двигатель". Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

Нестыковки в датах на документах Минобороны России. Кадр RT

В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В нашем случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.

Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?

"Дата изготовления собранного изделия" — 24 декабря 1986 года — значится в этом же формуляре. Этот факт порождает вопросы: кто и когда мог вмешаться в созданный Дмитриевой документ, который, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по "Боингу".

В этом контексте обращает на себя внимание и почерк заполнителя второго документа — "сводной ведомости на изделие". Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь".

Таким образом, если верть документам Минобороны РФ, копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала, - пишет издание. В документе утверждается, что ракета была собрана в декабре 86-го года. При этом на странице указано, что подлинник был восстановлен в январе 86-го.

Напомним, 17 сентября в Минобороны РФ заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году и в том же году якобы была отправлена в военную часть, расположенную в Украине. В Украине назвали эти заявления Минобороны РФ очередным фейком.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.