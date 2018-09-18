 Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Руководитель одного из управлений Одесской таможни совместно с подчиненным главным государственным инспектором требовали и получили от представителя частного предприятия 3 тыс. долларов взятки.
За эти неправомерные средства таможенники обещали решить вопрос об открытии и эксплуатации таможенного склада временного хранения площадью более 350 кв, расположенного в одном из районов Одесской области.
Изъятый год назад в ходе полицейской отработки Одессы "воровской общак" вернули одному из старейших "воров в законе" Украины 80-летнему Владимиру Дрибному по прозвищу Полтава.
От така ку..ня, малята...
В новом законопроекте говорится, что подвозить попутчиков не имеют права люди:
с НЕ российскими правами,
у кого водительский стаж менее 3-х лет,
у кого непогашенная судимость,
у кого имеются неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.
Если водитель совершает более 20 поездок на протяжении года, то его обяжут проходить усиленную медицинскую комиссию и установить систему ГЛОНАСС на свое авто.
Брать плату за проезд можно исключительно, чтобы покрыть расходы на бензин - ни малейшей прибыли водитель не должен получать за перевозку пассажиров. За бензин можно расплачиваться только по безналичному расчету, никаких наличных денег. И это еще не все, что придумали депутаты: они решили установить максимум сколько водитель может брать с человека (без разницы одного водитель подвозит или четверых) - эта сумма равна 4 рубля 14 копеек.
Если водителем будет нарушено любое из новоиспеченных правил, то ему грозит, конечно же штраф, в размере 5 тысяч рублей.
На рыбалку, к примеру, заядлые рыболовы ездят, по любому больше, чем 20 раз за год, частенько отправляются не в полном одиночестве, а с товарищем. Вдвоем и веселей, и все подешевле. А теперь нужно будет отправлять безавтомобильного соседа - пусть добирается на электричке, такси, пешком!
И да, депутаты подсчитали, что новые штрафы пополнят бюджет примерно от 600 млн. до 3 мрд. рублей!!!
https://master-fisher.ru/2018/09/03/podvozite-tovarishha-rybolova-na-rybalku-platite-shtraf/
Злые пираньи
В Херсоне задержали мужчину, который мастурбировал на детской площадке перед несовершеннолетними.
Предположительно, он является подполковником Службы безопасности Украины. Такими данными поделилась местная журналистка Татьяна Дергачева в Facebook на странице "Самооборона Херсон". По ее словам, мужчина нарушал общественный порядок перед детьми в нетрезвом состоянии.