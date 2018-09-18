 Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Руководитель одного из управлений Одесской таможни совместно с подчиненным главным государственным инспектором требовали и получили от представителя частного предприятия 3 тыс. долларов взятки.

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За эти неправомерные средства таможенники обещали решить вопрос об открытии и эксплуатации таможенного склада временного хранения площадью более 350 кв, расположенного в одном из районов Одесской области.

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