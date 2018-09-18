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 Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

18 сентября во время получения взятки правоохранители задержали двух должностных лиц Одесской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 01

Руководитель одного из управлений Одесской таможни совместно с подчиненным главным государственным инспектором требовали и получили от представителя частного предприятия 3 тыс. долларов взятки.

Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 02

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Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура 03

За эти неправомерные средства таможенники обещали решить вопрос об открытии и эксплуатации таможенного склада временного хранения площадью более 350 кв, расположенного в одном из районов Одесской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086846
 
 
 Топ комментарии
 
Та не. Или план по надою не выполняли или утаивали надоенное. Гнать таких надо из таможни!
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Нарешті кум югко впіймав велику либу..
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Та не. Или план по надою не выполняли или утаивали надоенное. Гнать таких надо из таможни!
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Всех не пересадят, а эти выйдут на следующий день
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Год назад глава МВД Арсен Аваков объявил об изъятии "общака" одесского "авторитета" более чем на миллион долларов.
Изъятый год назад в ходе полицейской отработки Одессы "воровской общак" вернули одному из старейших "воров в законе" Украины 80-летнему Владимиру Дрибному по прозвищу Полтава.
От така ку..ня, малята...
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Заседатели Госдумы разрабатывают новый законопроект (идея данного штрафа принадлежит Министерству транспорта РФ), он позволит регулировать райдшеринг (он же карпулинг) - поиск попутчиков.

В новом законопроекте говорится, что подвозить попутчиков не имеют права люди:
с НЕ российскими правами,
у кого водительский стаж менее 3-х лет,
у кого непогашенная судимость,
у кого имеются неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

Если водитель совершает более 20 поездок на протяжении года, то его обяжут проходить усиленную медицинскую комиссию и установить систему ГЛОНАСС на свое авто.

Брать плату за проезд можно исключительно, чтобы покрыть расходы на бензин - ни малейшей прибыли водитель не должен получать за перевозку пассажиров. За бензин можно расплачиваться только по безналичному расчету, никаких наличных денег. И это еще не все, что придумали депутаты: они решили установить максимум сколько водитель может брать с человека (без разницы одного водитель подвозит или четверых) - эта сумма равна 4 рубля 14 копеек.

Если водителем будет нарушено любое из новоиспеченных правил, то ему грозит, конечно же штраф, в размере 5 тысяч рублей.

На рыбалку, к примеру, заядлые рыболовы ездят, по любому больше, чем 20 раз за год, частенько отправляются не в полном одиночестве, а с товарищем. Вдвоем и веселей, и все подешевле. А теперь нужно будет отправлять безавтомобильного соседа - пусть добирается на электричке, такси, пешком!

И да, депутаты подсчитали, что новые штрафы пополнят бюджет примерно от 600 млн. до 3 мрд. рублей!!!

https://master-fisher.ru/2018/09/03/podvozite-tovarishha-rybolova-na-rybalku-platite-shtraf/


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Китайское экономическое чудо и 10 000 расстрелянных чиновников на фоне рошено-кучмовской мафии

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Мелочь конечно... Но по шматочку, по кусочку...
Злые пираньи
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таможня, СБУ ... матьихити ...

В Херсоне задержали мужчину, который мастурбировал на детской площадке перед несовершеннолетними.
Предположительно, он является подполковником Службы безопасности Украины. Такими данными поделилась местная журналистка Татьяна Дергачева в Facebook на странице "Самооборона Херсон". По ее словам, мужчина нарушал общественный порядок перед детьми в нетрезвом состоянии.Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 1179

Двое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6183
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Сколько раз повторять - ПИШИТЕ КОГДА ПОСОДЮТ, а не когда только подозрения объявили, сдоили и выпускать собираются..
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Снова с кем-то из своих верхов "забыли" поделиться - а это не есть хорошо.
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Какая то оскорбительно малая взятка, как для таможни.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое сотрудников Одесской таможни задержаны на взятке 3 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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