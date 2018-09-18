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 ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова

Прошло первое заседание совета доноров при участии вице-премьера Геннадия Зубко, замгендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕК Катарины Матерновой, регионального директора IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсона Пеллмара, а также представителей UNDP, GIZ, EBRD, World Bank, NEFCO, Energy Community Secretariat.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Мы уже более двух лет работаем с нашими европейскими партнерами - Европейским Союзом, Германией, IFC - по созданию Фонда энергоэффективности, который является частью имплементации ключевых законов по энергоэффективности. Стартовал конкурс на избрание независимых членов Наблюдательного совета Фонда, 14 ноября будет сформирован весь ее состав. Подготовлены первые энергетические сертификаты зданий. Начата аттестация энергоаудиторов. С 14 вузами Украины стартовала программа по обучению энергоаудиторов. Наша цель - энергоэффективная и энергонезависимая Украины", - отметил Геннадий Зубко.

По его словам, также обеспечено финансирование Фонда ЭЭ из госбюджета. Принято постановление КМУ об увеличении уставного капитала Фонда до 1 млрд 600 млн грн, что также учтено в проекте Госбюджета на 2019 год.

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По словам Катарины Матерновой, ЕС, правительство Украины и IFC сделали важнейшее для Украины дело - создали Фонд ЭЭ, который не только поможет модернизировать жилой фонд и достичь энергетической безопасности, но и создаст рынок новых профессий. "Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Как только будет подписано соглашение, средства поступят к Мультидонорскому фонду", - подчеркнула она.

Геннадий Зубко подчеркнул, что главное условие работы Фонда ЭЭ - его прозрачность. "По примеру эффективной работы Совета доноров по децентрализации сегодня мы создаем Координационный совет доноров по реформе энергоэффективности, которая четко определяет, кто и каким направлением будет заниматься. IFC и World Bank - процедуры и программное обеспечение Фонда ЭЭ; ЕС и правительство Германии - основные доноры Мультидонорского фонда, который будет софинансировать мероприятия по модернизации; GIZ - подготовка энергоаудиторов; UNDP и IFC - помощь в создании ОСМД и работа в регионах по поддержке управляющих; ЕИБ, EBRD и World Bank - модернизация коммунальных предприятий. Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами в вопросах подготовки энергоаудиторов и повышение их квалификации и компетенций; создание совладельцев ОСМД и подготовка управляющих для этого рынка; создание рынка энергоаудиторов и огромного кластера - рынка строительных конструкций и отделочных материалов. Акценты расставлены, работы очень много. Двигаемся дальше", - отметил Геннадий Зубко.

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Напомним, 18 апреля 2018 года между представителями ЕС и правительства Украины было подписано финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине ( "EE4U"), направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3086842
 
 
 Топ комментарии
 
Лед тронулся, господа присяжные и заседатели, заседание доноров продолжается
ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова - Цензор.НЕТ 6576
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Так это помощь или кредит? Наши "вожди" постоянно называют помощью, то что мы берём взаймы, но пиз?дят они.
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Почему. Банки заработают на этом тройной подьем. Взять у населения депозит под 14% годовых и продать его тому же населению под 45%. Все как у жжждов.
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Надеются земелькой попользоваться...
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Кто-то построит загородный дом, а кто новое авто купит...
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Фонды. Какое прекрасное слово. Для тех, кто понимает. Вижу, что эти бесы- понимают правильно! Хотя бы потому, что в деле аж два фонда: Мультинорский и Фонд Энергоэффективности... Работы- непочатый край. Освоят- фсё. Мявкнуть не успеешь.
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Да, "фонды" - это хорошо, особенно для тех, кто близок к кассе...
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поддержка энегоэффективности ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова - Цензор.НЕТ 4200.... не надо ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова - Цензор.НЕТ 7291соевые с рыжим снова тариф поднимут ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова - Цензор.НЕТ 1531
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Для тог, чтобы понять на практике красивые слова нужно проверить их в жизни. Для тог, чтобы помочь сестре, я обратился в разные компании, чтобы установить ей новое окно. Зашел в разрекламированную кампанию по компенсации утоимости. Стоимость окна из украинского профиля 4 500 грн. Сестра зарабатывает 3 000. Но окно нужно и я решил помоч. Так вот, чтобы я что сьекономил нужно взять кредит в банке на 20-25 тыс. Первое открыть валютный счет. 500 грн. Потом 4 месяца платить 2,9% в месяц от суммы. Потом приходит компенсация 30% стоимости. Потом я плачу остаток из расчета 2,9%,в меся ц от суммы. В итоге получается, что за год я полностью выплачу стоимость окон плюс еще доплачу банку около 1000, банк заберет компенсацию плюс 500 грн за открытие счета. Вот такая энергоэффективносьь от жжждов.
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Лед тронулся, господа присяжные и заседатели, заседание доноров продолжается

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Так это помощь или кредит? Наши "вожди" постоянно называют помощью, то что мы берём взаймы, но пиз?дят они.
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будем отдавать долги страны органами депутатов ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова - Цензор.НЕТ 7212
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Жульё. Первый транш уже исчез. Второй исчезнет быстрее, по накатаному пути.
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Ахметов и порося хлопают в ладоши . А мы терпилы !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова
 
 
 
 
 
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