 ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины, - Мартенова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Мы уже более двух лет работаем с нашими европейскими партнерами - Европейским Союзом, Германией, IFC - по созданию Фонда энергоэффективности, который является частью имплементации ключевых законов по энергоэффективности. Стартовал конкурс на избрание независимых членов Наблюдательного совета Фонда, 14 ноября будет сформирован весь ее состав. Подготовлены первые энергетические сертификаты зданий. Начата аттестация энергоаудиторов. С 14 вузами Украины стартовала программа по обучению энергоаудиторов. Наша цель - энергоэффективная и энергонезависимая Украины", - отметил Геннадий Зубко.

По его словам, также обеспечено финансирование Фонда ЭЭ из госбюджета. Принято постановление КМУ об увеличении уставного капитала Фонда до 1 млрд 600 млн грн, что также учтено в проекте Госбюджета на 2019 год.

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По словам Катарины Матерновой, ЕС, правительство Украины и IFC сделали важнейшее для Украины дело - создали Фонд ЭЭ, который не только поможет модернизировать жилой фонд и достичь энергетической безопасности, но и создаст рынок новых профессий. "Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Как только будет подписано соглашение, средства поступят к Мультидонорскому фонду", - подчеркнула она.

Геннадий Зубко подчеркнул, что главное условие работы Фонда ЭЭ - его прозрачность. "По примеру эффективной работы Совета доноров по децентрализации сегодня мы создаем Координационный совет доноров по реформе энергоэффективности, которая четко определяет, кто и каким направлением будет заниматься. IFC и World Bank - процедуры и программное обеспечение Фонда ЭЭ; ЕС и правительство Германии - основные доноры Мультидонорского фонда, который будет софинансировать мероприятия по модернизации; GIZ - подготовка энергоаудиторов; UNDP и IFC - помощь в создании ОСМД и работа в регионах по поддержке управляющих; ЕИБ, EBRD и World Bank - модернизация коммунальных предприятий. Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами в вопросах подготовки энергоаудиторов и повышение их квалификации и компетенций; создание совладельцев ОСМД и подготовка управляющих для этого рынка; создание рынка энергоаудиторов и огромного кластера - рынка строительных конструкций и отделочных материалов. Акценты расставлены, работы очень много. Двигаемся дальше", - отметил Геннадий Зубко.

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Напомним, 18 апреля 2018 года между представителями ЕС и правительства Украины было подписано финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине ( "EE4U"), направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.