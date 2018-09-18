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 Политика Украины
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Все про:ВР (22292) судмедэкспертиза (43)

 Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной санкции судьи на проведение судмедэкспертизы

18 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8336 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения судебно-экспертной деятельности", который предполагает отмену обязательной санкции следственного судьи на проведение судебной экспертизы.

 Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,  проект закона поддержали 246 народных депутатов при 226 необходимых.

После этого нардепы отклонили предложение спикера Андрея Парубия принять закон во втором чтении и в целом по сокращенной процедуре. "За" высказались 190 членов парламента.

3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство. Они вступили в силу 15 марта. 

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Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Источник: https://censor.net.ua/n3086839
 
 
 Топ комментарии
 
А тому кто этот "закон" сочинил и протянул пистон вставили? Или шо похуже?
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Ладно лозовой дебил .Это понятно.Но закон принимали как минимум 226 таких же долбодятлов то есть большинство этих законновзятелей. А теперь лозовой виноват? Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной санкции судьи на проведение судмедэкспертизы - Цензор.НЕТ 3759
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Сами х@рню приняли, сами отменили... Премию выпишите себе за ИБД, лишенцы...))))
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А тому кто этот "закон" сочинил и протянул пистон вставили? Или шо похуже?
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Сами х@рню приняли, сами отменили... Премию выпишите себе за ИБД, лишенцы...))))
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Они за этот год еще столько крови выпьют что их дешевле разогнать чем содержать.
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Не кому к сожалению разгонять. Украинцы ещё не стали никакой нацией. Надо терпеливо ждать выборов.
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А вот типа следующая будет другой... На 80% те же зари будут, только под другими партиями
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Таких, как привел Порошенко мы днем с огнем не найдем. По всем южным и северным америкам собирать будем.
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А где гарантия, что новая лучше будет?
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Она будет новая. А гарантия в нашем жизненном опыте. Нажились по новому, пора бы и честь знать.
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Ладно лозовой дебил .Это понятно.Но закон принимали как минимум 226 таких же долбодятлов то есть большинство этих законновзятелей. А теперь лозовой виноват? Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной санкции судьи на проведение судмедэкспертизы - Цензор.НЕТ 3759
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Деятельность из разряда "Купи козу. Продай козу".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной санкции судьи на проведение судмедэкспертизы
 
 
 
 
 
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