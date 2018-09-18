 Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной санкции судьи на проведение судмедэкспертизы

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, проект закона поддержали 246 народных депутатов при 226 необходимых.

После этого нардепы отклонили предложение спикера Андрея Парубия принять закон во втором чтении и в целом по сокращенной процедуре. "За" высказались 190 членов парламента.

3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство. Они вступили в силу 15 марта.

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Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).