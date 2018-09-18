 В течение суток зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Пивденное, Павлополь и Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
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слава Богу.......
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
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видать решения были продуктивными, если нет потерь........
Не знаю как это связано, или обдроченцы фокусируются на новости и им становится не интересно временно делать обстрелы, или их "босс" переключается на ЧП и его временно не развлекают событиями в Украине!