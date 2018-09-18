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 В течение суток зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Пивденное, Павлополь и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Источник: https://censor.net.ua/n3086834
 
   
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

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слава Богу.......

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
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видать решения были продуктивными, если нет потерь........
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хорошая новость что без потерь в ООС, так держать!
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Рогате бидло ніяк не втихомириться... гидкі виродки до чогось готуються.... Тримайтесь браття, бережіть себе та гарного полювання на расіянських окупантів!!! Слава Україні!!!
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Я заметил такую тенденцию, когда в Рашке происходит серьёзное ЧП, обстрелов с Лугандона становиться меньше!
Не знаю как это связано, или обдроченцы фокусируются на новости и им становится не интересно временно делать обстрелы, или их "босс" переключается на ЧП и его временно не развлекают событиями в Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение суток зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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