 В течение суток зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Пивденное, Павлополь и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки террористы осуществили 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, один оккупант уничтожен, - штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.