 Спикер Парубий передал комитету ВР представления на Вилкула, Дунаева и Колесникова

Об этом спикер заявил во время заседания парламента во вторник, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Раде.
"В Верховную Раду поступили представления от генерального прокурора Украины о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Я безотлагательно передаю документы на рассмотрение Комитета по вопросам Регламента. Я убежден, что мы должны поддержать представление Генеральной прокуратуры своими голосами. Моя позиция остается неизменной: если народный депутат не виноват, он сможет, как и любой гражданин Украины, доказать свою невиновность в суде", - сказал Парубий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
Глубокойглотке еще отвечать и отвечать за ту ложь, что она изрыгала на соловьином помете...
штопаная Штепка еще на слуху... а кстати, что там с ней?...
В каком году подавали на толстячков розенблата и мусийчука? а остальных?
Как там бриллиантовые? Работают?
Чергова спроба "срубить бабла".
В соцсетях сообщают о
задержании в Херсоне
подполковника СБУ. Событие
якобы произошло 15 сентября в
15:30.
О данном происшествии в
Facebook сообщили херсонская
журналистка Татьяна Дергачева и
сообщество "Самооборона
Херсона". Утверждается,
что работник украинской
спецслужбы в состоянии
алкогольного опьянения
"мастурбировал на детской
площадке", за что его и
задержали.
Кроме того, в Facebook
опубликованы фото с места
задержания и удостоверение
подполковника СБУ на имя
Рожкова Сергея Николаевича,
якобы утерянное при попытке
скрыться от работников полиции.
На данный момент каких-либо
официальных сообщений о
происшедшем от СБУ и полиции
нет. Источники "Херсон онлайн" в
СБУ подтвердили факт задержания
сотрудника спецслужбы. Однако за
что именно задерживался
работник СБУ и его должность
источники не сообщают.
- А ты ее лечишь?
- Когда лечу, болит печень.....(с)
та они все сразу под него и лягут, карманная ВР это как в РФ ГосДура будет.
образом сажать в тюрьму. Но я думаю, что это очередной пиар П.Порошенко. Пётр Алексее-
вич создавал партию регионов, возглавлял её, работал в правительстве В.Януковича минист-
ром экономики. Так что своих он не сдаст. Он сейчас взял курс на привлечение на свою сто-
рону радикальных националистов. Чтобы им угодить он проталкивает Томос, закон о языке,
делает и другие трюки в этом напралении. Так что ждём дальнейших авантюр.
Подлость пришедших к власти превосходит попередников.
Урки хотя-бы не скандировали "бандытам тюрмы".
Хромой наперсточник
18.09.2018 138
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Начальник Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев - замешен в скандале с предоставлением фиктивных данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).
Тимур Хромаев, который возглавляет украинскую НКЦБФР оказался директором и бенефициаром компании в США, которой не найти в его декларации.
Не найти, наверное, потому, что работая с этой компанией Хромаев пытался обмануть регулятора рынка ЦБ аналогичного тому, который он возглавляет в Украине.
В результате чего его компанию GASE Energy отнесли к категории -OTC Pink No Information.
OTC Pink - это самый низкий и самый спекулятивный уровень трех торговых площадок для торговли внебиржевыми акциями.
По данным СБУ, в ходе фиктивных операций Хромаев помог вывести сотни милионнов гривен перед банкротством его стеклозавода преверженцу ЛДНР Сергею Дунаеву.
Если начать листать страницы этой истории с самого начала, можно выяснить, что компания GASE Energy, Inc. (ранее Great East Energy, Inc.) была зарегестрирована под названием Epsilon Corp 17 октября 2011 года в штате Делавер.
10 сентября 2013 года компания сначала сменила название на «Gase east energy», а уже с 13 июня 2014 года название компании было изменено на интересующую нас GASE Energy, Inc.
Первоначально бизнес-план GASE Energy заключался «в запуске и обслуживании онлайн социальной сети для появившихся компаний (стартапов) в высокотехнологичной отрасли, где встречаются предприниматели, инвесторы и отраслевые эксперты».
Компания начала торговать своими акциями на внебиржевом рынке США - ОТС и получила уникальный идентификатор - тиккер (используется для того, чтобы постоянно не печатать в сводках полное наименование ценных бумаг или других объектов торговли) и SIC code от регулятора рынка ЦБ США (SEC) №0001539574 (для обозначения различных отраслей промышленности в соответствии с их функциями и продукцией).
После листинга, компания тут же прекратила работу в сфере он-лайн социальных услуг и изменила свой бизнес-план «на приобретение и развитие объектов сферы природного газа, расположенных в Украине».
C момента получения SIC code и до 16 июля 2015 года GASE Energy была обязана опубликовывать отчетность в системе раскрытия для Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).
Примерно здесь у вас должен возникнуть вопрос, - при чем тут Хромаев? А вот при чем.
GASE Energy (США) является собственником оффшорной компании BEZERIUS HOLDINGS LIMITED, которая в свою очередь вместе с еще одной компанией Тимура Хромаева КУА «АРТА» является владельцем украинской компании "Гасе енерджи". Основным видом деятельности данной компании является - «предоставление других информационных услуг».
Bezerius Holdings Ltd (Кипр), в свою очередь, владеет кипрской Synderal Services Ltd, в собственности которой находятся "НПК-Контакт" и "Лиспромгаз".
Фирма Хромаева Epsilon Corp. через дочерние структуры заключила опционную сделку с Bezerius Holdings на покупку украинского актива за $1,25 млн. И уже через «Гасе енерджи» (Украина) Хромаев стал владеть двумя компаниями, которые непосредственно связаны с добычей и продажей природного газа на территории Украины:
ООО "НПК-КОНТАКТ", вид деятельности - разведочное бурение, добыча нефти и природного газа. Владеет 6 скважинами (2 продуктивными, 2 разведочными и 2 дегазационными скважинами).
ООО "ЛИСПРОМГАЗ", занимается распределением газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы, а с мая 2010 года еще и поставкой природного газа по нерегулированному тарифу. Фактически это операционная компания, которая владеет 13,5 км газопроводов и по ним поставляет природный газ двум потребителям:
Лисичанскому стеклозаводу "Пролетарий" (газ использовался в плавильне), который в 2017 году был признан банкротом;
Лисичанскому пивоварному завод (газ использовался в котле).
По информации самой GASE Energy, предоставленной в 2015 году, Лиспромгаз - это компания, которая имеет все разрешения, контролирует технические и людские ресурсы и владеет двумя газовыми объектами с ежемесячной производительностью более 350 миллионов кубических метров газа .
При этом GASE Energy не ведет фактической деятельности в США, и на ее територии имеет всего несколько сотрудников. По ее юр адресу - 173 Кит Сент Люкс 300 Уоррентон, VA 20186 (Вирджиния) свою деятельность осуществляли бухгалтерская компания Belmont Acconting & Bookkehing, а также юр компания Belmont Partners LLC, и биржевой маклер Pacific stock transfer. Ну а главный подписант-исполнительный директор GASE Energy - Применко Лариса, является директором компании Хромаева «АРТА» и постоянно проживает в Киеве.
Для чего нужна такая сложная схема с владением украинскими активами через компании на одном из самых прозрачных фондовых рынков мира?
Похоже, что деятельность GASE Energy происходит исключительно в Украине, а все заокеанские связи являются фиктивными, и выстроены в рамках схемы по выводу капитала в США.
GASE Energy (США) уже была замечена в международном скандале, при участии регулятора рынке ЦБ США (SEC). При подписании отчетности за 2013 год GASE Energy (про что Хромаев не мог не знать) - SEC официально сообщил, что не удовлетворен ее отчетом за 2013 год, по причине того что те пытались завысить запасы газа, на добычу которого имели разрешения.
Это делалось для того что бы разместить больше акций на рынке ЦБ, которые могли купить «инвесторы», и таким образом, вывести деньги в юрисдкицию США для последующих операций по легализации.
Фактически, Хромаева поймали на попытке фальсифицировать отчетность, в которой его компания хотела отобразить работу 7 шахт при реально одной задействованной шахте по добыче природного газа-метана. Поскольку они «попались», то им пришлось признать свою «невнимательность» и откорректировать отчет.
Но SEC данные исправления не устроили и служебные лица пригрозили GASE Energy что опубликуют данные переписки с конкретными претензиями к отчетности, что впоследствии и произошло - переписка опубликована и находится в системе раскрытия информации SEC.
Фактически регулятор рынка ЦБ США применил санкции в отношении компании GASE Energy в связи с подозрением в попытки фальсифицировать отчетность. Что означает несоответствие Тимура Хромаева принципу добросовестной деловой репутации - условие, без которого он не может возглавлять НКЦБФР.
С 16.05.2015 года GASE Energy прекратила подачу отчетности к SEC и не смогла опубликовать отчет за 2015 год. Информация за 2014 год также не была подана, а только внесена в отчет за 2013 год в форме правок.
SEC также направляла подписанту компании Ларисе Применко письмо, где изложены факты о не выполнении работ по устранению замечаний, а также информация про применение санкций.
В результате санкций одна из первых площадок внебиржевого рынка, на котором осуществляла торги GASE Energy отнесла компанию к категории -OTC Pink No Information. OTC Pink - это самый низкий и самый спекулятивный уровень трех торговых площадок для торговли внебиржевыми акциями.
Категория «No Information» - предназначена для компаний, которые вообще не раскрывают информацию перед инвесторами, регулятором либо группой ОТС Markets.
Также попадают в данную категорию компании - котрые не распространяют информацию про себя через службу ОТС Disclosure and New Service, а если это и происходило то как минимум 6 месяцев информация не обновлялась.
На даном рынке могут котироваться акции давно не существующих компаний, а также с сомнительной репутацией. По этому попасть на данный рынок - означает испортить свою репутацию.
Таким образом действующий глава НКЦБФР Тимур Хромаев
Вилкул отреагировал на новую попытку снять с него неприкосновенность и причислил себя к "борцам с коррупцией"
ось !
Прошу !!
(але знаючи геній Луценго у згноєнні будь -яких резонансних справ народу не варто особливо тішитись) вибори вже скоро,а після виборів дані справи можна буде...
Или история учит, что она ничему не учит?