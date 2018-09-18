 Спикер Парубий передал комитету ВР представления на Вилкула, Дунаева и Колесникова

Об этом спикер заявил во время заседания парламента во вторник, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Раде.

"В Верховную Раду поступили представления от генерального прокурора Украины о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Я безотлагательно передаю документы на рассмотрение Комитета по вопросам Регламента. Я убежден, что мы должны поддержать представление Генеральной прокуратуры своими голосами. Моя позиция остается неизменной: если народный депутат не виноват, он сможет, как и любой гражданин Украины, доказать свою невиновность в суде", - сказал Парубий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

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