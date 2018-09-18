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 Водителя, который пьяным сбил 7-летнюю девочку в Харькове, посадили на семь лет, - прокуратура

Червонозаводский районный суд г.Харькова приговорил к семи годам лишения свободы водителя, который в июне 2018 года сел пьяным за руль и сбил насмерть 7-летнюю девочку на автопарковке возле супермаркета АТБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"42-летний мужчина признан виновным в совершении смертельного ДТП, в котором погиб ребенок (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины)... Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области во вторник.

Приговор суда не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

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Напомним, 17 июня на ул.Драгомировская в Харькове, мужчина за рулем микроавтобуса Mercedes выехал на автопарковку возле супермаркета АТБ, где находились двое детей. Не справившись с управлением, он сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров. Автомобиль остановился только после того, как врезался в здание супермаркета. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Досудебным расследованием установлено, что водитель совершил смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: https://censor.net.ua/n3086826
 
 
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эво как, а зайцева шесть человек убила и ничего,
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Ох уж эти непредсказуемые харьковские суды, убил армян на переходе и сбежал с места ДТП 3 года условно, убил украинец-7 реальных. Они что принимают решения в зависимости от национальности ?
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Конечно. Кто даст больше американских президентов - легче отделается. Такая вот судебная реформа.
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"зайцева шесть человек убила и ничего,." Не бреши что ничего.... эта уродина зайцева все это время сидит в СИЗО и ждет своей очереди...
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Опять Харьков.. Ставьте рубль, ставлю стольник, здесь - Бермудский треугольник.. (с)
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это правильно,что подонка посадили
таким нужно от десяти давать
девочку погибшую жаль
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сегодня было, шо зайцевы и пшонка друзья. Понимаешь всю гнилость власти？
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ой как оперативно видно простой из народа а мажоры х... ложили на законы
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Семь лет тюрьмы за жизнь семилетнего ребенка. Какая-то не правильная "математика".
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Пьяный за рулём - убийца,а обдолбаная нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодителя, который пьяным сбил 7-летнюю девочку в Харькове, посадили на семь лет, - прокуратура
 
 
 
 
 
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