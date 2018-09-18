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 Парубий и глава парламента Норвегии Трьоен обсудили формирование антикоррупционного суда и "Северный поток-2"

Глава Стортинга (парламента) Норвегии Торе Вильхельмсен Трьоен ожидает быстрой имплементации закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине.

Об этом она сказала на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Андреем Парубием во вторник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем решение Верховной Рады о создании антикоррупционного суда. И мы надеемся на его имплементацию вскоре", - заявила Трьоен.

В свою очередь председатель украинского парламента отметил, что во время встречи с Трьоен поднял вопрос относительно предотвращения реализации проекта "Северный поток-2".

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"Призвал парламент Норвегии к солидарности относительно непринятия строительства "Северного потока-2" как агрессивного энергетического проекта Путина, направленного на усиление энергетического давления на Европу", - сказал Парубий.

Спикер Верховной Рады также добавил, что согласовал с норвежской коллегой усиление сотрудничества между странами в культурной сфере. Парубий отметил, что недавно в парламенте Норвегии была создана группа дружбы с украинским парламентом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086823
 
 
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Требую двойной оплаты для переводчика норвежского, жалко его. Тут я не всегда понимаю, что пагубий трындит, а то норвежец
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"Парубий и глава парламента Норвегии Трьоен обсудили формирование антикоррупционного суда и "Северный поток-2" - уже все, пока наши партнёры, фактически не просят, а требуют сформировать антикоррупционный суд, а хохол Парубий, продолжает идти на поводу у шоколадного Пахана, и саботирует домашнее задание, значит "аргументы" Хряка весомее интересов государства Украина, но до каких же пор?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий и глава парламента Норвегии Трьоен обсудили формирование антикоррупционного суда и "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
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