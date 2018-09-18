EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  582  15
Материалы по теме:
Все про:Нобелевская премия (153) политзаключенные (1012) Сенцов (835)

 Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Народные депутаты Верховной Рады обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее постановление №9040 проголосовало 245 народных депутатов.

Так, согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года. - Ред.), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

Читайте также: Меркель и Путин обсуждали вопрос Сенцова во время личной встречи, - Лавров

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Читайте: Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

Источник: https://censor.net.ua/n3086816
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно обменять Сенцова на Савченко
 показать весь комментарий
 
 
Надя 2?
И чем эти клоуны аргументировали выдвижение именно на эту номинацию?
Я еще понимаю Оскар, Глобус и т.д....
Разгонять этот цирк надо!
ЦИК под диб-м презика подогнали!
Сенцова вместо поддержки голодовкой всей ВР- на какую то очередную "мядальку" выдвинули!
Ид-ты блин....
 показать весь комментарий
 
 
Вместо РЕАЛЬНЫХ способов освободить Олега ..уйней маются.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапе, називай "реальні" способи. Нумо!
 показать весь комментарий
 
 
А Вам слабо сначала самому объявить голодовку в поддержку Сенцова возле ВР?
 показать весь комментарий
 
 
А вы от БПП или НФ кнопкодавите, шо так за собственное брюхо беспокоитесь?
 показать весь комментарий
 
Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 2338Стараешься, придумываешь шутки, а потом появляется такая новость и понимаешь, что российская действительность способна на то, на что не способна моя фантазия.
 показать весь комментарий
 
 
Вот сейчас смотрю как борются с коррупцией покращюватели и все больше убеждаюсь что по настоящему боролись те что пачуюкожного
 показать весь комментарий
 
Это шо ш получается? Этот Сенцов, о котором я ничего не знаю, кроме как от его сестренки Каплан и нескольких адвокатов, становится конкурентом Трампу и Толстячку Корейцу??? А он сам этого не испугается? А шо, возьмет, испугается и прекратит голодовку... Шо тогда будем делать? Кого выдвигать??? Короче- бред.
 показать весь комментарий
 
бореться с мировым агрессором ценой своей жизни.
 показать весь комментарий
 
Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира, жлоби, дали б йому "коболєвску премію", хватило б откупиться від кацапської орди і суттєві підтримать вітчизняне ракетобудування, або ПФУ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
 
 
 
 
 
 вверх