 Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее постановление №9040 проголосовало 245 народных депутатов.

Так, согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года. - Ред.), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

Читайте также: Меркель и Путин обсуждали вопрос Сенцова во время личной встречи, - Лавров

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Читайте: Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.