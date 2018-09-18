 Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее постановление №9040 проголосовало 245 народных депутатов.
Так, согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.
"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года. - Ред.), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.
Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.
16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.
После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.
В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.
И чем эти клоуны аргументировали выдвижение именно на эту номинацию?
Я еще понимаю Оскар, Глобус и т.д....
Разгонять этот цирк надо!
ЦИК под диб-м презика подогнали!
Сенцова вместо поддержки голодовкой всей ВР- на какую то очередную "мядальку" выдвинули!
Ид-ты блин....