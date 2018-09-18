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 "Акциз-2018": в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области, которые вовлечены в состав Объединенных сил, остановили незаконную торговлю подакцизными товарами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Акциз-2018: в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" в торговых объектах городов Мариуполь и Бахмут были установлены два местных жителя, которые осуществляли торговлю алкоголем и табачными изделиями без государственной регистрации СХД и получения соответствующих разрешительных документов

Акциз-2018: в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия 02

Смотрите: "Акциз-2018": в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5,9 тыс. бутылок водки и более 3 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 670 тыс. грн.

Акциз-2018: в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия 03

В отношении лиц, осуществляющих незаконную реализацию подакцизных товаров, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086815
 
 
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это те граждане ,что на фото улыбаются?)))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Акциз-2018": в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия. ФОТО
 
 
 
 
 
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