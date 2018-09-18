 "Акциз-2018": в Донецкой области разоблачили двух граждан, которые незаконно реализовывали алкоголь и табачные изделия. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" в торговых объектах городов Мариуполь и Бахмут были установлены два местных жителя, которые осуществляли торговлю алкоголем и табачными изделиями без государственной регистрации СХД и получения соответствующих разрешительных документов

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5,9 тыс. бутылок водки и более 3 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 670 тыс. грн.

В отношении лиц, осуществляющих незаконную реализацию подакцизных товаров, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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