 Для нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Найем отметил: "На любой войне есть неписаные правила. Например, не стрелять в медиков и водоносов, даже если это переодетые медики и водоносы. Не потому что это особая каста неприкасаемых. А потому что если все начнут стрелять в санитаров, спасать раненных будет некому по обе стороны фронта.

Точно так же нельзя бить журналиста. Независимо от того, какое СМИ он представляет. Даже если кто-то считает отдельно взятую акцию протеста своей личной войной.

Также смотрите: "Шльондра! Журнашлюха! Канал, який купив Медведчук", - журналистку NewsOne забросали яйцами и ударили возле ГПУ. ВИДЕО

Не потому что журналисты особенные. А потому что это плохо заканчивается. Для общества, для протестующих и лично для того, кто сегодня ударил журналиста, а когда-нибудь захочет доказать, что били его самого, стреляли или нарушали его права. Потому что без камеры, микрофона и журналиста это невозможно. И банально, потому что в следующий раз, когда и если людей будут расстреливать, показывать будет некому - ни суду, ни обществу.

Не нравится телеканал, считаете его деятельность антигосударственной - есть соответствующие органы, в которые можно обратиться с фактами нарушения закона; не нравится собственник - та же история. Корень зла - там. А бить журналиста - это слабость и глупость.

И если уже до конца быть честным, агрессия в отношении конкретного журналиста - это, в том числе, следствие преступной бездеятельности ответственных органов. Первой к бойкоту NewsOne призвала президентская фракция, огласив его работу антигосударственной, собственников - пророссийскими, а руководителей - предателями.

При этом ни один орган, ответственный за пресечение подобной деятельности на это нен отреагировал - ни Нацсовет, ни СБУ, ни СНБО, ни лично президент Петр Порошенко, который согласно закону имеет полномочия обратиться в Совбез с предложениями о санкциях. Атаки на институции, на СМИ и активистов - это и их вина.

Весь патриотизм и смелость свелись к разрыванию рубашки на трибуне и решительному призыву к бойкоту. А я уверен, что у государства должны быть и есть более действенные и эффективные инструменты. Особенно с учётом войны и десятков тысяч пострадавших".

Как передает Цензор.НЕТ, 17 сентября корреспондента телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили во время включения в прямой эфир под зданием ГПУ в Киеве.

Позже полиция задержала нападавшую.