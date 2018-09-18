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Все про:журналистика (2285) пропаганда (2027) Найем (447)

 Для нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne"

Народный депутат Украины Мустафа Найем считает, что бить журналистов даже пропагандистского канала нельзя. Необходимо использовать властные полномочия государственных органов для пресечения пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Найем отметил: "На любой войне есть неписаные правила. Например, не стрелять в медиков и водоносов, даже если это переодетые медики и водоносы. Не потому что это особая каста неприкасаемых. А потому что если все начнут стрелять в санитаров, спасать раненных будет некому по обе стороны фронта.

Точно так же нельзя бить журналиста. Независимо от того, какое СМИ он представляет. Даже если кто-то считает отдельно взятую акцию протеста своей личной войной.

Также смотрите: "Шльондра! Журнашлюха! Канал, який купив Медведчук", - журналистку NewsOne забросали яйцами и ударили возле ГПУ. ВИДЕО

Не потому что журналисты особенные. А потому что это плохо заканчивается. Для общества, для протестующих и лично для того, кто сегодня ударил журналиста, а когда-нибудь захочет доказать, что били его самого, стреляли или нарушали его права. Потому что без камеры, микрофона и журналиста это невозможно. И банально, потому что в следующий раз, когда и если людей будут расстреливать, показывать будет некому - ни суду, ни обществу.

Не нравится телеканал, считаете его деятельность антигосударственной - есть соответствующие органы, в которые можно обратиться с фактами нарушения закона; не нравится собственник - та же история. Корень зла - там. А бить журналиста - это слабость и глупость.

И если уже до конца быть честным, агрессия в отношении конкретного журналиста - это, в том числе, следствие преступной бездеятельности ответственных органов. Первой к бойкоту NewsOne призвала президентская фракция, огласив его работу антигосударственной, собственников - пророссийскими, а руководителей - предателями.

При этом ни один орган, ответственный за пресечение подобной деятельности на это нен отреагировал - ни Нацсовет, ни СБУ, ни СНБО, ни лично президент Петр Порошенко, который согласно закону имеет полномочия обратиться в Совбез с предложениями о санкциях. Атаки на институции, на СМИ и активистов - это и их вина.

Весь патриотизм и смелость свелись к разрыванию рубашки на трибуне и решительному призыву к бойкоту. А я уверен, что у государства должны быть и есть более действенные и эффективные инструменты. Особенно с учётом войны и десятков тысяч пострадавших".

Как передает Цензор.НЕТ, 17 сентября корреспондента телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили во время включения в прямой эфир под зданием ГПУ в Киеве.

Позже полиция задержала нападавшую.

Источник: https://censor.net.ua/n3086814
 
   
 Топ комментарии
 
Госорганы четко определили свою позицию, допустив покупку канала мертветчуком...
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Это он про журналистов или журнашлюшек?
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все надо, мася, делать и бить, это еще очень гуманно, как по мне.
если ты осознанно вводишь людей в заблуждение, манипулируешь, искажаешь или откровенно врешь, то это к журналистике никакого отношения не имеет, соответственно, прикрываться статусом того, кем ты не являешь, уже не можешь
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Это он про журналистов или журнашлюшек?
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Госорганы четко определили свою позицию, допустив покупку канала мертветчуком...
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Для нейтрализации пропаганды нужно п****ть Мертвечука, В.Рабиновича, Шуфрича, Гольдарба, Пиховшека...?
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порошенка, пашинского, турчинова, луценка, гройсмана - не?
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Госорганы у нас подобных "журналистов" защищают. А нормальных гнобят. А то он не в курсе? А кстати,что с делом о получении им самим по кумполу?
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да видишь ли ,когда он по кумполу получил - вот так все время улыбчивым и ходит,даже спит улыбаясь
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Ватоголовому чму- да. Хотя почему? Есть Киселёв-бред-ТВ!
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Ага, это как "задействовать правоохранительные органы и суды" в историях со смертельными ДТП по вине мажоров.... Пока не скажет своё веское слово дядюшка Линч, діла не буде.

И да, пусть продажные журнашлюхи боятся не судов (которых в нашей стране НЕТ), а народного гнева. И ОЧЕНЬ хорошо подумают, к кому идти служить прислуживать! Для нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne" - Цензор.НЕТ 8660
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Общество реагирует таким образом ввиду полного игнорирования государственными институтами проблем общества.
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Ублюдки и суки из "свободы" - это общество??????????????
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слышь, найем. а ты тех мразей и моральных уродов кто на раша тудей работают тожэ журналистами называешь?!!
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Когда коровья лепешка просто лежит то она не воняет, лишь покрывается своей коркой, но стоит на нее наступить так под коркой свежее вонючее дерьмо на котором и подскользнуться, и обмазаться легко. Вообщем, тут я согласен с Наемом.
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Нормальные журналисты на шакалов работать не будут.А если люди бьют сами значит виновата власть которая не присекает и не закрывает такие сми.
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Они не журналисты, а пропагандоны. Как Раша Тудей
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таваричь найем. а скажите, гебельс это тожэ был журналист?....
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насчет журналистов - он прав....., а вот журнашлюх - здесь как получится........
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мне каЭтся, что это не некоторые журналисты такие, а это суть системы...
просто некоторые выпадают из системы... может быть...

не люблю я их... жураналюг поганых.... Для нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne" - Цензор.НЕТ 2058
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все надо, мася, делать и бить, это еще очень гуманно, как по мне.
если ты осознанно вводишь людей в заблуждение, манипулируешь, искажаешь или откровенно врешь, то это к журналистике никакого отношения не имеет, соответственно, прикрываться статусом того, кем ты не являешь, уже не можешь
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за одного битого - двух небитых дают... да, Мустафа?
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Чё, лысый, страшно? И правильно. Смотри, не заиграйся. А то хохма с "властными полномочиями государственных органов" может не проканать
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Бузину гос. органы почему-то не успокоили...
Хотя даже тут в Беларуси таких проросийских прорагандонов судят...
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Соглашусь с Мустафой, что бить журналистов-пропагандонов с ньюзвана нельзя
Их нужно расстреливать
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Наем, а у нас есть НЕ пропагандистские каналы?
Кто против пороха - тот пропагандон и рука кремля? )))))))))))) Бугагагагагагагагаааааааааа)))))))))
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Мы уже слышали истерику от пшонки - выполняйте закон! А сами, коррумпированные уроды, воровали и плевать хотели на закон. Поэтому Третий Майдан на плюёт на все ваши законы для защиты олигархата и на этот раз не даст пшонкам сбежать. Так будет!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne"
 
 
 
 
 
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