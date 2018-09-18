 В результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Депртаменте коммуникации столичного главка полиции.

Как отмечается, правоохранители, отрабатывая сообщение о подозрительном автомобиле, в котором могут быть запрещенные предметы, провели проверку.

"В ходе осмотра при участии понятых у водителя в кармане нашли порошкоподобное вещество белого цвета. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

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По информации главка, в ходе проверки правоохранители установили личность водителя, им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения. Также в салоне находились еще двое молодых людей – 1994 и 1996 года рождения.

"В ходе осмотра салона и личных вещей водителя сотрудники полиции выявили полиэтиленовый пакет с порошкоподобным веществом белого цвета. Выявленное отправлено на экспертизу, а иностранец задержан", - информируют в ГУ Нацполиции в Киеве.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление или хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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В то же время в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о людях, близких к режиму Рамзана Кадырова.

"СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова, но поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и предпринимала меры в соответствии с законом", - рассказали в СБ Украины.