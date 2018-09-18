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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (5118) Кадыров (579) Киев (16481) наркотики (1380) Нацполиция (8169)

 В результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства

В Киеве в понедельник, 17 сентября, сотрудники полиции провели спецоперацию, в ходе которой задержали гражданина Российской Федерации, близкого к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Депртаменте коммуникации столичного главка полиции.

Как отмечается, правоохранители, отрабатывая сообщение о подозрительном автомобиле, в котором могут быть запрещенные предметы, провели проверку.

"В ходе осмотра при участии понятых у водителя в кармане нашли порошкоподобное вещество белого цвета. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

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По информации главка, в ходе проверки правоохранители установили личность водителя, им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения. Также в салоне находились еще двое молодых людей – 1994 и 1996 года рождения.

"В ходе осмотра салона и личных вещей водителя сотрудники полиции выявили полиэтиленовый пакет с порошкоподобным веществом белого цвета. Выявленное отправлено на экспертизу, а иностранец задержан", - информируют в ГУ Нацполиции в Киеве.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление или хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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В то же время в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о людях, близких к режиму Рамзана Кадырова.

"СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова, но поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и предпринимала меры в соответствии с законом", - рассказали в СБ Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3086811
 
   
 Топ комментарии
 
Ща Луцык выдаст ему усиленный паек и с почестями отправит домой !!
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А это наша деформированная полиция...
фото бомба, ему аваков квартиру даст...
В результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства - Цензор.НЕТ 4997
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Треба виходити на мітинг під АП і вимагати надати чеченцю українське громадянство і притулок!
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Когда отпустят с извинениями: уже сегодня или только завтра?
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Ща Луцык выдаст ему усиленный паек и с почестями отправит домой !!
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пацанам по 20 лет. Ща окажутся представителями чеченской диаспорі, убьогшими от Кадірова, а порошок- Persil!
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И с удостоверениями бойцов добробата с 2013-го года.
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похоже у кремлевского "аллаха" с баблом туго? Или самодеятельность неумного боевика?
В результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства - Цензор.НЕТ 8089
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Почти хокку:

кафирам рюским бошки резал
в шестнадцать лет арам зам зам
в итоге стал чеченским презом
рамзан
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больше на рубаи похоже. в хокку должно быть киго (сезонное слово)
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Не совсем )) В рубаи размер другой и рифмовка 1-2-4 строк.
А это был "порошок" - разновидность пирожков
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А это наша деформированная полиция...
фото бомба, ему аваков квартиру даст...
В результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства - Цензор.НЕТ 4997
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Треба виходити на мітинг під АП і вимагати надати чеченцю українське громадянство і притулок!
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і повернути порошок, а також видати паспорт України, 4 дружини та пістолет.
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если б сразу в посадку завезли было б пользы больше. а так за бабло партнерам продадут
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Зшибись кадыровцы беспрепятственно ездят по нашей стране. Если бы не нашли наркоту то отпустили бы.
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Пси Авакова продовжують щемити братній чеченський народ!
Українець та чеченець- брати навіки!
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Нацполіція затримала трьох чеченських добровольців, котрі приїхали в Україну боротися з режимом Кремля! Завтра о 8-00 всі маємо вийти на мітинг і вимагати відпустити наших чеченських братів!
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все их заявляения о якобы спецоперациях - инценировка и блеф

они могут делать лишь одно - задерживать патриотов воевавших против ху#ла и сдавать фсб
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Цицулаева Адама задержали. Его папа был представителем Кадырова в Украине. Именно Цицулаев-старший приказал Турчинову посадить на самолет Кадырова журналистов Лайф-Ньюса, которых задержали под Славянском с ПЗРК в багажнике.
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це за виданого Мусліма? НННННЕ вийде, порохи!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате спецоперации в Киеве задержали близкого к режиму Кадырова россиянина, приехавшего с целью вымогательства
 
 
 
 
 
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