 Нацгвардейцы задержали наркокурьера на блокпосту на окраине Мариуполя, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время осмотра транспортного средства и опроса пассажиров внимание гвардейцев привлек гражданин, который заметно нервничал.

"Когда мы с коллегой зашли в салон для проверки автобуса и пассажиров, сразу заметили подозрительного мужчину, который пытался не смотреть нам в глаза и вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра у него был обнаружен пакет с серо-зеленым веществом с характерным запахом каннабиса", - рассказал начальник военного наряда прапорщик Виталий Кривцов.

Смотрите: Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков. ФОТОрепортаж

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" задержанный гражданин был передано сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Смотрите также: Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж