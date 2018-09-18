 Путин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все"

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это будут такие шаги, которые заметят все", - отметил он.

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Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. "Это все-таки другая ситуация", - сказал президент. Он подчеркнул, что тогда "турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.

Президент добавил, что Минобороны РФ полностью согласовало с ним заявление о вине Израиля в случившемся с Ил-20 в Сирии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).