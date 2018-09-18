 Путин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все"

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это будут такие шаги, которые заметят все", - отметил он.
Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. "Это все-таки другая ситуация", - сказал президент. Он подчеркнул, что тогда "турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".
"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.
Президент добавил, что Минобороны РФ полностью согласовало с ним заявление о вине Израиля в случившемся с Ил-20 в Сирии.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
- расея, проснись! ты обосралась!
- а я и не сплю, я не сплю!
(С)
Я так,для поржать спрашиваю.
Воронеж напрягся
Переговоры Путина и Нетаньяху.
Путин: Вы подставили наш самолет Ил-20 под удар наших же комплексов ПВО.
Нетаньяху: Настамнебыло. Мынесбивали. Вашсамолётзаблудился. Высамисбили.
И вообще, вы сами подложили в свой самолёт бомбу, её подорвали, чтобы обвинить нас.
А перед вылетом засунули в свой самолёт кучу несвежих трупов.
А зачем русские сбили свой самолет - ну хз.
Приехал деньжат срубить ?
пуйло заднюю включил, знает, окурок, что Израилю - йух что сможет предъявить, кишка тонка.
Ерефія сама вина, що у нас для неї не залишилося ні краплі співчуття...
"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.
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ха-ха-ха.......
обкакалось )(уйло=>знает, что израильтяне не будут с ним в цацкаться.......
В частности, они отметили, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", что и стало причиной катастрофы российского Ил-20. В момент, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве. Кроме того, во время ударов ВВС Израиля по целям в Латакии, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции.
"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - добавили в Армии обороны Израиля.
«Ха́ва наги́ла» (ивр. הָבָה נָגִילָה) - еврейская песня, написанная в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Цви Идельсоном на старинную хасидскую мелодию. Автор музыки неизвестен, однако считается, что она была написана неизвестным клезмером из Восточной Европы не ранее середины XIX века. Название буквально означает «Давайте радоваться».
Володя та не смеши ты пейсы израильских пилотов))))
Вот если бы на том самолете летели какие-нибудь Роттенберги, тогда другое дело. Вован любит своих друзей и мог бы за них отомстить.
іЗРАЇЛЬ НІКОЛИ І НІКОГО НЕ БОЯВСЯ! Вирішать хуйла списати - спишуть.
нассыт в тапки роттенбергу
Всі інші атвети - піська не виросла.
И чем еще удивят? Маша Захарова споет? Разденется? Неужели крашенные волосы помоет?
Но "пацан" иначе не может.