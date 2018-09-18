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 Путин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все"

В ответ на гибель российского самолета Россия дополнительно обеспечит безопасность российских военных и объектов в Сирии.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это будут такие шаги, которые заметят все", - отметил он.

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Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. "Это все-таки другая ситуация", - сказал президент. Он подчеркнул, что тогда "турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.

Президент добавил, что Минобороны РФ полностью согласовало с ним заявление о вине Израиля в случившемся с Ил-20 в Сирии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3086800
 
 
 Топ комментарии
 
Да, желательно по воронежу, им уже всё равно!
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Да, желательно по воронежу, им уже всё равно!
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"шагами, которые заметят все" - нарисуют новый мультик про бомбёжку?
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))
- расея, проснись! ты обосралась!
- а я и не сплю, я не сплю!
(С)
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Скинет ядерную бомбу на Израиль?
Я так,для поржать спрашиваю.
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Скинет, но не ядерную и не на Израиль.
Воронеж напрягся
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Кучу дерьма под дверьми сложно не заметить.
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шо, еще один Ил-20 на погибель запустите？😀😀😀😀
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Обосрётся на Красной площади прилюдно?
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Подсмотрено:

Переговоры Путина и Нетаньяху.

Путин: Вы подставили наш самолет Ил-20 под удар наших же комплексов ПВО.

Нетаньяху: Настамнебыло. Мынесбивали. Вашсамолётзаблудился. Высамисбили.
И вообще, вы сами подложили в свой самолёт бомбу, её подорвали, чтобы обвинить нас.
А перед вылетом засунули в свой самолёт кучу несвежих трупов.
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Не, ну а шо? Евреи были в отпуске, взяли самолеты покататься. Их можно в любом военторге купить.

А зачем русские сбили свой самолет - ну хз.
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господи ,а Орбан то как там оказался ?
Приехал деньжат срубить ?
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- Я покупаю самолет! - поспешно сказал великий комбинатор. -- Заверните в бумажку. (с)
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"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.

пуйло заднюю включил, знает, окурок, что Израилю - йух что сможет предъявить, кишка тонка.
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Воронеже, давай діставай білі капці - зараз тебе замєтят всє.
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самий прикольной поки що комент до статті...
Ерефія сама вина, що у нас для неї не залишилося ні краплі співчуття...
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Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. "Это все-таки другая ситуация", - сказал президент. Он подчеркнул, что тогда "турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".
"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал Путин.

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ха-ха-ха.......
обкакалось )(уйло=>знает, что израильтяне не будут с ним в цацкаться.......
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корректировочка: Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили - далее по тексту.....
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это очередная "многоходовочка" х....йла Путин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все" - Цензор.НЕТ 8532
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там уже одно дурБекало (первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин) предлагало показать "кузькину мать" Израилю.....
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Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада.
В частности, они отметили, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", что и стало причиной катастрофы российского Ил-20. В момент, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве. Кроме того, во время ударов ВВС Израиля по целям в Латакии, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции.
"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - добавили в Армии обороны Израиля.
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"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно" - нет, вы только поглядите, они уже и асадовских вояк боярышник пить научили!
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Насрет на Красной площади и станцует на гуане цыганочку?
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Нужно видеть позитив в любой ситуации, и я его вижу. В ближайшее время в отелях Израиля не предвидеться российских туристов,так что же мы сидим ? " Тум-ба-ла , тум-ба-ла, тум , балалайка..."
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Тут уместнее не "тум-балалайка", а вот это:
«Ха́ва наги́ла» (ивр. ‏הָבָה נָגִילָה‏‎) - еврейская песня, написанная в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Цви Идельсоном на старинную хасидскую мелодию. Автор музыки неизвестен, однако считается, что она была написана неизвестным клезмером из Восточной Европы не ранее середины XIX века. Название буквально означает «Давайте радоваться».
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ну-ну. Гарна новина. тепер по всім каналам Ізраїля покажуть цих дибілів, тепер поймуть з ким ми маємо справу.
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"Шаги" у позі "встаёт с колен"? Ну, такі дійсно важко буде не помітити Путин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все" - Цензор.НЕТ 3360
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марктвеновского "королевского жирафа" напомнили Путін у відповідь на загибель Іл-20 пригрозив "кроками, які помітять усі" - Цензор.НЕТ 9335
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Надо 25% рашки расстреллять, и еще 25 отправить ГУЛАГ, 25 % призвать в вооруженные силы, остальные 25 заморить голодом..тогда рашку будут все боятся. а значит уважать
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Ой вей!)))
Володя та не смеши ты пейсы израильских пилотов))))
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Не будет никаких шагов. Россия никогда не ценила своих вояк и действовала по принципу "бабы ишшо нарожают". Что касается самолета, то он конечно стоит денег, но разрыв отношений с Израилем будет стоить намного дороже.
Вот если бы на том самолете летели какие-нибудь Роттенберги, тогда другое дело. Вован любит своих друзей и мог бы за них отомстить.
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Якби там летіло 5 ротенбергів + 2 шойгу, то що хуйло може?
іЗРАЇЛЬ НІКОЛИ І НІКОГО НЕ БОЯВСЯ! Вирішать хуйла списати - спишуть.
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"Череда случайных событий... Но только не очень-преочень уважаемый мною и всею рассиею Израиль." - вы прослушали угрожающее заявление рассийского президента.
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мой вариант:
нассыт в тапки роттенбергу
Путін у відповідь на загибель Іл-20 пригрозив "кроками, які помітять усі" - Цензор.НЕТ 2706
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"шагами, которые заметят все" - это ж какие каблуки Хуйло наденет?
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Дело не в каблуках, а в том, что что-то между ними по ходу будет стекать и пованивать.
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вовочка уже три раза объявлял, что россия вывела свои войска из Сирии Путін у відповідь на загибель Іл-20 пригрозив "кроками, які помітять усі" - Цензор.НЕТ 2152
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хуйло ещё чуть попистит и его Цахал грохнет
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Парашники летели на парашном самолёте. Их сбили парашные друзья сирийцы парашной ракетой, которые парашники продали (вернее подарили) Асаду, а "виноваты" израильтяне и в "судьях" у Хуйла подхуйлёныш Орбан. Я ничего не пропустил? Путін у відповідь на загибель Іл-20 пригрозив "кроками, які помітять усі" - Цензор.НЕТ 3616
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"Если я захочу, то возьму Киев за 2 недели"
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Ну можна привселюдно обісцятися - помітять усі, ще на Ютуб викладуть.
Всі інші атвети - піська не виросла.
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Что бы все заметили изменение шага,достаточно наложить в штаны.
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Ну и что он сделает? У турок помидоры два месяца не брали, а теперь мокша депутаты не будут лечиться в Израиле два месяца?
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фу ты, ну ты, ну ты таки грозен, пуйло ) смотри, не обосрись от натуги ))






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Погибли даже не на чужой земле, а над морем. Не понятно ради чего и кого. Опять похоронки полетят в Россию. Опять выплатят похоронные, опять родственники напьются и будут гулять неделю. Ни тебе признаков печали, никто не будет стоять на коленях, как хоронят защитников в Украине. Просто закопают останки в закрытом гробу. Таков жизненный путь оккупантов, бандитов, мародеров или как их официально называют в России - российской армией
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Военно Космическая Конница пидоРашки трахнула сама себя в зад !И за это будет ,как всегда расплачиваться пенсионеры и врачи Мордора,запретят кушать фрукты и овощи с земли обетованной !
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Та шото каждый день у мордовских уродов "шаги" поперли. Попкорн закачивается и животы болят.
И чем еще удивят? Маша Захарова споет? Разденется? Неужели крашенные волосы помоет?
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Хутин пригрозил "шагами") шагай строго нах)
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Израиль имеет ядерное оружие и самую сильную армию в этом регионе. А чем может ответить зассаный, кремлевский педофил-недомерок Вовочка Х#уйло? Перднуть в лужу или выпустить мультфильм о чудо-юдо оружии, которого у него нет, и никогда не будет.
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Скрепоносные дебилы бл#ядь! Причем тут Израиль? Поцелуйте израильского посла теперь в за#дницу! Дали серийским дебилам оружие и не научили пользоваться. К стенке надо ставить немытых инструкторов, которые учили стрелять сирийских дебилов.
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Еще раз: стоил ли Крым всей этой белиберды и позора?
Но "пацан" иначе не может.
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"Это будут такие шаги, которые заметят все"

Путін у відповідь на загибель Іл-20 пригрозив "кроками, які помітять усі" - Цензор.НЕТ 2097
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Жаль! Очень жаль! - что в Ил-20 не летело самое скрепоносно-немытое Володя Хуйло.
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А погроми такі будуть? Ну щоб точно вже всі помітили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин в ответ на гибель Ил-20 пригрозил "шагами, которые заметят все"
 
 
 
 
 
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