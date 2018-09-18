 Верховный Суд признал, что ВККС не вправе устанавливать требования к выводам Общественного совета доброчестности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета общественного контроля НАБУ, член Общественного совета доброчестности (ОСД) Роман Маселко на своей странице в Facebook.

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"Верховный Суд удовлетворил иск ОСД и признал Регламент ВККС незаконным в части, которая касается ОСД и ограничивала ее действия", - написал он.

Координатор ОСД, юрист Галина Чижик подчеркнула, что теперь ВККС не вправе устанавливать требования к выводам Общественного совета доброчестности.

Напомним, ОСД оспаривал в суде незаконные изменения в Регламенте ВККС, которые значительно ограничивали роль общественности в процессе очистки судейских рядов и позволяли нечестным судьям успешно проходить квалификационное оценивание.

23 марта в ВККСУ заявили, что Комиссия принимает во внимание выводы ОСД, но некоторые предоставленные материалы не соответствовали регламенту и попросили устранить неточности.

26 марта Общественный совет доброчестности заявил о своем выходе из процесса оценки судей, чтобы не легитимизировать его. "Меньше чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы. Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным доходам, и судьи, которые причастны к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ", - говорится в заявлении ОСД.

ВККС заявила, что продолжает оценивание судей без Общественного совета доброчестности после выхода последнего из процесса.

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД.