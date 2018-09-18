 Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР после жалоб в Литве, Латвии и Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на письмо из Walmart, копию которого выложила в Facebook депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.
В письме Walmart говорится, что торговая сеть убрала товары с советской символикой из продажи через интернет-магазины, а в обычных магазинах Walmart они и так никогда не продавались.
"По-настоящему приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США было столь этично и толерантно, отозвав из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", - написала Вайдере.
При этом, как отмечает латвийское национальное информационное агентство LETA, торговая сеть убрала лишь упомянутые в направленной ей жалобе майки, но оставила другие товары с советской символикой.
Ранее сообщалось, что немецкий спортивный бренд Adidas убрал с официальных ресурсов товары с советской символикой.
https://www.walmart.com/ip/Ussr-Boxing-1985-Basic-Men-s-T-Shirt/956045886
А вот тут "Зад" дописали... С "задом" продавать можно ))
https://www.walmart.com/ip/Beatles-Men-s-Back-In-The-USSR-T-shirt-Grey/185820148