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Все про:жалоба (89) символика (212) СССР (670)

 Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР после жалоб в Литве, Латвии и Эстонии

Американская торговая сеть Walmart решила убрать из продажи футболки с советской символикой в связи с жалобами евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на письмо из Walmart, копию которого выложила в Facebook депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

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В письме Walmart говорится, что торговая сеть убрала товары с советской символикой из продажи через интернет-магазины, а в обычных магазинах Walmart они и так никогда не продавались.

"По-настоящему приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США  было столь этично и толерантно, отозвав из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", - написала Вайдере.

При этом, как отмечает латвийское национальное информационное агентство LETA, торговая сеть убрала лишь упомянутые в направленной ей жалобе майки, но оставила другие товары с советской символикой.

Ранее сообщалось, что немецкий спортивный бренд Adidas убрал с официальных ресурсов товары с советской символикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3086792
 
   
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Спасибо соседям из стран Балтии!, хоть кого-то в ЕС волнует этот совковый , серпасто-молоткастый мусор в пиндосских хоть и интернеи-магазинах. Как этот шлак туда вообще попал? Ветром со сРаши надуло? Ага.
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Тут же слово "боксинг" добавлено, этофсёменяет.
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Пока еще, кажется, не убрали. Но пообещали убрать. Walmart прибрав із продажу футболки з символікою СРСР після скарг у Литві, Латвії та Естонії - Цензор.НЕТ 4724
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомWalmart убрал из продажи футболки с символикой СССР после жалоб в Литве, Латвии и Эстонии
 
 
 
 
 
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