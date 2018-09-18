 Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР после жалоб в Литве, Латвии и Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на письмо из Walmart, копию которого выложила в Facebook депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

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В письме Walmart говорится, что торговая сеть убрала товары с советской символикой из продажи через интернет-магазины, а в обычных магазинах Walmart они и так никогда не продавались.

"По-настоящему приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США было столь этично и толерантно, отозвав из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", - написала Вайдере.

При этом, как отмечает латвийское национальное информационное агентство LETA, торговая сеть убрала лишь упомянутые в направленной ей жалобе майки, но оставила другие товары с советской символикой.

Ранее сообщалось, что немецкий спортивный бренд Adidas убрал с официальных ресурсов товары с советской символикой.