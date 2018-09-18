 В Госдуме РФ призвали нанести удар по Израилю

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"Я призываю системы "Бастион", С-400, "Искандер" показать, как они реально работают. Вот у нас полигон "Восток-2018", вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты, – вот и все", – подчеркнул Шерин.

Он согласился с позицией минобороны РФ, обвинившем в инциденте израильских военных. "Вина лежит на тех, кто нагнетает обстановку вокруг Сирии, кто берет на себя единоличное право принимать решение поднять в воздух самолеты, наносить удары по Сирии, которые дестабилизируют ситуацию. Мы не можем разобраться и понять, куда нам сосредотачивать свои усилия, где отслеживать. То есть такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ", – добавил Шерин.

Он подчеркнул, что Израиль в случае гибели своих военнослужащих может снести "несколько улиц какой-нибудь деревни или несколько домов на палестинской территории".

"Мы весь мир так приучили, что РФ не пойдет на такие меры. Поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолетов еще собьют", – подытожил Шерин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).