 В Госдуме РФ призвали нанести удар по Израилю

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"Я призываю системы "Бастион", С-400, "Искандер" показать, как они реально работают. Вот у нас полигон "Восток-2018", вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты, – вот и все", – подчеркнул Шерин.
Он согласился с позицией минобороны РФ, обвинившем в инциденте израильских военных. "Вина лежит на тех, кто нагнетает обстановку вокруг Сирии, кто берет на себя единоличное право принимать решение поднять в воздух самолеты, наносить удары по Сирии, которые дестабилизируют ситуацию. Мы не можем разобраться и понять, куда нам сосредотачивать свои усилия, где отслеживать. То есть такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ", – добавил Шерин.
Он подчеркнул, что Израиль в случае гибели своих военнослужащих может снести "несколько улиц какой-нибудь деревни или несколько домов на палестинской территории".
"Мы весь мир так приучили, что РФ не пойдет на такие меры. Поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолетов еще собьют", – подытожил Шерин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Русский витязь, лежащий в грязи,
у пивнушки, раскинувши руки,
знай, тебя опоили хохлы,
и Обама нассал в твои брюки!"
По сути это военная доктрина Израиля с начала его образования. Так что этот безмозглый Шерин сейчас беду на Роисю накликал. В следующий раз ЦАХАЛ будет фигачить уже не случаянно и соболезнования приносить не будет.
Вижу в ленте некое недоумение, почему в сбитом арабами из русского оружия русском самолёте виноваты евреи?
Сейчас Папа Саша вам всё объяснит.
Арабы приняли русский Ил за израильский, так? Это означает, что арабы считали, что там полетят евреи, правильно? А евреи, суки, не полетели - хотя, вроде, не шаббат и до Йом-кипура еще два дня. Ну, может, Ила у них нету или просто лень было. Тунеядцы, короче, эти евреи - пришлось трудолюбивым арабам палить по всему, шо движется.
Вот в этом тунеядстве евреи и виноваты.
Первый тесть Папы Саши рассказывал дивную историю, как в одном кабаке их компании насчитали счет явно в несколько раз больше съеденного-выпитого.
Они попросили подробнее и, когда увидели в детализации каких-то угрей, икру и проч., позвали официанта.
Пожилой официант сразу всё объяснил:
- Хлопцi, розумiєте, тут у нас учора був бенкет, так оцi падли пiшли та й не розрахувалися...
- Так что, мы должны за это платить?!
- Хлопцi, ну а хто?!
После этого фраза "Хлопцi, ну а хто?!" прочно вошла в крылатые фразы семьи и Папа Саша с удовольствием часто ее использует.
Александр Осташко
Цитата от А. Бабченко -- https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/10275819/10275819_original.jpg
Этот придурок даже не понимает, что если параша рыпнется, то собьют ВСЕ их самолёты и утопят ВСЕ их лоханки. Зачем им тогда их заранее считать и напрягать свою бестолковку?
Допомоги кацапам чекати нізвідки, до Уралу все зразу забере Китай. Там і референдум потім можна провести. Газу та нафти не стане. Торгівля кацапськими повіями - неприбуткова справа , бо ліниві та зажерливі, а м"ясо піде на добрива.
Если Израиль после такого призыва признает госдуру рф террористической организацией (запрещена в Израиле), так он же ее и уничтожит.
Быстро и насмерть.
Знаем мы этих евреев.
Все, как с Ил-20.
Так зачем вы туда вперлись?
А потом россияне удивляются, как так получается, все у них через жопу а на ужин блины с лопаты и драки за салат оливье на улице.
Уровень этого высоко сидящего заместителя в иерархии власти 1-й дебильный класс школы для конченных идиотов.
тогда, есть немалая вероятность, что у нас может появиться общая граница с Израилем)
Закінчувалось завжди ну вкрай паскудно для совка.
А совок порівняно із парашею був не хріном собачим.
Він навіть із Штатами силами мірявся і на Китай чхав.