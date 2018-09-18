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 В Госдуме РФ призвали нанести удар по Израилю

России надо нанести удар по Израилю, чьи истребители спровоцировали удар сирийских ПВО по российскому самолету-разведчику Ил-20.

 Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"Я призываю системы "Бастион", С-400, "Искандер" показать, как они реально работают. Вот у нас полигон "Восток-2018", вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты, – вот и все", – подчеркнул Шерин.

Он согласился с позицией минобороны РФ, обвинившем в инциденте израильских военных. "Вина лежит на тех, кто нагнетает обстановку вокруг Сирии, кто берет на себя единоличное право принимать решение поднять в воздух самолеты, наносить удары по Сирии, которые дестабилизируют ситуацию. Мы не можем разобраться и понять, куда нам сосредотачивать свои усилия, где отслеживать. То есть такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ", – добавил Шерин.

Он подчеркнул, что Израиль в случае гибели своих военнослужащих может снести "несколько улиц какой-нибудь деревни или несколько домов на палестинской территории".

"Мы весь мир так приучили, что РФ не пойдет на такие меры. Поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолетов еще собьют", – подытожил Шерин. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20  беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3086789
 
 
 Топ комментарии
 
вот тут вам и придет писец. Израиль и сам умеет и штаты за спиной стоят... вперед самоубийцы!
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Эта дерзкая операция войдет в историю войны в воздухе! Сентябрь 18, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
Надо показать, как работают С-400 и Искандеры, - в Госдуме РФ призвали нанести удар по Израилю после сбития Ил-20 в Сирии - Цензор.НЕТ 4337ВВС Израиля незаметно для РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) разбомбили объекты в зоне действия новейших российских ЗРК С-400, С-300 и «Панцырь-С1», сбит российский разведчик Ил-20 - 15 российских военных уничтожено. Израиль показал низкий уровень боеспособности российских ВКС одним ударом.
Такое мнение высказал только что в ФБ известный журналист Юрий Бутусов.
Как только доходит до реального боя, так армия Путина показывает неспособность противостоять современному противнику.
Вчера вечером Израиль осуществил одну из самых смелых и эффективных операций на территории Сирии, которая войдет в историю также как блестящий разгром советской ПВО в июне 1982 в долине Бекаа. Благодаря данным Минобороны РФ мы можем полностью реконструировать ход операции.
- CNN: силы ПВО Сирии сбили российский самолет с 14 военными на борту
- Москва обвинила Израиль в гибели российского Ил-20 и пригрозила «адекватными» действиями в ответ
Военно-морская база Латакия является одной из ключевых для режима Асада, для российской армии и ее союзников - террористов «Хезболлах». База охраняется в том числе российскими подразделениями, и находится под прикрытием средств ПВО ВС РФ. Вблизи Латакии находится главная база Воздушно-космических сил ВС РФ - Хмеймим, и главная военно-морская база ВМФ - Тартус. Район максимально плотно прикрыт российскими средствами ПВО и радиоэлектронной разведки, а также средствами ПВО и РЭР армии Асада, оснащенной российским оружием.
Однако 17 сентября израильский налет не был обнаружен системами ПВО РФ и Сирии, внезапность была полной.
Израильские самолеты совершили заход на Латакию со стороны моря. Это было неожиданно для россиян. Гористая местность Сирии способствует воздушным атакам на малых высотах - для радаров много мертвых зон. Однако с другой стороны появляется вероятность визуального обнаружения, и попадания в зону плотного огня зенитных установок и всех видов ракет. В таком хорошо защищенном районе как Латакия все подходы наверняка контролируются, радаров там достаточно. И вот для обеспечения внезапности израильтяне решили зайти над морем. Оборона с моря усилена мощной ПВО российских боевых кораблей, россияне на этом направлении, казалось, лучше всего контролируют обстановку.
И что же сделали евреи? Они гибко использовали изменения воздушной обстановки и отвлечение внимания российских и сирийских операторов РЛС.
Базу прикрывают не только радары - россияне развернули в этом районе мощную систему радиоэлектронной разведки. Все самые современные средства РЭР ВС РФ испытывают в боевой обстановке как на Донбассе так и в Сирии. Для контроля обстановки в воздухе патрулировал российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который обеспечивает мониторинг всех средств радиосвязи и излучений радаров на большой территории. В районе Латакии в это время патрулировал французский фрегат «Овернь», его сопровождал российский сторожевой корабль «Пытливый». В 22.00 в районе Латакии сложилась такая обстановка. Ил-20 завершал патрулирование и начал снижение для захода на посадку, занял эшелон около 5-6 километров. А фрегат «Овернь» во время движения, по российским данным, осуществил запуск крылатых ракет. Правда, российские источники не указывают куда стреляли французы, никаких претензий сирийский режим не предъявил, Франция ракетный удар пока не подтверждает, так что это заявление российских военных может оказаться недостоверным. Фактом является то, что за действиями «Оверни» россияне следили пристально.
Именно это момент был выбран израильтянами для атаки.
4 истребителя Ф-16 незаметно для россиян совершили взлет с авиабазы, и в 22.00 на сверхмалой высоте в несколько метров осуществили заход на Латакию со стороны моря, довольно близко пролетев от французского фрегата, чтобы отметка цели на экране радара совпадала с отметкой «Оверни». В этот момент на командный пункт российской армии в Сирии позвонил офицер связи ЦАХАЛ и сообщил, что через минуту будет нанесен удар. Времени среагировать уже не было. Израильские самолеты совершенно запутали ПВО тем, что заход для удара был выполнен прямо под российским разведчиком ИЛ-20, в коридоре, который был предоставлен для посадки! Показательно, что даже в этот момент Ил-20 не сумел обнаружить присутствие в воздухе противника в такой близости от себя.
Ф-16 атаковали объекты в Латакии высокоточными управляемыми бомбами GBU-39 - это боеприпасы малозаметные для систем ПВО, с мощной фугасной боевой частью, которые не дают большого числа осколков. Израиль применяет такие бомбы для ударов в зонах плотной жилой застройки, чтобы снизить вероятный урон для мирного населения. Судя по одному заходу на цель на сверхмалых высотах в зоне плотной застройки, цели атаки подсвечивались корректировщиками с земли. Бомбы поразили военную базу сирийцев, аэродром и нефтебазу.
Боевая тревога, и проснулись все средства ПВО. Но было поздно - обнаружить Ф-16 никто не смог. Объекты были атакованы из того сектора, где шел на посадку Ил-20. В 22.10 израильские Ф-16 выполнили задачу, и успешно без потерь завершили операцию.
По иронии, пропаганда Асада сразу же заявила, что потерь нет, что их ПВО отразила израильский налет! И оказалось, что сирийцы действительно поразили цель!
«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Да! Построенная российскими специалистами система ПВО Сирии не сумела сориентироваться в обстановке, и в результате во время налета сирийцы отстрелялись не по Ф-16, а по российскому Ил-20, который был сбит в 22.07 сирийцами. Все 15 членов экипажа были уничтожены вместе с машиной. Российские неофициальные источники сообщают про пуск ракеты С-400 по израильтянам, но если россияне что-то и успели предпринять, все было безуспешно.
Очевидно, ЦАХАЛ спланировал операцию гибко, чтобы атака состоялась в благоприятный момент и были использованы отвлекающие противника факторы, которые дезориентируют дежурные силы ПВО.
Теперь Россия угрожает атаковать Израиль: «Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», заявил генерал Конашенков.
Ну-ну, рискните - только завезите в Сирию побольше гробов.
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Соловьев что по этому поводу ляпнит?
Треба показати, як працюють С-400 й Іскандери, - в Держдумі РФ закликали завдати удар по Ізраїлю після збиття Іл-20 у Сирії - Цензор.НЕТ 5669
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соловьеву все это идет, как свинье ермолка)) убогий клоун.




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На мою думку, мокши цього не зроблять, вони просто гавкають, а вкусити не вкусять, бояться, бо коли Ізраїль знищить велику частину мокшанських ВКС, то навіть бідуїни в них палками тикати будуть.
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ну-ну. Гарна новина. тепер по всім каналам Ізраїля покажуть цих дибілів, тепер поймуть з ким ми маємо справу.
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александр шерин и не стыдно тебе судя по твоей фамилии своим соплеменникам евреям угрожать обидеться могут
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Просто хочу нагадати:
"Русский витязь, лежащий в грязи,
у пивнушки, раскинувши руки,
знай, тебя опоили хохлы,
и Обама нассал в твои брюки!"
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В общем, теперь парашу трахают все, кому не лень, даже "свои".
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Свинорусам пофиг,на кого гавкать. Их интересует собственно процесс гавкания.
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все таки Беня прав был названием "Жидобандеровец"))))
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ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу СТАНЕТ ПОЗДНО. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми.

По сути это военная доктрина Израиля с начала его образования. Так что этот безмозглый Шерин сейчас беду на Роисю накликал. В следующий раз ЦАХАЛ будет фигачить уже не случаянно и соболезнования приносить не будет.
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Ну не евреев же сбивать?

Вижу в ленте некое недоумение, почему в сбитом арабами из русского оружия русском самолёте виноваты евреи?

Сейчас Папа Саша вам всё объяснит.

Арабы приняли русский Ил за израильский, так? Это означает, что арабы считали, что там полетят евреи, правильно? А евреи, суки, не полетели - хотя, вроде, не шаббат и до Йом-кипура еще два дня. Ну, может, Ила у них нету или просто лень было. Тунеядцы, короче, эти евреи - пришлось трудолюбивым арабам палить по всему, шо движется.

Вот в этом тунеядстве евреи и виноваты.

Первый тесть Папы Саши рассказывал дивную историю, как в одном кабаке их компании насчитали счет явно в несколько раз больше съеденного-выпитого.

Они попросили подробнее и, когда увидели в детализации каких-то угрей, икру и проч., позвали официанта.

Пожилой официант сразу всё объяснил:
- Хлопцi, розумiєте, тут у нас учора був бенкет, так оцi падли пiшли та й не розрахувалися...
- Так что, мы должны за это платить?!
- Хлопцi, ну а хто?!

После этого фраза "Хлопцi, ну а хто?!" прочно вошла в крылатые фразы семьи и Папа Саша с удовольствием часто ее использует.

Александр Осташко

Цитата от А. Бабченко -- https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/10275819/10275819_original.jpg

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Кацапи криворукі, так і з МН-17 у них ашіпочка вийшла.
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Израиль имеет ядерное оружие и самую сильную армию в этом регионе. А чем может ответить зассаный, кремлевский педофил-недомерок Вовочка Х#уйло? Перднуть в лужу или выпустить мультфильм о чудо-юдо оружии, которого у него нет, и никогда не будет.
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Я что-то пропустил? Московиты успели достать и любителей бильярда? 😉
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"...будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолетов еще собьют..."

Этот придурок даже не понимает, что если параша рыпнется, то собьют ВСЕ их самолёты и утопят ВСЕ их лоханки. Зачем им тогда их заранее считать и напрягать свою бестолковку?
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До речі жирік про Ірак розпинався, грозив Бушу і чим скінчилося? Кацапи ледь унесли свої ноги, бо їх вирішили випустити живими. А Садамчика таки повісили. Сумно, але приємно. Вова ДАФАЙ!!!!
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Є така думка, що США не втрутяться у цю війну, бо не встигнуть
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Коли почув, що кацапи вдарять по Ізраїлю... і не встигаєш, бо Ізраїль вже впорався.

Треба показати, як працюють С-400 й Іскандери, - в Держдумі РФ закликали завдати удар по Ізраїлю після збиття Іл-20 у Сирії - Цензор.НЕТ 5999
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Просто іду за поп-корном. Дуже цікаво скільки хуйлостан протримається день? два?
Допомоги кацапам чекати нізвідки, до Уралу все зразу забере Китай. Там і референдум потім можна провести. Газу та нафти не стане. Торгівля кацапськими повіями - неприбуткова справа , бо ліниві та зажерливі, а м"ясо піде на добрива.
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Это они просто не подумали.

Если Израиль после такого призыва признает госдуру рф террористической организацией (запрещена в Израиле), так он же ее и уничтожит.

Быстро и насмерть.

Знаем мы этих евреев.
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Всю Думу может и нет, а вот Ширин запросто теперь может внезапно трагически погибнуть.
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После сегодняшнего заседания ходить ему и оглядываться.
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Так и напишут в новости "Депутат Ширин шел домой, оглянулся, упал, умер. Виноват Израиль". Треба показати, як працюють С-400 й Іскандери, - в Держдумі РФ закликали завдати удар по Ізраїлю після збиття Іл-20 у Сирії - Цензор.НЕТ 7380

Все, как с Ил-20.
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ПаRussia в повній готовності!!! Тримайтесь, тремтіть ізраїльські євреї!!!

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Моссаду срочно приступить к работе. Треба показати, як працюють С-400 й Іскандери, - в Держдумі РФ закликали завдати удар по Ізраїлю після збиття Іл-20 у Сирії - Цензор.НЕТ 4924
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Ні, я не хочу, щоб на Ізраїль падали ракети. Але я не проти, щоб московіти здобули собі нових ворогів в особі євреїв. То буде таке шоу!
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А на Израиль ничего и не упадет даже, если кацапы очень стараться будут. Не тот вариант.
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Мы не можем разобраться и понять, куда нам сосредотачивать свои усилия, где отслеживать. Источник: https://censor.net.ua/n3086789

Так зачем вы туда вперлись?
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Блин, кто бы нанёс удар по кремлю долбаному, вот это было бы классно.
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И это говорит заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне.
А потом россияне удивляются, как так получается, все у них через жопу а на ужин блины с лопаты и драки за салат оливье на улице.
Уровень этого высоко сидящего заместителя в иерархии власти 1-й дебильный класс школы для конченных идиотов.
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Давайте кацапи я в вас вірю!😁Я вже бачу, як це буде, кладовище затонулих кораблів в Тартусі, зграї ворон, над розбомбленою авіабазою Хамеймім. Це буде краще за Цусіму😁
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Это бездарное быдло под название РФ в очередной раз обисралось и как и ожидалось принялись "ай-яй-яй, и кто же это сделал? " А сколько вранья и теорий о сбитом МН17 и вот 101я версия, на жтот раз точно верная... ПаРашники, ВЫ КРОВАВЫЕ БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ!
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епт, думал, что такого никогда не случится, но я поддерживаю это предложение))
тогда, есть немалая вероятность, что у нас может появиться общая граница с Израилем)
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пхахах а кацапня уже из-за спин мирняка вышла?штаны засратые подтянула? Треба показати, як працюють С-400 й Іскандери, - в Держдумі РФ закликали завдати удар по Ізраїлю після збиття Іл-20 у Сирії - Цензор.НЕТ 8668
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При владі в кацапії реально нема ні однієї нормальної,хотів сказати-людини,але кацапи ж не люди.Саме краще для їх найменування підходить їх же слово-особь. Їппа-нуті всі,коротко кажучи...
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Та быстрее уже наносите удар по Израилю. С нетерпением ожидаю Однодневную Войну.
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Совок кілька разів рипався проти Ізраїлю під виглядом Єгипту і Сирії.
Закінчувалось завжди ну вкрай паскудно для совка.
А совок порівняно із парашею був не хріном собачим.
Він навіть із Штатами силами мірявся і на Китай чхав.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Госдуме РФ призвали нанести удар по Израилю
 
 
 
 
 
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