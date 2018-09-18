 Суд частично ограничил доступ ГПУ к данным с телефона Седлецкой: "Забетонировал возможность следить за работой журналистов через их телефоны"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
В то же время суд постановил вынести новое решение, которым ограничил перечень данных, которые может получить следователь с мобильного журналистки. Так, суд позволил получить от оператора даты, время и место пребывания телефона Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев в рамках действия определенных базовых станций вблизи Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Сегодняшним решением Апелляционный суд признал, что в Генпрокуратуре действительно потребовали чрезмерное количество данных с моего и телефона Кристины Бердинских. С одной стороны, это хороший знак, и показывает, что не зря риск раскрытия источников журналистов вызвал такую острую реакцию общества. В то же время судья, хоть и в суженном объеме, но все равно позволил прокуратуре снять с наших мобильных данные. Что по сути является слежкой за журналистами "постфактум". Контакты и место звонков из конкретных улиц в городе частично позволят следователям восстановить мои передвижения и общения за этот период. Фактически суд забетонировал возможность силовиков под видом следственных действий отслеживать источники и следить за работой журналистов через их телефоны", - комментирует решение суда Седлецкая.
Она отметила, что просила суд полностью исключить доступ правоохранителей к своему мобильному для того, чтобы создать положительный прецедент внутри страны по защите журналистских источников от раскрытия. Но суд удовлетворил требования журналистки лишь частично.
Адвокат Седлецкой Анатолий Попов не считает решение суда победой с точки зрения защиты источников журналистов.
"С точки зрения журналистов и защиты их источников - это нельзя считать победой, потому что суд все равно оставил право следствия получать данные о передвижении журналистов в течение такого долгого периода. И оставил право доступа ГПУ к довольно широкому объему информации с телефонов расследователей. Но с точки зрения граждан - это победа, потому что сегодня суд подтвердил возможность обжаловать постановления следственных судей в случае, когда они прямо нарушают конституционные права граждан", - прокомментировал Попов.
Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".