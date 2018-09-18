 Суд частично ограничил доступ ГПУ к данным с телефона Седлецкой: "Забетонировал возможность следить за работой журналистов через их телефоны"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

В то же время суд постановил вынести новое решение, которым ограничил перечень данных, которые может получить следователь с мобильного журналистки. Так, суд позволил получить от оператора даты, время и место пребывания телефона Натальи Седлецкой в ​​течение 17 месяцев в рамках действия определенных базовых станций вблизи Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Сегодняшним решением Апелляционный суд признал, что в Генпрокуратуре действительно потребовали чрезмерное количество данных с моего и телефона Кристины Бердинских. С одной стороны, это хороший знак, и показывает, что не зря риск раскрытия источников журналистов вызвал такую ​​острую реакцию общества. В то же время судья, хоть и в суженном объеме, но все равно позволил прокуратуре снять с наших мобильных данные. Что по сути является слежкой за журналистами "постфактум". Контакты и место звонков из конкретных улиц в городе частично позволят следователям восстановить мои передвижения и общения за этот период. Фактически суд забетонировал возможность силовиков под видом следственных действий отслеживать источники и следить за работой журналистов через их телефоны", - комментирует решение суда Седлецкая.

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Она отметила, что просила суд полностью исключить доступ правоохранителей к своему мобильному для того, чтобы создать положительный прецедент внутри страны по защите журналистских источников от раскрытия. Но суд удовлетворил требования журналистки лишь частично.

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Адвокат Седлецкой Анатолий Попов не считает решение суда победой с точки зрения защиты источников журналистов.

"С точки зрения журналистов и защиты их источников - это нельзя считать победой, потому что суд все равно оставил право следствия получать данные о передвижении журналистов в течение такого долгого периода. И оставил право доступа ГПУ к довольно широкому объему информации с телефонов расследователей. Но с точки зрения граждан - это победа, потому что сегодня суд подтвердил возможность обжаловать постановления следственных судей в случае, когда они прямо нарушают конституционные права граждан", - прокомментировал Попов.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".