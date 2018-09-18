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 Рада должна принять постановление об удешевлении проезда в электротранспорте, - Шахов

Парламент должен немедленно принять постановление о восстановлении социально ориентированных тарифов на электроэнергию, чтобы снизить цены на проезд в электротранспорте.

Об этом заявил автор документа народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, передает РБК-Украина.

Он пояснил, что постановление предусматривает снижение тарифов на электричество для электротранспорта.

"С 2017 НКРЕЭКУ перевела городские трамваи, троллейбусы и метро на "тарифы для бизнеса", в основе которых грабительская схема "Роттердам +". С тех пор пассажиры кормят олигархов. Это можно немедленно прекратить, приняв предложенное мной постановление", – считает Сергей Шахов.

По мнению народного депутата от "Нашего края", общественный транспорт преступно приравнивать к коммерческому.

"Общественным электротранспортом пользуются преимущественно малообеспеченные люди. Так что он выполняет важную социальную, а не коммерческую функцию. Особенно, когда пенсии и зарплаты не растут, а все предыдущие повышения доходов "съела" инфляция", – сказал Сергей Шахов.

Депутат убежден, что власть искусственно затягивает проблему, планируя отменить "Роттердам +" только в следующем году.

"Общественный транспорт нужно сделать более доступным для людей уже сейчас", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, за последние месяцы в городах Украины существенно дорожает коммунальный электротранспорт. Цена билета выросла или планирует вырасти в 16 областных центрах. Например, в Киеве и Днепре повышение цен на проезд достигло 100%. Самый дорогой проезд сейчас в столице – 8 гривен.

Проект Постановления №8376 "О восстановлении социально ориентированных тарифов на электроэнергию для нужд городского электрического транспорта и внешнего освещения населенных пунктов" зарегистрирован в Верховной Раде 18 мая этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086783
 
 
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Считаю что надо удешевить минимум до 10 грн за поездку.
Ну а шо, вы цены в Европе видели? А вдруг путен нападьот?
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гавно вопрос
субсидии выдайте
нехай богатии платять
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А как они ето сделаю при таких то ценах на електроенергию? Уже постановление на запрет повышения цен на хлеб приняли. теперь хлебзаводы хлеб из говна пополам с китайскими добавками чтобы не рассыпался пекут. Знакомы рассказывал что в Винницкой области у него пшеница проросла в колосках от дождей. Елеваторы портов Одессы не принимают за рубеж нах. там не нужно ето говно. Спасает говорит только наши хлебокомбинаты которые ето зерно протравливают и пекут хлеб для украинских рабов.
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