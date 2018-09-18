 Рада должна принять постановление об удешевлении проезда в электротранспорте, - Шахов

Об этом заявил автор документа народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, передает РБК-Украина.

Он пояснил, что постановление предусматривает снижение тарифов на электричество для электротранспорта.

"С 2017 НКРЕЭКУ перевела городские трамваи, троллейбусы и метро на "тарифы для бизнеса", в основе которых грабительская схема "Роттердам +". С тех пор пассажиры кормят олигархов. Это можно немедленно прекратить, приняв предложенное мной постановление", – считает Сергей Шахов.

По мнению народного депутата от "Нашего края", общественный транспорт преступно приравнивать к коммерческому.

"Общественным электротранспортом пользуются преимущественно малообеспеченные люди. Так что он выполняет важную социальную, а не коммерческую функцию. Особенно, когда пенсии и зарплаты не растут, а все предыдущие повышения доходов "съела" инфляция", – сказал Сергей Шахов.

Депутат убежден, что власть искусственно затягивает проблему, планируя отменить "Роттердам +" только в следующем году.

"Общественный транспорт нужно сделать более доступным для людей уже сейчас", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, за последние месяцы в городах Украины существенно дорожает коммунальный электротранспорт. Цена билета выросла или планирует вырасти в 16 областных центрах. Например, в Киеве и Днепре повышение цен на проезд достигло 100%. Самый дорогой проезд сейчас в столице – 8 гривен.

Проект Постановления №8376 "О восстановлении социально ориентированных тарифов на электроэнергию для нужд городского электрического транспорта и внешнего освещения населенных пунктов" зарегистрирован в Верховной Раде 18 мая этого года.