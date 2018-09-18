 Из-за массовых злоупотреблений на "Укрзализныце" страдает промышленность, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Об этом заявили в объединении предприятий "Укрметаллургпром", сообщает "5 канал".

Так, по словам президента ассоциации Александра Каленкова, из-за недостатка оборотных средств железная дорога не проводит ремонты подвижного состава и железнодорожного полотна. Как следствие – за последние годы в 1,5 раза выросла оборачиваемость вагонов.

"Сейчас в "Укрзализныце" сложилась не то что критическая, а чрезвычайная ситуация. Наша отрасль и другие отрасли – мы не можем вовремя отгрузить свою продукцию. И эти потери для государства аналогичны тем потерями, которые озвучиваются, от прямого воровства", – отметил Каленков.

В то же время, по его словам, ведомство не спешит с освоением необходимых для отрасли инвестиции: "За этот год с 18,5 млрд грн, таких необходимых для инвестирования в подвижной состав, за первое полугодие было потрачено 3,5 млрд грн. Это меньше 20%. Освойте эти деньги, освойте эффективно и без злоупотреблений".

По мнению предпринимателя, чтобы не допустить коллапса промышленности "Укрзализныця", в первую очередь, должна наладить ремонты подвижного состава, или взять в аренду дополнительные локомотивы. В дальнейшем же для эффективной работы ведомству необходимо избавиться от лишних активов и оптимизировать структуру. Кроме того, президент "Укрметалургпрома" уверен, что отрасль требует создания независимого регулятора.