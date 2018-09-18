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 Политика Украины
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Все про:промышленность (213) убытки (170) Укрзализныця (1446) Каленков Александр (30)

 Из-за массовых злоупотреблений на "Укрзализныце" страдает промышленность, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Из-за злоупотреблений на "Укрзализныци" государство несет не только прямые, но и косвенные убытки.

Об этом заявили в объединении предприятий "Укрметаллургпром", сообщает "5 канал".

Так, по словам президента ассоциации Александра Каленкова, из-за недостатка оборотных средств железная дорога не проводит ремонты подвижного состава и железнодорожного полотна. Как следствие – за последние годы в 1,5 раза выросла оборачиваемость вагонов.

"Сейчас в "Укрзализныце" сложилась не то что критическая, а чрезвычайная ситуация. Наша отрасль и другие отрасли – мы не можем вовремя отгрузить свою продукцию. И эти потери для государства аналогичны тем потерями, которые озвучиваются, от прямого воровства", – отметил Каленков.

В то же время, по его словам, ведомство не спешит с освоением необходимых для отрасли инвестиции: "За этот год с 18,5 млрд грн, таких необходимых для инвестирования в подвижной состав, за первое полугодие было потрачено 3,5 млрд грн. Это меньше 20%. Освойте эти деньги, освойте эффективно и без злоупотреблений".

По мнению предпринимателя, чтобы не допустить коллапса промышленности "Укрзализныця", в первую очередь, должна наладить ремонты подвижного состава, или взять в аренду дополнительные локомотивы. В дальнейшем же для эффективной работы ведомству необходимо избавиться от лишних активов и оптимизировать структуру. Кроме того, президент "Укрметалургпрома" уверен, что отрасль требует создания независимого регулятора.

Источник: https://censor.net.ua/n3086780
 
 
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Ай, яй, яй, а Омелян, что поляка уволил и теперь только гипелупом занимается? Он же говорил, поляк уйдет, заживет Укрзализниця или?
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У нас цены на грузоперевозки в 10 раз ниже польских, за какой хер ЖД должен ремонтировать и покупать вагоны, тепловозы.
Олигархи за перевозки грузов не хотят платить больше, всячески блокируют решение этого вопроса в Раде купленными тушками.
Сейчас ЖД покупают локомотивы Дженерал Электрик причем за кредитные средства, как их ЖД будет отдавать при таких низких тарифах на грузоперевозки не понятно...
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за массовых злоупотреблений на "Укрзализныце" страдает промышленность, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков
 
 
 
 
 
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