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 Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО

Причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 является беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Израильская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета. В то же время ответственность за инцидент Израиль возлагает на режим сирийского президента Башара Асада и террористическую организацию "Хезболла".

В частности, сообщается, что израильские истребители атаковали военный объект Вооруженных сил Сирии, с которого Иран пытался передать вооружения для "Хезболлы" в Ливане, что расценивалось как угроза для безопасности Израиля.

Также сообщается, что у ЦАХАЛ и российской армии есть согласованная система деконфликтов, которая многократно использовалась, как и сегодня. Однако, по версии израильской стороны, к катастрофе Ил-20 привел беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Уточняется, что к моменту запуска сирийских ракет истребители уже находились в воздушном пространстве Израиля, а во время ударов по объектам в Латакии российский самолет находился вне зоны действия ПВО.

"Сирийские противовоздушные батареи стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить отсутствие российских самолетов в воздухе. Израиль намерен делиться всей информацией с правительством России для рассмотрения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании", - добавили в Армии обороны Израиля.

Также читайте: "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Источник: https://censor.net.ua/n3086777
 
   
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старое советское чадящее и громыхающее корыто само упало от ужаса
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Я кинул в вас камень, вы - увернулись! камень отскочил и выбил мне глаз! Я оставляю за собой право ответить на вашу подлость! 😂😂😂
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Все соболезнующие обязуются сегодня выпить за здоровье безвременно усопших в воздухе рассеян.
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Израиль тувинскому МЧСнику-генералиссимусу: "Вы - долбо@обы".
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почему беспорядочный?
зашквар ваты же был, значит очень порячный огонь.
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короче свои своих замочили. Отмазка Израиля применяется, хорошая помощь после того как усе капецнуло.
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Азохэн вей, товарищи евреи. Я что-то плачущих не вижю среди тут. Иль правильнее - среди здесь?
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Зенитчики учились в рашке. Как Петров и Баширов на шпионов. Научились курить план и вызывать проституток. Стрелять нет.
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Нагадує анекдот.
Увидев в толпе преступника сержант Сидоров сделал предупредительный выстрел в воздух. И не попал...
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Россия становится все смешнее

Посол Израиля в России Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым в Сирии силами сирийских ПВО С-200 российского производства. "В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен", - сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

Новый вариант песенки "Если в кране нет воды..." - "Если в небе нет Илы - все подстроили жиды !
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не понимаю в чем проблема . это же отличная реклама для старых русских ЗРК . теперь видно что ими хоть что то можно сбить
так и вижу . рекламный ролик . падает сбитый ИЛ-20 и субтитры покупайте наши комплексы С-200 . хоть и старые но надежные . проверенно в боевых условиях Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО - Цензор.НЕТ 5898
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это с-200 такой же древний хлам, как и ил-20!

неудивительно, что они друг с другом встретились
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сам аэроплан да . но начинка там новая ( ну насколько новой может быть электроника мадеи ин Раша Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 8881 ) . на тематических сайтах время от времени проскакивает инфа о введении в строй очередного Ил-20 прошедшего модернизацию
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неспособность "договорится" с собственной ракетой говорит много об уровне их "начинки"
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Эх, красиво винторогов оттролили, даже выразили соболезнование😀
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В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь резон. (с)
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С вражеского ресурса (севполитпомойка)

"с-200 полуактивное самонаведение по подсветке с земли, перенцеливание самой ракеты в полете на более крупный отраженный сигнал подсветки внезапной цели. Синдром ту-154 в Черном Море с гибелью евреев повторился. Это вообще бывало часто в боях ПВО.

Но... Радиовзрыватель ракеты с-200 не даст команду на подрыв БЧ если получает ответ от новой цели, что она своя. Блокировка подрыва. Самолет отвечает в непрерывном режиме. Значит либо отказ автоответчика самолёта, либо помеха ему от РЭБ, что для меня абсолютно ново, хотя и теоретически совершенно реально... С другой стороны у ответчика свой выделенный канал частот и как его сами же глушанули...хз....

юридической вины евреев нет если сирийская ракета! Морально - да, не по-корефански поступили и за это им также некорефанскую подставу сделают теперь....
а так - стреляйте точнее... И нехер использовать дальнобойную тихоходную старую с-200!!! Прятки за другие суда - обычная тактика... Могли кстати подать с земли команду ракете на свечу и самоликвидацию, видели же что тихоходный слон был в районе нанесения удара... Так что много мутного с с-200 тоже... "
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вообщето с200 для груповых целей. Это мерседес среди ракет ПВО . И никакой идиот ( кроме кацапни) не будет обстреливать им одиночную цель.
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я не буду с тобой спорить но я тяжело представляю "гпупповые" авиацели которые можно свалить одной ракетой. коптеры в стае?
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на с200 устанавливались ядерные боеприпасы. в каждой группе дивизионов на дежурстве находилось две снаряженные ракеты и две или четыре находилась на позиции или в ангаре. Но даже бч из обычной взрывчатки ( до тонны) свободно поражает группу самолетов. Повторяю. с200 это лучшая система пво которая была в ссср, потом ее просто дорабатывали и превратили в с 300 или с400, убрав жидкостный двигатель и саменив его на необслуживаемый пороховой ускоритель.
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Аааа так ты про "корабли которые бороздят". а тут обсуждается конкретный инцидент. в общем ты как всегда....
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Чепуха.
Ракета С-200, оснащённая ядерной боеголовкой, вот только она для групповых целей.
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ваш "мерседец" с 67-го года, малость подустал 😂
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Спорно.
1) Кому "непрерывно отвечает" самолёт-разведчик? Разведчик по определению не отвечает никому и все трансподеры, и прочие приблуды у него отключены.
2) Насколько знаю, все басни про возможность дать команду на самоликвидацию или свечу зенитной ракете - миф. Нет там такой возможности, по крайней мере в С-200.
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Это уже официальное обвинение Исраэля в адрес мордвы в их головожопости и криворукости.
Вывод. русне просто не нужно мешать, она сама себя с большим удовольствием уничтожит.
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это не обвинение, это констатация дебиголовости кацапов в открытом эфире😀
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по ней видно что Израиль не при делах. Отбомбился и улетел а криворукий бедуин увалил самолет цапов совсем в другом месте (красный крестик)
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А не надо было лететь по восьмёрке - это грех. Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 7243
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Это не инцидент. Это - забавный случай.
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Это был самолёт оптикорадиоэлектронной разведки, принадлежащий ГРУ. На борту 15 ГРУшников. Было.

Ответка?
Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 5663
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какая катастрофа? кто то считает это катастрофой? да Шеф просто прикольнулся над тем, шо посоны мацковского партийархата, перестали упоминать в молитвах и храмах имя патриарха Варфоломея. ))
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А "свой-чужой" шо выключено было у операторов С200.
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с200 и в ручном режиме оператором наводится. там две крутилки и монитор. Одна по высоте вторая по азимуту . Просто оператор должен держать метку радара в этом пересечении.
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и бутылку водки тоже - вот и держит плюс минус километров 20
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наверное, ракета С200 ожидала ответа: "Я - свой, савецкий самолёт"! а ил-20 ответил ему что-то по-расейски
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Ракета: ты кто?
Самолёт: я русский!
Ракета: ответ не верный - я спрашиваю не чей, а кто?
Ба-бах!!!
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А, ещё забыл:
Израильский самолёт: Ой! Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 6301
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"На момент запуску ракет винищувачі були в повітряному просторі Ізраїлю".
Та ще й пригрозили надати докази.
Усьо! Тушітє свєт, гаспіда парашники.
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М-дааа, если израильтяне действительно были над своей территорией, а по ним террористы выстрелили ракетами - но сбили в этот раз свой, рашистский самолёт... То...
Это международный военный инцидент, применение Россией против Израиля военной силы. И хорошо, что он хорошо закончился.
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израильтяне красавчеги - мочат русню ихними же руками
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Беспорядочный огонь как-то связан с ракетами с непредсказуемыми траекториями + кривизна Земли+отсутствие в инструкциях по пользованию цветных картинок.
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Ну правильно, их ведь русские учили стрелять! Без бутылки не обошлось!
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Просыпается утром российский генерал. Голова после попойки болит. Денщик брюки ему гладит. Видит - с кителя награды сняты, а он висит, сохнет.Вспомнил, что облевался вчера на пьянке. Неудобно... Говорит денщику:
- Представляешь, вчера какой-то "прапорюга", кажется, племянник хозяина, так напился, что мне весь китель заблевал...
- Ой, товарищ генерал. Это ещё полбеды... Он потом вам ещё и в штаны насрал...
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Вот и документальное фото того, кто стрелял в ИЛ-20
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все так сложно и все запутанно
и не все так однозначно
короче - єти сирийци, они такие проблемние ребята
промашечка вышла. с кем не бывает
вы уж кацапы не серчайте Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 2570 Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 2570

принимайте глубокие соболезнования, озабоченность и обеспокоенность

Ізраїль назвав причиною катастрофи російського Іл-20 безладний вогонь сирійських систем ППО - Цензор.НЕТ 974

Израилю респект!!!!
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Старая пьеса на новый лад

- Это нож в спину! - возмутился Хуйло
- Это не нож - поправил Биби
- И не в спину - согласился Хуйло и покраснел
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сейчас орки усиленно обдумывают ситуацию=что это? провокация или все таки те самолеты укрались за кацапом. Хотя судя по результату, это одно и тоже самое. Даже турка вспомнили...
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В общем, израильские лётчики прилетели с задания сидят такие кофе-чай пьют, тут сверху как хер@сь, смотрят: российский Ил-20 падает.
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это был токо беспорядочный огонь)) а от когда начнуть вести огонь порядочно, то ни токо илы, там и сушки с мигами будуть як мухы посля дихлохфоса с неба падать. "учиться, учиться и учиться порядочному огню настоящим образом!" (С) )))
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Счас ансамБЛЯ Александрова дайот им концерт!

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Как-то степень дебилизма русских нарастает. Сверло в космосе, геи-грушники в Солсберецком соборе и т.д.
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Пусть лучше спросят, что делали касабы в этом районе!?
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А израильтяне молодцы, сразу так: "Это не мы. Нас там не нет"
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===Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО===

В переводе с дипломатического - русская рукожопость
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзраиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО
 
 
 
 
 
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