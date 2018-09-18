===Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Израильская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета. В то же время ответственность за инцидент Израиль возлагает на режим сирийского президента Башара Асада и террористическую организацию "Хезболла".

В частности, сообщается, что израильские истребители атаковали военный объект Вооруженных сил Сирии, с которого Иран пытался передать вооружения для "Хезболлы" в Ливане, что расценивалось как угроза для безопасности Израиля.

Также сообщается, что у ЦАХАЛ и российской армии есть согласованная система деконфликтов, которая многократно использовалась, как и сегодня. Однако, по версии израильской стороны, к катастрофе Ил-20 привел беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Уточняется, что к моменту запуска сирийских ракет истребители уже находились в воздушном пространстве Израиля, а во время ударов по объектам в Латакии российский самолет находился вне зоны действия ПВО.

"Сирийские противовоздушные батареи стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить отсутствие российских самолетов в воздухе. Израиль намерен делиться всей информацией с правительством России для рассмотрения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании", - добавили в Армии обороны Израиля.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.