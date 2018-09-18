===Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Израильская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета. В то же время ответственность за инцидент Израиль возлагает на режим сирийского президента Башара Асада и террористическую организацию "Хезболла".
В частности, сообщается, что израильские истребители атаковали военный объект Вооруженных сил Сирии, с которого Иран пытался передать вооружения для "Хезболлы" в Ливане, что расценивалось как угроза для безопасности Израиля.
Также сообщается, что у ЦАХАЛ и российской армии есть согласованная система деконфликтов, которая многократно использовалась, как и сегодня. Однако, по версии израильской стороны, к катастрофе Ил-20 привел беспорядочный огонь сирийских ПВО.
Уточняется, что к моменту запуска сирийских ракет истребители уже находились в воздушном пространстве Израиля, а во время ударов по объектам в Латакии российский самолет находился вне зоны действия ПВО.
"Сирийские противовоздушные батареи стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить отсутствие российских самолетов в воздухе. Израиль намерен делиться всей информацией с правительством России для рассмотрения инцидента и подтверждения фактов в этом расследовании", - добавили в Армии обороны Израиля.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
зашквар ваты же был, значит очень порячный огонь.
Увидев в толпе преступника сержант Сидоров сделал предупредительный выстрел в воздух. И не попал...
Посол Израиля в России Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым в Сирии силами сирийских ПВО С-200 российского производства. "В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен", - сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.
Новый вариант песенки "Если в кране нет воды..." - "Если в небе нет Илы - все подстроили жиды !
так и вижу . рекламный ролик . падает сбитый ИЛ-20 и субтитры покупайте наши комплексы С-200 . хоть и старые но надежные . проверенно в боевых условиях
неудивительно, что они друг с другом встретились
В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь резон. (с)
"с-200 полуактивное самонаведение по подсветке с земли, перенцеливание самой ракеты в полете на более крупный отраженный сигнал подсветки внезапной цели. Синдром ту-154 в Черном Море с гибелью евреев повторился. Это вообще бывало часто в боях ПВО.
Но... Радиовзрыватель ракеты с-200 не даст команду на подрыв БЧ если получает ответ от новой цели, что она своя. Блокировка подрыва. Самолет отвечает в непрерывном режиме. Значит либо отказ автоответчика самолёта, либо помеха ему от РЭБ, что для меня абсолютно ново, хотя и теоретически совершенно реально... С другой стороны у ответчика свой выделенный канал частот и как его сами же глушанули...хз....
юридической вины евреев нет если сирийская ракета! Морально - да, не по-корефански поступили и за это им также некорефанскую подставу сделают теперь....
а так - стреляйте точнее... И нехер использовать дальнобойную тихоходную старую с-200!!! Прятки за другие суда - обычная тактика... Могли кстати подать с земли команду ракете на свечу и самоликвидацию, видели же что тихоходный слон был в районе нанесения удара... Так что много мутного с с-200 тоже... "
Ракета С-200, оснащённая ядерной боеголовкой, вот только она для групповых целей.
1) Кому "непрерывно отвечает" самолёт-разведчик? Разведчик по определению не отвечает никому и все трансподеры, и прочие приблуды у него отключены.
2) Насколько знаю, все басни про возможность дать команду на самоликвидацию или свечу зенитной ракете - миф. Нет там такой возможности, по крайней мере в С-200.
Вывод. русне просто не нужно мешать, она сама себя с большим удовольствием уничтожит.
Ответка?
Самолёт: я русский!
Ракета: ответ не верный - я спрашиваю не чей, а кто?
Ба-бах!!!
Израильский самолёт: Ой!
Та ще й пригрозили надати докази.
Усьо! Тушітє свєт, гаспіда парашники.
Это международный военный инцидент, применение Россией против Израиля военной силы. И хорошо, что он хорошо закончился.
- Представляешь, вчера какой-то "прапорюга", кажется, племянник хозяина, так напился, что мне весь китель заблевал...
- Ой, товарищ генерал. Это ещё полбеды... Он потом вам ещё и в штаны насрал...
и не все так однозначно
короче - єти сирийци, они такие проблемние ребята
промашечка вышла. с кем не бывает
вы уж кацапы не серчайте
принимайте глубокие соболезнования, озабоченность и обеспокоенность
Израилю респект!!!!
- Это нож в спину! - возмутился Хуйло
- Это не нож - поправил Биби
- И не в спину - согласился Хуйло и покраснел
В переводе с дипломатического - русская рукожопость