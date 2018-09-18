 Задержаны сотрудники "Таврического дома инвалидов", "сдававшие" подопечных для сельхозработ, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Запорожской области.

Как сообщают правоохранители, пользуясь уязвимым состоянием людей, имеющих 2 группу инвалидности и признанных государством нетрудоспособными, злоумышленники сдавали их для эксплуатации третьим лицам.

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Также в результате досудебного расследования задокументирован факт эксплуатации труда инвалидов медсестрой этого учреждения: получив разрешение руководства дома инвалидов, она использовала труд подопечных на участке собственного домовладения. По месту жительства злоумышленницы был проведен обыск, в результате которого подопечные учреждения были освобождены.

По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) были задержаны трое граждан, им объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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