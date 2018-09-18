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 Задержаны сотрудники "Таврического дома инвалидов", "сдававшие" подопечных для сельхозработ, - прокуратура

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу из сотрудников персонала коммунального учреждения "Таврический дом инвалидов" в Ореховском районе Запорожской области, которая организовала эксплуатацию своих подопечных - нетрудоспособных инвалидов с умственными недостатками, передавая их третьим лицам для выполнения сельскохозяйственных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Запорожской области.

Как сообщают правоохранители, пользуясь уязвимым состоянием людей, имеющих 2 группу инвалидности и признанных государством нетрудоспособными, злоумышленники сдавали их для эксплуатации третьим лицам.

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Также в результате досудебного расследования задокументирован факт эксплуатации труда инвалидов медсестрой этого учреждения: получив разрешение руководства дома инвалидов, она использовала труд подопечных на участке собственного домовладения. По месту жительства злоумышленницы был проведен обыск, в результате которого подопечные учреждения были освобождены.

По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) были задержаны трое граждан, им объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086776
 
 
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Паскуди і ті, що "здавали", і ті, що використовували.
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Чи є мєжа морального падіння у цих людей? Думаю що немає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны сотрудники "Таврического дома инвалидов", "сдававшие" подопечных для сельхозработ, - прокуратура
 
 
 
 
 
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