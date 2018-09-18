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 Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди

Всего же потратят 600 тысяч гривен на то, чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник министра социальной политики, глава правления Всеукраинского Центра помощи участникам АТО Алексей Липириди.

"200 тыс. гривен бюджетных денег на рекламу!

Продолжаем анализ проектов ветеранов, которые в этом году получат финансирование из бюджета.

Хотите узнать, на что потратят ваши налоги?

600 тыс. на то, чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы.
Для этого планируют напечатать и развесить по всей стране тысячи плакатов – потратят 200 тыс. на рекламу.

Опять спрашиваем, кто эти боги пиара? Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди 01

Знакомьтесь – Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО. Возглавляет Наталья Москалец, по совместительству – жена Семена Семенченка.

А при чем здесь замминистра Наталка Федорович?
Ну, наверное ни при чем… Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди 01

Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди 03
Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди 04

Источник: https://censor.net.ua/n3086772
 
 
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Вот уроды. А на лечение, протезирование и прочую помощь ветеранам войны с парашей люди часто сами скидываются.
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Эта страна обречена, любой человек дорвавшись до корыта стает хуже и жадней чем папередники с которыми он боролся.
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Дурик, такие высеры уже не работают. Иди лучше пообсы№ай подъезды соседям, и скажи, что это Порошенко сделал. Щоб навчити ветерана користуватися сайтом з пошуку роботи, хочуть витратити 600 тис. грн, із них 200 тис. - на рекламу, - Ліпіріді - Цензор.НЕТ 4324
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Вот уроды. А на лечение, протезирование и прочую помощь ветеранам войны с парашей люди часто сами скидываются.
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Следующим прибыльным шагом могут эти же су...ки за 2-3 миллиона научить детей пользоваться сайтом с ПДД.
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одного? хрена себе расценки на IT в Киеве
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Не ну реально! Бабушки 60+ шпилят в интернете, только доганяй без всяких учеб! Это похоже на какой то стеб! Щоб навчити ветерана користуватися сайтом з пошуку роботи, хочуть витратити 600 тис. грн, із них 200 тис. - на рекламу, - Ліпіріді - Цензор.НЕТ 3284
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600 тыс. на то, чтобы научить ветерана пользоваться сайтом...

Заметьте: не ветеранов, а одного конкретного ветерана
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Дайте ветерану 600 тыс и ему нахер не надо ваш сайт вместе с вашей работой Щоб навчити ветерана користуватися сайтом з пошуку роботи, хочуть витратити 600 тис. грн, із них 200 тис. - на рекламу, - Ліпіріді - Цензор.НЕТ 8283
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Так хто гроші виділяє? Міністерство чи фонд?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди
 
 
 
 
 
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