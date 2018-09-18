 Чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы, хотят потратить 600 тыс. грн, из них 200 тыс. - на рекламу, - Липириди

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник министра социальной политики, глава правления Всеукраинского Центра помощи участникам АТО Алексей Липириди.

"200 тыс. гривен бюджетных денег на рекламу!

Продолжаем анализ проектов ветеранов, которые в этом году получат финансирование из бюджета.

Хотите узнать, на что потратят ваши налоги?

600 тыс. на то, чтобы научить ветерана пользоваться сайтом по поиску работы.

Для этого планируют напечатать и развесить по всей стране тысячи плакатов – потратят 200 тыс. на рекламу.

Опять спрашиваем, кто эти боги пиара? :)

Знакомьтесь – Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО. Возглавляет Наталья Москалец, по совместительству – жена Семена Семенченка.

А при чем здесь замминистра Наталка Федорович?

Ну, наверное ни при чем… :) "







