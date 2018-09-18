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Все про:дороги (1691) ремонт (838) Укравтодор (319) Новак Славомир (31)

 Через 5 лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях, - Новак

Украина может через пять лет отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор", об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Мы отходим от ямочного ремонта. Через пять лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях. Это будет, как в большинстве европейских стран", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас на рынке ремонта дорог работает в 4 раза больше компаний, чем год назад, - Новак

Как сообщалось, согласно проекту госбюджета на 2019 год, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 миллиардов гривень.

С 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч км автодорог страны, остальные 120 тысяч км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объеме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3086766
 
 
 Топ комментарии
 
потому что дорог не будет вообще?
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Действительно. Зачем ямочный ремонт для машин на квантовых антигравитаторах Шрёдингера?
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Действительно. Зачем ямочный ремонт для машин на квантовых антигравитаторах Шрёдингера?
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а зачем вообще машины на квантовых антигравитаторах Шрёдингера?, если через 5 лет основые магистрали, как языком кота Шрёдингера слижет ))
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просто основные магистрали будут названы главными. И это будет 1659 потужная
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…(с)
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Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.

Дороги к домам депутатов?
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Неделю назад ездил в Черновцы. Дорога от Киева до Житомира класс, от Житомира до Винницы отличная, вполне европейского качества. Далее Винница - хмельницкий вполне, много ремонтируется по ходу участков, Хмельницкий - Черновцы тоже очень даже, опять же много кладут свежего асфальта. В Черкасской области правда дороги плохие.
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уже не к домам депутатов. А из домов депутатов к местам эих эвакуации на историческую родину.
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пиSдеть не мешки ворочать, через 100 лет еще лучше будет...
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Угу. Через 5 лет или ишак сдохнет или падишах умрёт. Обещалки - наше фсё... Через 5 лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях, - Новак - Цензор.НЕТ 1124
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Через 5 лет государство будет готово забыть о ремонте на основных магистралях, - Новак

так правильнее будет !!!
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Вот это обнадежил, через 5 лет да и то под вопросом.))
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Надеюсь что через пять лет не будет Новаков и Автодоров.
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Та канєшно... Гіперлуп, платні автобани і 50!!! необхідних аеропортів наше світле майбутнє. І це все за 5-7 років
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Какие дороги, какие ямы, в 2019 Омелян уже начнет Гиперлупы по всей стране строить.
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как они все любят рассказывать о том, что будет потом. Прямо шо не чиновник то внебрачный ребёнок Ванги.
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Срочно продавать Тойоту и покупать вездеход! Через 5 років держава буде готова забути про ямковий ремонт на основних магістралях, - Новак - Цензор.НЕТ 5322
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"...Довольно! Дурачить народ обещаниями! Пора взяться за дело! Предстоит большая работа! Мы воздвигнем институт высшей математики! В стране откроются бесплатные душевые! Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон! Но, сегодня, на рассвете из столицы бежал бывший президент республики, негодяй, марионетка и авантюрист, Мирафлорес. Он бежал с саквояжем, в котором находится всё состояние республики! Он увёз саквояж и танцовщицу Изабеллу! Я призываю всех патриотов поймать это чудовище в образе гориллы и вернуть народу всё состояние республики! Сто тысяч! Он может бежать только через Коралио!
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Саша Киев Ага, "Короли и капуста", 1978 г., но прямо о нашем времени.
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Короче, я покупаю внедорожник. Честно. Через 5 років держава буде готова забути про ямковий ремонт на основних магістралях, - Новак - Цензор.НЕТ 4722
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Через пять років государство будєт готово, тому і ямочний ремонт буде не потрібен
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А пять лет пока ещё можно немного поворовать
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Куме,а як ти ездишь?
-А як в сказке!
-Тобто?
-Одну ямку объезжаю,на другую смотрю,третью примечаю,а четвёртая мерещится! Через 5 років держава буде готова забути про ямковий ремонт на основних магістралях, - Новак - Цензор.НЕТ 347
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...через п"ять років цю владу забудуть як страшний сон...хоча де хто буде ще довго сидіти у в"язниці...до речі,надибав стару гарну музичку "nazareth"- another year...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 5 лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях, - Новак
 
 
 
 
 
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