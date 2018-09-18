 Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", - сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли