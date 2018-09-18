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Все про:ВР (22292) законопроект (1971) ЦИК (2750)

 Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек

Народные депутаты Верховной Рады проголосовали за увеличение количественного состава Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Как передает Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", - сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086765
 
 
 Топ комментарии
 
Крым отняли а состав цик увеличили, а когда Донбасс отнимут еще увеличат и состав .цик и состав дармоедов с 450 до 600 дятлов Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек - Цензор.НЕТ 3179Каждого хряка пристроить к корыту. Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек - Цензор.НЕТ 8254
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"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", - сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.Источник: https://censor.net.ua/n3086765

Более яркой иллюстрации того, что бідлоєлита пишет законі под себя, трудно представить.
А если через год в Раде будет 20 фракций - увеличат до 20?

А если 5 - лишних разгонят? "Ні, синку, це - фантастика".
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Порошенко, к нашему ужасу, полюбил украинский народ и не расстанется с ним ни за какие коврижки.Обычно в семье, если совместное проживание невозможно, а разъехаться не удается, дело кончается трагедией.
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Порошенко, к нашему ужасу, полюбил украинский народ и не расстанется с ним ни за какие коврижки.Обычно в семье, если совместное проживание невозможно, а разъехаться не удается, дело кончается трагедией.
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Крым отняли а состав цик увеличили, а когда Донбасс отнимут еще увеличат и состав .цик и состав дармоедов с 450 до 600 дятлов Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек - Цензор.НЕТ 3179Каждого хряка пристроить к корыту. Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек - Цензор.НЕТ 8254
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"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", - сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.Источник: https://censor.net.ua/n3086765

Более яркой иллюстрации того, что бідлоєлита пишет законі под себя, трудно представить.
А если через год в Раде будет 20 фракций - увеличат до 20?

А если 5 - лишних разгонят? "Ні, синку, це - фантастика".
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а если партий и фракций будет 30 или 40 тогда как)))))))))
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Когда ты не можешь исполнить закон то, просто измени его.
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Почему не до 450 человек.
Каждому депутату по ЦИК !
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Как бы хотелось что бы после выборов в раду не попала ни одна мразь из тех кто сейчас при власти и из папиредников тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек
 
 
 
 
 
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