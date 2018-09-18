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 2 октября Верховный Суд рассмотрит апелляцию НАБУ на дисциплинарное взыскание вместо увольнения Холодницкого

2 октября суд последней инстанции рассмотрит жалобу НАБУ на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров дать выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому вместо увольнения.

Постановление о назначении заседания обнародовано 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины подало апелляцию в Большую палату Верховного Суда после того, как 21 августа судьи Кассационного административного суда отказались удовлетворять ходатайство детективов о признании противоправним решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о наложении на Холодницкого дисциплинарного взыскания. Тогда Суд аргументировал свою позицию тем, что обжаловать решение о дисциплинарном наказании прокурора может только сам прокурор, а НАБУ вообще не являются субъектами этого дела. В рамках своих полномочий детективы могут обращаться в Высший совет правосудия - с разрешения комиссии прокуроров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля после рассмотрения дела об освобождении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Источник: https://censor.net.ua/n3086763
 
 
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Проплаченый мальчик с розовыми щечками!!!!
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