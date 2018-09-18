 Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он отметил, что Москва под давлением мировой общественности может пойти на уступки, пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск "Северного потока - 2".
"Да не существует никакой гарантии того, что Россия будет придерживаться своего обещания. Я думаю, Россия может прибегнуть здесь к обману, чтобы реализовать этот проект, - сказал Гройсман. - Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России".
Глава Правительства поблагодарил прежде всего правительство Германии и лично федерального канцлера Ангелу Меркель за их поддержку, их позицию в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины.
"И в качестве альтернативы ("Северному потоку") мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища", - сказал Гройсман.
В этом контексте он обратил внимание, что ситуация в Азовском море, где постоянно задерживаются международные суда, - еще одно доказательство противоправных намерений агрессора.
"Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего демократического мира. Блокада иностранных торговых судов, заходящих в наши порты - это, по моему мнению, бандитизм. Это серьезный сигнал миру, который требует серьезного ответа международного сообщества. Мы реагируем на это дипломатическими и правовыми средствами, а также усиливаем нашу обороноспособность", - отметил премьер-министр.
Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Не пойму я логику этого Гройсмана... Можно подумать, что через Украину в Европу идет туркменский или азербайджанский газ!
Об этом пишет Reuters.
Нашими транзитными линиями, по которым мы прокачиваем РАСЕЯНСКИЙ газ в ЕС. Да еще и требуем, чтобы расея продолжала это делать. Ну не маразм?
Аппетиты рубить капусту с газовой трубы придется поубавить где-то так в миллион раз, а с обычного народа уже ничего не сдерешь как компенсацию, минимум - откажутся платить, максимум - повесят.
Przedstawiciele obu klubów postanowili więc, że w pierwszej kolejce fazy grupowej LM zagrają z zaklejonymi logotypami Nord Stream 2.
... зависимость от голой трубы быть не может, даже если её назвать "Вселенский поток -102", а вот зависимость от российского газа может быть. Но кому он это рассказывает, он считает немцев за дебилов или сам такой?
Чем отличается для немцев российский газ идущий по ГТС Украины от газа российского, идущего по "северному потоку"?
А только тем, что он НЕ идет на прямую в Германию, идет через целый ряд Европейских стран ...
Газ по "Северному потоку -2" пойдет через Германию и делить его в Европе будет Германия, получив все дивиденды от этого и "нагнув" остальную Европу!
но он продолжает пугать Германию какой то мифической зависимостью ...
они (Германия) просто жаждут этой "зависимости"!!!
И кому нужны такие партнёры которые мухлюют с реверсом?
Хочет сказать: "Мы вели вас в Европу, а приведем в Кремль" ?
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Кстати говоря, увеличение зависимости ЕС от поставок газа увеличится только в случае и строительства СП-2 и сохранения транзита через Украинскую ГТС. Потому как тогда имеются громадные транзитные мощности, которые можно будет использовать. Готов ли Гройсман, в случае строительства СП-2 сразу поломать ГТС Украины и сделать ее непригодной? Ну, чтобы обломать агрессора и спасти Европу?
Кремль надеется усилить зависимость Германии и Западной Европы от российского газа, лишив Украину и другие неудобные ему страны транзитных сборов, которые РФ должна платить, чтобы использовать имеющиеся трубопроводы, говорится в публикации. Со временем Москва сможет, когда захочет, перекрывать поступление газа в страны, которые Россия до сих пор считает своими сателлитами, предостерегают авторы.
"Для Берлина и НАТО является позором то, что Германия готова помочь Владимиру Путину выполнить этот план. В заложники обычно попадают принудительно, а не добровольно",
- указывает редакция.
И все же предупреждения Трампа о стратегической подоплеке этого трубопровода были бы более убедительными, если бы он так же настойчиво, как Герхард Шредер (экс-канцлер Германии и член правления "Газпрома" - "24"), не пытался приуменьшить стратегическую угрозу со стороны главы Кремля, констатирует издание.
https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121