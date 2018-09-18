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 Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман

Реализация энергетического проекта российского "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток - 2" приведет к полной зависимости Европы от Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что Москва под давлением мировой общественности может пойти на уступки, пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск "Северного потока - 2".

"Да не существует никакой гарантии того, что Россия будет придерживаться своего обещания. Я думаю, Россия может прибегнуть здесь к обману, чтобы реализовать этот проект, - сказал Гройсман. - Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

Глава Правительства поблагодарил прежде всего правительство Германии и лично федерального канцлера Ангелу Меркель за их поддержку, их позицию в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины.

"И в качестве альтернативы ("Северному потоку") мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища", - сказал Гройсман.

В этом контексте он обратил внимание, что ситуация в Азовском море, где постоянно задерживаются международные суда, - еще одно доказательство противоправных намерений агрессора.

"Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего демократического мира. Блокада иностранных торговых судов, заходящих в наши порты - это, по моему мнению, бандитизм. Это серьезный сигнал миру, который требует серьезного ответа международного сообщества. Мы реагируем на это дипломатическими и правовыми средствами, а также усиливаем нашу обороноспособность", - отметил премьер-министр.

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3086760
 
 
 Топ комментарии
 
Плюньте на Россию, у нас другая беда по имени Гройсман.
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Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России

Не пойму я логику этого Гройсмана... Можно подумать, что через Украину в Европу идет туркменский или азербайджанский газ!
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А Гнойсман хочет чтобы Украина зависела от Рашки? И торговать и воевать ето так по Гнойсмановски.
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Плюньте на Россию, у нас другая беда по имени Гройсман.
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Она у нас коллективная - Кабмин и Рада.
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Наша недоработка. Во время великой французской революции гильотина была, а у нас на майдане её не было.
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Этой беде осталось не много... и наступит другая, если люди не поумнеют
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Те, що ви говорите зрадоботам є для них незрозумілим.
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Да, голосовать надо только за Тимошеннко, тут с вами не поспоришь.
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И эта фотожаба без аргументов должна сподвигнуть однотуровых? )) Креатива столько же, как у руснявых
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А Гнойсман хочет чтобы Украина зависела от Рашки? И торговать и воевать ето так по Гнойсмановски.
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Просто вообще не понятно - зачем Германии этот поток, если грося уже туеву хучу месяцев не покупает у рашки газ и все ок? Он им точку не сдает от жадности? Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 477
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Почему бы у Гиркина не спросить, путь даст интервью на рт, кто хотел сбить птичку, чем и зачем?
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Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России

Не пойму я логику этого Гройсмана... Можно подумать, что через Украину в Европу идет туркменский или азербайджанский газ!
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Ну, значит, нужно договориться с Меркель, чтобы по новой трубе с Туркменистана к нам шел газ.
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Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправляется в Азербайджан, чтобы обсудить вопрос трубопровода для доставки газа в Европу из Каспийского моря.
Об этом пишет Reuters.
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В качестве альтернативы ("Северному потоку") мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища", - сказал Гройсман



Нашими транзитными линиями, по которым мы прокачиваем РАСЕЯНСКИЙ газ в ЕС. Да еще и требуем, чтобы расея продолжала это делать. Ну не маразм?
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"мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями"-этим линиям скоро уже 40 лет, а на ремонт потребуются огромные суммы, которые Гройсман решил спихнуть на европейских партнеров. Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 640
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Не подсказывайте! А то этот парень организует и от Парагвая...
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Грося, ти де був!? Я вже почав підозрювати, що в запив, як останній генпрокурор. Ти держи марку та дивись не повісься, а то анекдот стане бувальщиною.
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В чем зависимость то, обьём газа останется прежним просто пойдет другим маршрутом а Украина лишится денег за транзит. Даже если поначалу оставят небольшой транзит то ненадолго, рост поставок СПГ из США уменьшит долю Газпрома на рынке и в первую очередь за счет более дорогого украинского транзита.
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Время затянуть пояса, Грося. Только не нам, а вам.
Аппетиты рубить капусту с газовой трубы придется поубавить где-то так в миллион раз, а с обычного народа уже ничего не сдерешь как компенсацию, минимум - откажутся платить, максимум - повесят.
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В Польше игроки двух команд высшей лиги на матче по ручному мячу заклеили на форме рекламные надписи Nord Stream 2. : )))

Przedstawiciele obu klubów postanowili więc, że w pierwszej kolejce fazy grupowej LM zagrają z zaklejonymi logotypami Nord Stream 2.
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Всі забули, що насправді в росії не вистачає газу для експортувати тому є закупівлі в Туркменії. Як не гидко, але у своїх твердженням Гройсман правий.
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а в чем разница для европейского покупателя?
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У тому, що ціна російського газу є політичною.
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После того, как Россия купила газ у Туркмении, он автоматически становится российским. И вести себя они будут ровно так же, как и со своим. Шантажировать, подкупать и т.д.
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представляете теперь какими глазами смотрят европейцы на Украину, где премьер толкает такие речи? и ведь Frankfurter Allgemeine Zeitung ни одного слова не переврёт! ужас...
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Европейцы уже все поняли что власть в россии и Украине два сапога пара
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... зависимость от голой трубы быть не может, даже если её назвать "Вселенский поток -102", а вот зависимость от российского газа может быть. Но кому он это рассказывает, он считает немцев за дебилов или сам такой?

Чем отличается для немцев российский газ идущий по ГТС Украины от газа российского, идущего по "северному потоку"?
А только тем, что он НЕ идет на прямую в Германию, идет через целый ряд Европейских стран ...
Газ по "Северному потоку -2" пойдет через Германию и делить его в Европе будет Германия, получив все дивиденды от этого и "нагнув" остальную Европу!
но он продолжает пугать Германию какой то мифической зависимостью ...
они (Германия) просто жаждут этой "зависимости"!!!
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Чому ви відкинули політичну складову ціни цього газу?
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Это германия выкинула, видимо думает, что имеет право на собственное мнение.
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Право на рішення та переконання Німеччина має, але згідно законів ЄС.
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цена для Германии будет самая благоприятная, не сомневайся!
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Всё жду от наших правителей объяснений - куда исчезает полная зависимость Европы при транзите газа через Украину?Хотя очевидно, что при транзите через Украину Европа становится зависимой уже от двух стран.
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"Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман",- Поэтому Украина будет помогать своему врагу продавать газ? Реалізація "Північного потоку 2" - це повна залежність від Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9525
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Звичайно, бо Німеччина повинна мати різні джерела постачання газу без монополії постачальника.
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Не хочется терять деньги за транзит. Вот и придумывают небылицы про чью-то зависимость. Тем более Стокгольм постановил- Газпром должен Украине деньги за воздух.
И кому нужны такие партнёры которые мухлюют с реверсом?
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приведет к полной зависимости Европы от Кремля
Реалізація "Північного потоку 2" - це повна залежність від Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6867
Хочет сказать: "Мы вели вас в Европу, а приведем в Кремль" ?
.
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Пора бы сменить пластинку. Ладно еще Штаты могут говорить насчет зависимости ЕС от рассейского газа, но Украина?! По логике газ, который пойдет по СП-2 вызывает зависимость, а газ, идущий по украинской ГТС - не вызывает? Типа - газ курильщика и газ здорового человека?
Кстати говоря, увеличение зависимости ЕС от поставок газа увеличится только в случае и строительства СП-2 и сохранения транзита через Украинскую ГТС. Потому как тогда имеются громадные транзитные мощности, которые можно будет использовать. Готов ли Гройсман, в случае строительства СП-2 сразу поломать ГТС Украины и сделать ее непригодной? Ну, чтобы обломать агрессора и спасти Европу?
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Позор для Германии и НАТО, - The Wall Street Journal о строительстве "Северного потока-2".

Кремль надеется усилить зависимость Германии и Западной Европы от российского газа, лишив Украину и другие неудобные ему страны транзитных сборов, которые РФ должна платить, чтобы использовать имеющиеся трубопроводы, говорится в публикации. Со временем Москва сможет, когда захочет, перекрывать поступление газа в страны, которые Россия до сих пор считает своими сателлитами, предостерегают авторы.
"Для Берлина и НАТО является позором то, что Германия готова помочь Владимиру Путину выполнить этот план. В заложники обычно попадают принудительно, а не добровольно",
- указывает редакция.
И все же предупреждения Трампа о стратегической подоплеке этого трубопровода были бы более убедительными, если бы он так же настойчиво, как Герхард Шредер (экс-канцлер Германии и член правления "Газпрома" - "24"), не пытался приуменьшить стратегическую угрозу со стороны главы Кремля, констатирует издание.
https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121
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Так вот ты какая Ангела!, самая обаятельная( зачеркнуть) , влиятельная жэншчына (мужчына ХЗ?) в мире :1993г :радистка Кэт - Алексу :Реалізація "Північного потоку 2" - це повна залежність від Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4544
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Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России,а кого? Украины, а она и так давно на газовой игле. Европы, а им глубоко н..ть откуда газ подают, с севера ила юга. Это ж..па нашей газотранспортной системе, зато металлолома будет валом, нарежем труб на всю нашу металлургию хватит. Раньше надо было чухаться, когда предлагали консорциумы и т.д., а сейчас поздно. никому она уже не нужна.
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А типа если газ будет путешествовать по украинской ГТС - то это независимость.
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Товарисч Трамп. Не вводите против Рашки санкции. Не разваливайте економику Рашки. Не обрушивайте цены на нефть и газ. Потому что мы очень очень хотим продавать росийский газ в Европу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман
 
 
 
 
 
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