 Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что Москва под давлением мировой общественности может пойти на уступки, пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск "Северного потока - 2".

"Да не существует никакой гарантии того, что Россия будет придерживаться своего обещания. Я думаю, Россия может прибегнуть здесь к обману, чтобы реализовать этот проект, - сказал Гройсман. - Реализация "Северного потока 2" - это полная зависимость от России".

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Глава Правительства поблагодарил прежде всего правительство Германии и лично федерального канцлера Ангелу Меркель за их поддержку, их позицию в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины.

"И в качестве альтернативы ("Северному потоку") мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно управлять нашими транзитными линиями. Они надежны. Мы имеем уникальные хранилища", - сказал Гройсман.

В этом контексте он обратил внимание, что ситуация в Азовском море, где постоянно задерживаются международные суда, - еще одно доказательство противоправных намерений агрессора.

"Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего демократического мира. Блокада иностранных торговых судов, заходящих в наши порты - это, по моему мнению, бандитизм. Это серьезный сигнал миру, который требует серьезного ответа международного сообщества. Мы реагируем на это дипломатическими и правовыми средствами, а также усиливаем нашу обороноспособность", - отметил премьер-министр.

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.